Terrorismo, nueva era

Yacía en el año 1917, el triunfo de la gran Revolución Bolchevique. El siglo XX empezaba de gran manera, la Primera Guerra Mundial y el triunfo de un sistema social sobre otro (acontecimiento social, nunca visto desde la creación), que habrían de co-existir, estigmatizado por una constante de guerra. ¡El Comunismo!

Por el comunismo y en aras de frenar su expansión, se inventó un mundo polarizado. A esto se le conoció como “Guerra Fría.” Fue una lucha constante entre el Capitalismo vs. Socialismo, bajo esta contradicción de conceptos se inventaron tantas cosas.



La pretensión era la desaparición de uno de los dos sistemas. ¿Qué trajo todo esto? El refinamiento del arte de matar, mejores armas, la proliferación de las armas de exterminio masivo, guerras fratricida, armas nucleares; la Segunda Guerra Mundial y la instauración de tiranías en todo el mundo, que se convirtieron en gendarme de los bandos en pugnas.



A finales del siglo XX, con la caída del bloque socialista, un bando triunfaba sobre el otro. En la guerra de los sistemas y las ideas prevaleció el capitalismo como sistema. El socialismo es historia no extinguida sino mermada.



Comenzamos otro siglo, el XXI. Atrás quedó la Guerra Fría, la conquista del espacio y tantos avances. Entramos a este nuevo siglo a pasos agigantados, suceden acontecimientos que nunca fueron imaginados.



Los avances tecnológicos se desarrollan vertiginosamente, y junto a ello se inventó una nueva excusa para mantenernos en una guerra por la supremacía del sistema capitalista. Se creó entonces el nuevo concepto de lucha, ¡El Terrorismo!

Concepto que en las guerras es una constante de lucha; el terrorismo no es nuevo, no se acaba de inventar; es más, tiene sus ilustres promotores y sus manifestaciones han sido un ensayo en el mismo patio de quienes lo combaten.



Ejemplo de terrorismo son los actos sangrientos promovidos por los Estados Unido, cuando en agosto del año 1945 hicieron detonar dos bombas atómicas contra dos ciudades japonesas; sus resultados son aproximadamente medio millón de personas muertas y dos ciudades destruidas.



Otro ejemplo ilustrativo es el de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando el “ilustre ciudadano” Luis Posada Carriles detonó una bomba en una aeronave en pleno vuelo, en cielos de la isla de Barbados, con más de 70 atletas cubanos.



Este notable ciudadano hoy goza de la protección del gobierno norteamericano, sin castigo alguno.



Otro ejemplo de terrorismo es la voladura en pedazos del automóvil en que se desplazaba el ex canciller Chileno Orlando Letelier, miembro del gobierno del derrocado Salvador Allende, igualmente en la década de los años 70. Este acontecimiento sucedió en el propio patio donde está erigido el edificio de las Naciones Unidas, en territorio norteamericano.



Y más recientemente, los secuestros Express que practica la CIA a ciudadanos del mundo, sospechosos de ser terroristas, quienes son encerrados en campos de concentración como el de Guantánamo, administrado por el gobierno de los Estados Unidos.



Recientemente estos efectos devastadores del Terrorismo fueron experimentados por los propios norteamericanos, cuando les derribaron los dos edificios del Trade World Center o Torres Gemelas, acto cometido por uno de los mejores discípulos de las escuelas de entrenamiento gringo en el exterior.



Con este historial, hoy el gobierno norteamericano sigue su lucha contra el terrorismo. ¿Cuántos años han de pasar y cuánto tendremos que ver en esta lucha? Tal vez quien escribe esta nota no podrá ver tantos efectos; lo que sí es fácil de observar es cómo los grupos opositores en la Asamblea Nacional hacen eco y manejan armoniosamente este tipo de ataque (terrorista) contra el gobierno, por el sólo hecho de que éste aceptó acoger por principios humanitarios y porque la constitución se lo permite, asilar a dos ciudadanas acusadas de estar vinculadas a las FARC.



La oposición llama terrorista a esta agrupación, porque así están considerados a la luz del nuevo concepto, acuñado por los Estados Unidos.



Aún cuando esta agrupación no es nueva y los norteamericanos saben y conocen de esta desde hace décadas, el asunto es que no hay otra forma de atacar a estos movimientos sociales, pues las dictaduras ya son historia del siglo pasado.



Hoy no existe otra forma de persecución contra los movimientos sociales más que la de llamarles terroristas. Hoy, quienes hacen comparsa con los gringos, son los terroristas que una vez armados quisieron enfrentar a la revolución de los años 80.



Hoy, quienes acusan de terrorismo a los miembros de las FARC, son los que antes cortaban la cabeza a los campesinos y la guindaban en los árboles para escarmiento, mientras otros aplaudían; hoy, quienes acusan de terrorismo son quienes una vez fueron guardias y hoy son diputados.



Señalar de terrorista a estas mujeres es un abuso de parte de los grupos políticos, cínicos de estos lados, ignorantes de la ley y de la Constitución, pues si al menos leyeran la carta magna, se darían cuenta que ésta recoge el derecho de acoger a cualquier ciudadano del mundo y darle protección y asilo político, pues es un derecho universal consignado en nuestra Ley Suprema y en varios tratados internacionales. Así es que, no pequen de ignorantes, lean la historia y dejémonos de terrorismo.





