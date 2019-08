Es momento de juntarnos y dar la batalla

En mis años de estudiante de secundaria me tocó como presidente del Movimiento Estudiantil (MES) de mi colegio, dar la batalla y parar en dos ocasiones el colegio; en ambos casos llegaron patrullas de la Guardia Nacional y nos pegaron senda apaleada, por revoltosos.



Era 1978 y el país estaba a punto de estallar; era como una olla de presión llegando al extremo de su resistencia.



Como joven me veía sin ningún futuro en esa Nicaragua del General Somoza. Al terminar los estudios, lo que nos esperaba era una sociedad llena de corrupción, sin oportunidades. Es cierto que había un grupo que estaba bien, pero la mayoría de los nicaragüenses sufrían en un modelo económico que ya estaba obsoleto, colapsando.



La única forma de mantenerse en el poder, sabiéndose minoría, era con la fuerza, y por eso se cerraron los espacios democráticos; todo lo que adversaba se le perseguía, se le reprimía. No había tolerancia a la crítica o a la opinión distinta.



El dictador manejaba todos los poderes del Estado, no podíamos aspirar que en un proceso electoral se cambiaran las cosas. La verdad es que en las elecciones sólo participaba el partido del dictador y se montaba la farsa con algún “zancudo” que se prestara al show. No había por quién votar y tampoco había credibilidad y legitimidad en esos procesos. Todavía recuerdo la imagen de los GN contando los votos y acarreando las urnas; se encerraban y luego nos comunicaban los resultados.



Lo que más dolía era la falta de sensibilidad social. Mientras la mayoría del país vivía en pobreza, en miseria, como dice la canción: “Tacho desde un afiche, reía en el taquezal”; era esa indiferencia, esa sordera al sufrimiento de miles de nicaragüenses lo que nos llenaba de indignación.



Qué triste esos días, pero mucho más triste es que ahora se nos esté tratando de imponer otra vez a los nicaragüenses algo similar.



Dora María en huelga de hambre y desde una champa en la rotonda Rubén Darío nos advierte, como antes lo hizo con la toma del Palacio Nacional, de las pretensiones de los pactistas. Si con nuestra indiferencia los dejamos que sigan, tendremos unas elecciones sin pluralismo político, sin fiscales, con autoridades electorales incondicionales al pacto... sólo va a faltar el BECAT para transportar las urnas.



Dora María, con su valiente gesto levanta la voz y nos dice que no se puede permitir la indiferencia ante el dolor de tanta gente. Tenemos un gobierno sordo, no hace nada ante el tsunami económico que vivimos y que se pondrá aún mucho peor: carestía de la vida, precios del combustible, desempleo, inflación, inversiones que se van, menos crecimiento económico; en fin, mientras el pueblo está desolado y sufriendo, desde rótulos millonarios aquel levanta el brazo, vestido de rosado, burlándose cínicamente de los pobres de este país.



Despertemos y corrijamos las cosas; demos la batalla con acciones, cerremos filas y apoyémonos todos, juntos, porque nos estamos jugando el futuro de Nicaragua.



Nos vemos en la Rotonda Rubén Darío, el mejor lugar para que juntemos “tantos vigores dispersos”.