Periodismo, religión y partido

El periodismo es producto de la sociedad y reproductor de sociedad, o transformador.



Sin embargo, algunas personas rechazan la definición, lo manifiestan, y con sus argumentos obligan a reflexionar. Por eso, el periodismo nicaragüense, como gremio, no lo veo nada más como producto y reproductor. No le considero transformador.



El periodismo nicaragüense, como todos lo habitantes del país, padece, ignora, cree, subsiste, y en su actividad laboral vive de: anuncios, consultorías, publireportajes, ayudas, bendiciones, sobornos. De todo existe.



La imagen del gremio, desde muchos años atrás, ha sido construida como parte de la corte, cercana al poder, con beneficios y castigos, prebendas monetarias o asfixias culinarias. En alguna época no lejana la imagen del periodismo ha sido signo aborrecido, esotérico y dogmático, servil, así como existe entre el periodismo la figura heroica, capaz y creíble.



No hemos logrado identidad gremial, continúan divergencias entre el pensar y el sentir, no en función del pensar y proponer, no en alcanzar un estatus superior en la escala de valores de una sociedad subvalorada, sino en demostrar que cada quien puede sobrevivir, en el sistema, con sus hitos y deshitos.



Recién se conformó la Asociación de Periodistas Cristianos con Soluciones (PCRISOL), a la cual fui invitado por el periodista cristiano Rolando Cruz. Todos, periodistas cristianos, el único sin religión en ese lugar era yo. Les dije que no profeso religión, y estoy invitado por una razón gremial.



Alguien me preguntó si soy ateo o agnóstico. Respondí: agnóstico. Suena raro para quien se define como ateo. No obstante, ser agnóstico con las otras personas, no cambia mi ser ateo.



Santa Catalina de Génova, hasta donde he leído, siendo monja de claustro, escribió: No hay más dios que mi propio yo, no hay más yo que mi propio dios.



Me dije, bueno, hay que respetar a quien siente a Dios en su yo, a quien sintiendo a Dios suyo sana a los demás, o al menos cree que lo sana, espiritual, social o económicamente. También debo respetar a quienes dicen ser representantes de Dios en la tierra. Igual, debo pedir que respeten, y no involucren argumentos personales, religiosos, partidarios, sexuales, en el tema gremial.



Cada miembro argumenta su concepción particular, su creencia en su organización de creyentes, que para eso se juntan. Para hablar de Dios existe el templo, la casa, cualquier lugar donde hablar de Dios sea prioridad.



La organización de periodistas no es el escenario del cristianismo, ni del ateísmo, ni del agnosticismo, ni del estoicismo, ni racionalismo, ni sandinismo, ni conservatismo, ni liberales de uno, ni otro; es organización para vindicar la calidad profesional de sus afiliados, para que ganen más dinero y crezca el poder económico de comunicadores.



En la organización de periodistas deben plantearse críticas y propuestas, soluciones para periodistas. Demos seguimiento a las propuestas, no es el foro para filosofar. Hay tantos inconvenientes entre el periodismo, que no es apropiado diluirse.



Veamos las acciones terrenales, cívicas, jurídicas, económicas, para que el periodismo se supere con alto valor monetario, social, político, intelectual; encima de la cotidianidad mísera que merodea, atrapa, en telaraña, y nos induce al laberinto bizantino de lucubraciones válidas, pero que pertenecen a otra órbita analítica, de la época del conocimiento.



Religión, ideología, partidariedades, deben verse en el ámbito privado, no en el gremial. Por esa razón, antes advertí: No mezclen lo gremial con otras ideas, lo fundamental, la razón de ser es: Periodismo. Nada partidario ni religioso, nada de bendición de casa, nada de políticos, sólo agremiados.



El periodismo no se desvincula de la sociedad, pues ese es otro tema, y además: periodismo y sociedad no se desliga de capacidad profesional. Entonces, periodismo vinculado a todos esos elementos es tema de rigor en un colegio de profesionales.



El Colegio de Periodistas de Nicaragua está obligado a ser conducido con independencia sociopolítica y calidad profesional. Es probable, que de seguir diluidos, el resultado sea un periodismo moderno al servicio de las corporaciones, consumista, mercantil, y no un periodismo empresarial, académico, íntegro, influyente.



La integridad será posible si el gremio, las instituciones, logran establecer respeto entre los intereses profesionales del gremio y los del mercado. La mercancía comunicacional no es cualquier objeto de oferta y demanda. Es mercancía que forma conceptos y personalidad.



El vínculo partidario no facilita el ejercicio libre del periodismo, tanto como lo dificultan las relaciones mercantiles o las religiosas. El periodismo nicaragüense debiese tener su propia agenda y no promover otro tema que no sea gremial.



Ligar la privacidad del miembro con los intereses colectivos, podría ser una de las primeras tareas para fortalecer las instituciones gremiales.



Es lamentable que cualquier periodista se enferme y reluzcan controversias, que se difuminan en ofensas, intolerancia, irrespeto, malos entendidos e infidencias. El gremio necesita una organización gremial con un equipo capaz de diseñar un sistema de planificación y validación, con indicadores medibles.



El periodismo nicaragüense no puede continuar sin su propia agenda. Escribámosla. Fortalezcamos la institución nuestra, así evitaremos muchas calamidades.



*Director

Centro de Comunicación y Estudios Sociales (Cesos)

http://sergiosimpson.ysublog.com