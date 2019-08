En Nicaragua, como en muchos países de nuestra América, la costumbre se convierte en ley y ésta en verdad inobjetable. En ese sentido, en nuestro país circulan muchas verdades, que deben ser impugnadas. Entre otras que, El Güegüence, ese personaje mañoso y matrero, es el arquetipo de la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. Otra, la hora nica, inmenso rótulo que nos declara incapaces de ser puntuales, y en consecuencia, gentes irresponsables. Ambas “verdades” son mentiras.



En una crónica sobre las víctimas del Nemagón, un periodista no nicaragüense afirmó: “El tiempo, como concepción y ritmo de vida, tiene una forma muy particular en Nicaragua. Es frecuente oír hablar de la hora nica, que institucionaliza todo atraso”. Refiriéndose a los obreros bananeros que entrevistaría, agregó: “Tienen ya media hora de estar esperándome. A pesar de haber llegado puntual, me doy cuenta que esta vez la hora nica falló, porque el deseo y la urgente necesidad de contar sus dolorosas historias cuenta más que los rituales y la idiosincrasia de un pueblo”.



No obstante, cada día, millones de nicas desmienten ese estigma de tarderos: las y los obreros, que en buses o a pie, llegan puntuales a las empresas de la zona franca; los trabajadores de la salud, construcción, educación y del campo; los niños, niñas y adolescentes trabajadores; los empleados del Estado [los de la base del organigrama], los de la empresa privada, los del sector servicios, los de las ONG´s y universidades; las extraordinarias mercaderas de todos nuestros tiangues; los pequeños y medianos empresarios, los por cuenta propia, los hacelotodo, los vendeperiódicos, y tanta gente que amanece buscando el pan de cada día, sin olvidar el ejemplo de tesón, sacrificio y puntualidad que caracteriza a la diáspora nicaragüense dispersa por el mundo.



No sería extraño que quienes hoy atribuyen esa “incapacidad” a nuestra idiosincrasia, concepción y ritmo de vida, mañana la imputen a nuestra herencia genética. Esta actitud tiene poco de inocua y mucho de clasista. Se sabe que, para justificar la presencia del colonizador, había que estigmatizar y descalificar al indio, al mestizo, al Güegüence. La clase colonial no reconocía ninguna cualidad al indio, creador material de toda su riqueza, pues hacerlo era igual a descubrirse como la verdadera clase parasitaria, ociosa y explotadora. Además, esta imagen de formada del indio, la heredó a sus herederos, explotadores que seguirían sirviéndose de indios irresponsables, incapaces de producir.



La oligarquía --como la llaman algunos amigos-- irrespetó asiduamente a indios, mestizos y negros, siendo una de sus expresiones someterla a esperas perpetuas, condena que la siguen ejecutando los ricachones y entroncados con el poder político; directores de la empresa privada, funcionarios medios y de las cúpulas de instituciones estatales, dirigentes de partidos políticos, funcionarios de ONG´s, etc. Irónicamente, quizá seducidos por los encantos de la burguesía, tales hábitos han sido adoptados por más de un jefe de organizaciones comunales, gremiales y religiosas, talvez porque el ego carece de clase, credos e ideologías.



No hay que descartar que llegar tarde sea una forma de resistencia. Quizá decidimos hacernos esperar, cansados de hacerlo ante dones, patrones, capataces, jefes, jueces, curas, guardias, timbucos, calandracas, yankis, caudillos y dictadores. Porque ineptos no somos. Sandino, Darío y el pueblo nicaragüense lo testimonian. Nuestro humor perspicaz, capaz de hacernos reír de nosotros mismos y de nuestras desgracias, nos ha salvado de las mil y una adversidades padecidas. Entonces, Güegüence, ¿por qué negarnos el gusto de reírnos de quienes nos causan tantos infortunios?



