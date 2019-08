¿Hay un nivel revolucionario de enriquecimiento?

El título mismo de este artículo molesta, porque se deriva de una polémica que en su esencia implica una claudicación vergonzosa; máxime ahora, que a diario se señalan negocios ilícitos de funcionarios del actual gobierno, que prosperan rápidamente al abrigo de los puestos públicos.



En el libro “LA OLIGARQUÍA”, de un señor Orlando Núñez, en la página 288 se responde a la crítica nº 7 que se hacía al Frente Sandinista, de inconsecuencia política por el enriquecimiento de sus líderes desde los años del gobierno desde abajo. Dice Núñez:

• “Se critica que algunos líderes del Frente Sandinista se han acomodado económicamente, cosa que es cierto. Se ha acomodado económicamente el que ha podido. Sería bueno que se discutiera cuál es el límite material para ser considerado ético y cuál debe ser la remuneración individual de un militante sandinista dentro de una sociedad donde reina el mercado”.



Para empezar, habría que desenredar el sofisma de Núñez. En pocas líneas intercambia la crítica que se hace al partido por el enriquecimiento de sus líderes (acomodados, para usar el eufemismo de Núñez), con una discusión inocua en torno a la remuneración que debe recibir un militante (en un límite ético que se corresponda con una sociedad mercantil), como si la crítica tratara del problema simple de definir un salario a un militante que sea un funcionario estatal. La forma metafísica de abordar este tema revela una extrema pobreza ideológica de Núñez, tanto si su argumentación es genuinamente ingenua, como si la misma es obra de la mala fe.



El señalamiento de fondo de la crítica es: ¿cuánto influye en el carácter de clase de la política que adelanta un partido, el hecho que ese partido sea conducido por líderes enriquecidos? Núñez esconde esta interrogante crucial bajo un chisme superficial: “Los líderes sandinistas se han enriquecido como todo el que ha podido”. Y en ese grupo, “que ha podido”, se incluye, al parecer, el propio Núñez.



Luego, en esa defensa ingenua, Núñez se aleja más del tema concreto, y pone sobre la mesa un problema abstracto, de carácter ético, con un vicio interno de razonamiento dogmático, ya que mantiene invariable la cualidad de revolucionario a quien se enriquece, cuando es, precisamente, esta cualidad la que está en entredicho en el fondo de la crítica. En efecto, con aparente candor, Núñez pregunta:

T “¿Cuál sería el límite ético de enriquecimiento de un militante revolucionario, en una sociedad donde reina el mercado?”



Hay que observar que las preguntas éticas siempre inducen a ocultar una realidad social que, en su esencia, es contradictoria. Así, nuevamente, en lugar de analizar el desarrollo de la contradicción real, entre los intereses de la lucha proletaria en contra de la explotación capitalista y los intereses de una camarilla enriquecida que aspira a dirigir esa revolución social, Núñez, como todos los prestidigitadores, saca del sombrero una duda ética, e intenta resolverla de forma abstracta por las reglas del mercado de la sociedad capitalista. Primero, hace desaparecer del análisis el enriquecimiento real de los dirigentes y la forma en que se produce tal enriquecimiento; luego, sustrae el centro de la atención de la dirección de su partido y la enfoca en un simple militante y, luego, del militante la traslada a un simple asalariado que debe sobrevivir bajo la alienación de las reglas del mercado. De esta forma, el señor Núñez elude analizar la esencia de la crítica, como quien huye de la lidia y vestido de luces da capotazos al viento en el centro de un corral.



La simple realidad es que el 37.8 % de la población de Nicaragua, que vive con menos de dos dólares al día, y el 42.6 % que vive con menos de un dólar diario, no están en ese grupo de los líderes sandinistas que “han podido” enriquecerse. Es en este contexto de pobreza extrema, sin solución para los asalariados en esta sociedad, que --como lo confiesa Núñez-- se da el enriquecimiento de los líderes “revolucionarios”.



En esta sociedad, con los mayores niveles de pobreza a nivel mundial y la mayor disparidad en la distribución de la riqueza, se da una contradicción socialmente explosiva que hace insostenible el modelo de producción para la inmensa mayoría de la población. La pregunta crucial es: ¿de qué revolución serían líderes los dirigentes del partido de Núñez, que han podido integrarse al reducido núcleo que concentra la riqueza en esta sociedad?

De pasada, se debe precisar que en la sociedad no reina el mercado, como sugiere Núñez, sino un modo de producción capitalista subdesarrollado, con relaciones de producción y con relaciones de cambio que se derivan de él, y que interactúan a su vez para reproducirlo. El mercado, en esta sociedad, como señala Marx, es un fetiche que oculta bajo la circulación de mercancías las relaciones sociales de producción. Es en virtud, precisamente, del rol hegemónico que desempeña en esas relaciones de producción un sector minoritario (al que pertenecen, ahora, los líderes cuestionados), que este sector “puede” apropiarse y acumular mercancías como forma elemental de enriquecimiento. Otro sector, mayoritario, que con su trabajo produce las mercancías, recibe, apenas, los bienes necesarios para su subsistencia (en cantidad insuficiente, sin embargo, para nutrir y formar a la siguiente generación de trabajadores, que en nuestro país deben emigrar apenas ingresan a la población económicamente activa).



Ambos sectores (el asalariado, víctima de la explotación, que no puede enriquecerse; y el que sí puede enriquecerse como mercader, como financiero, como propietario, o como burócrata que usurpa bienes públicos) no ven la sociedad desde el mismo ángulo social, ni bajo los mismos intereses. Evidentemente, que no. De manera, que de la realidad social surgen, si acaso, dos dilemas contradictorios entre sí. No un dilema ético, supraclasista.



El dilema de aquel que cínicamente se pregunta hasta qué nivel debe enriquecerse en esta sociedad. Y que en la práctica, siempre que “pueda” enriquecerse más, no hallará nunca la respuesta ni la necesidad de transformar la sociedad, aunque Núñez jure que hay un guardarraya moral, una muralla misteriosa a descubrir, tras la cual el despilfarro y el derroche se harían indecentes para un “revolucionario”.



Y el dilema de los trabajadores, que con desesperación se preguntan diariamente hasta qué nivel llegarán a empobrecerse; y que hallarán la respuesta, no en los límites de la ética, donde deambula Núñez con sus líderes moralmente desorientados en medio de la abundancia de bienes personales, sino, en un cambio político de sociedad, haciéndole frente a los dirigentes “revolucionarios” atormentados por la riqueza. Y, de paso, a la superchería ideológica de sociólogos que simulan que estamos frente a un dilema moral puramente cuantitativo (y apunta hacia un noumen que determinaría el equilibrio ético entre la calidad “revolucionaria” y la acumulación individual de riquezas).



La crítica a los dirigentes “acomodados”, es un debate de principios políticos, no éticos. Por ello, en lugar de permitir que se dirija la crítica hacia la búsqueda inútil de un límite ético de enriquecimiento, hay que sacar a luz la diferencia material, cualitativa, que traza un límite de carácter social entre los dirigentes enriquecidos y los asalariados.



La cualidad revolucionaria no es una categoría suprasensible, acotada por linderos éticos, sino, la expresión multifacética de una actividad política consecuente, en la actualidad, con la lucha y con los intereses históricos del proletariado. Los líderes políticos “revolucionarios” que se apropian del trabajo humano y acumulan ganancias a costa del trabajo de los asalariados hasta enriquecerse, ya han hecho su elección política y social. Y sus intereses, en esta sociedad (aún como burócratas parasitarios) se contraponen frontalmente a las reivindicaciones sustanciales de los trabajadores. En consecuencia, para las fuerzas revolucionarias del socialismo obrero, estos sujetos, no son ni dirigentes ni revolucionarios, sino, enemigos políticos de clase (sin que haga diferencia el hecho que provengan o no de la oligarquía, contra la que Núñez enfila exclusivamente sus dardos ideológicos, supuestamente, “revolucionarios”).



Por ello, el elemento decisivo de la crítica política al partido de Núñez, más que sobre el enriquecimiento de sus líderes, se centra sobre la razón social que subyace bajo la pobreza ideológica de sus cuadros de dirección, de la cual, el propio Núñez, en este caso concreto, es un ejemplo real.



*Ingeniero eléctrico