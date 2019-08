Los “todólogos” versus la medicina veterinaria moderna

Salió esta semana en páginas de END un artículo escrito por un colega, al que por respeto no recíproco no voy a nombrar, esgrimiendo diatribas en contra de la carrera de “Enfermero Veterinario”, que tenemos actualmente en oferta en la UCC.



Lamentablemente, debemos decir que no todos los profesionales son capaces de acompañar el avance arrollador de la ciencia y las tendencias de diversificación de profesionales sobre una misma área; los años pesan, y mantenerse actualizado e informado cuesta mucho tiempo y dinero.



Demos una rápida ojeada a una ida al hospital; entramos y somos atendidos en admisión por una persona que nos toma los datos y nos deriva a la consulta o especialista de turno; éste es un “Administrador de Salud”, una de las modernas carreras que acompañando los avances de la medicina se han creado… sigo, y previo a que me llamen, aparece un “Enfermero” que me toma los parámetros generales iniciando mi ficha clínica, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y motivo de consulta… al rato, me llaman del consultorio, donde el “Médico” me atiende, y va apuntando mis cosas en la ficha clínica que elaboró el “Enfermero”, que ya está adjunta a mi historial clínico que acaba de enviar el “Archivólogo”.



Pueden pasar varias cosas, entre ellas, que solicite exámenes colaterales donde puede intervenir el “Radiólogo”, o como actualmente se le llama “Imagenólogo”, el “Técnico de Laboratorio”, donde quien generalmente toma las muestras de sangre es nuevamente el “Enfermero”.



De acuerdo a la indicación clínica, puede ser que me orienten un tratamiento con medicamentos inyectables, donde entra en acción nuevamente el “Enfermero”, nadie se imagina al médico inyectándonos… o quizás me internen, y durante la hospitalización voy a ver durante todo el día al “Enfermero”, atendiéndome, lavándome, curándome, vendándome, inyectándome, dos a tres veces por día veré a la “Nurse” o “Enfermero Jefe”, quien regentea y controla el trabajo de todos los “Enfermeros” en el piso, y una vez al día con suerte el “Médico” me visitará dándole seguimiento a mi evolución.



También me puede enviar el “Médico” a un especialista, y allí comienza un largo desfile de “Cardiólogos, Dermatólogos, Nefrólogos, Urólogos, Neumólogos, etc., etc.”.



La medicina ha avanzado mucho en las últimas décadas, y esto ha hecho que hayan surgido nuevas profesiones, tanto profesionales como técnicas, que van brindando especializaciones sobre temas concretos, dedicándose a aspectos muy particulares de las ciencias y disciplinas médicas.



En la Medicina Veterinaria es igual; las especializaciones van a la orden del día, conociéndose a la fecha más de 72 especialidades diferentes a las que un veterinario puede dedicarse. En mi caso particular soy “Buiatra”, que somos aquellos especializados en medicina, producción y reproducción de rumiantes (vacas, ovejas y cabras).



Pero no, hay gente a las que el avance de la ciencia no les entra, y son los “Todólogos” de la profesión, veterinarios que atienden a todas las especies, que hacen de médicos y de enfermeros, que hacen tanto la anestesia como la cirugía, y si se cambian de cuarto ya son laboratoristas también, administradores de empresas, archivólogos, cardiólogos, dermatólogos, en fin, reúnen todas las especialidades y roles en una misma persona; y esto no es serio, es imposible mantenerse actualizado y entrenado en todo, porque no da el tiempo físico para ello…

Cuando pienso en los “Todólogos”, me recuerda a la obra “Urfaust” del eximio vate alemán Goethe, donde Fausto, que era a la sazón filósofo, químico, físico, biólogo, médico, abogado, poeta, pintor, matemático, ingeniero y arquitecto, vendía su alma al diablo para adquirir el conocimiento total. Por algo es una novela, porque es ¡imposible!

En la UCC queremos acompañar los avances de la ciencia. Por ello, además de enseñar Medicina Veterinaria, preparamos jóvenes en carreras técnicas cortas, como lo es el Técnico Superior en Enfermería Veterinaria, concibiéndolo como el ayudante ideal para el Médico Veterinario.



Esto no es ningún invento, sino una realidad que existe en otros países, pero que no son carreras universitarias. En Uruguay por ejemplo, el Servicio Veterinario de Remonta del Ejército, brinda cursos todos los años de Enfermeros Veterinarios, que duran tres semanas. En Europa se dictan en varios centros cursos de dos a tres meses de Enfermeros Veterinarios. Hay revistas, como por ejemplo, las de la Editorial Aguilar, que ofrecen cursos similares por correspondencia.



Nosotros quisimos darle el mismo realce que al Enfermero de Humanos, que es una carrera profesional, moderna, dado que antiguamente salían hasta de los mismos cursos de la Cruz Roja, y entendemos que debe ser así. La calidad del trabajo de un Enfermero va relacionado a sus estudios, por lo que creamos la carrera de Técnico Superior en Enfermería Veterinaria, carrera de la que nos sentimos muy contentos, porque somos pioneros en el país y en el continente en ofertarla.



Pensamos incluso, en el futuro, ofertar nuevas carreras con nuevas técnicas y/o especialidades, que amplíen el espectro de la oferta técnica a los jóvenes, mejorando la calidad de servicios de la profesión veterinaria.



El Enfermero Veterinario es hoy el ayudante ideal del médico veterinario, y por ahora, es el único curso técnico o paraclínico veterinario que se ofrece en el país; está orientado a aquellos jóvenes que por problemas de distancia, tiempo o dinero, no pueden optar por cursar la carrera de Medicina Veterinaria en forma regular, presencial, diario y de tiempo completo, y por lo tanto, se ofrece en la modalidad sabatina, con un programa muy completo de 28 materias, y dos años y un cuatrimestre de duración.



*Decano

Facultad de Ciencias Agrarias

Universidad de Ciencias Comerciales

enrique.rimbaud@ucc.edu.ni