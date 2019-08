Ortega le pelea a Nicaragua su futuro

A Dora María Téllez, quien,

con su huelga de hambre, le busca

porvenir a la dignidad nacional





Existe múltiples motivos para considerar atípica la situación nicaragüense, y hay tantas incógnitas, que hace imposible poder vislumbrar un buen futuro para nuestro país. Los vaticinios optimistas sobre el futuro resultan inútiles, y hacen parecer desechable el oficio del vaticinador.



Las buenas predicciones sobre nuestro futuro, son cálculos encomendados o vagancias retribuidas en un tiempo con problemas que reclaman la atención y la acción honrada de todo el mundo.



No exagero. Aún se cree que un gobierno es para la acción y el efecto de dirigir el Estado y, además, que lo hace a nombre de una u otra clase social; pero es obvio que el de Daniel Ortega lo hace para sí mismo y su camarilla.



Su mampara la hacen con las migajas que sobran del festín de la colaboración extranjera, y las ofrece a un sector del pueblo condicionado a cambiarlas por la fidelidad a su persona. Toda su gestión la guarda con el celo de una agencia de seguridad, y no funciona con un programa conocido que diseñe un futuro predecible y posible para el país. Pareciera que el presidente todo lo saca todo de su cabeza, día por día, improvisadamente.



Pero por el hecho de que a través del gobierno no se perciba el futuro para Nicaragua, no significa que Daniel no vislumbre su propio futuro y carezca de proyectos para lograrlo; los tiene, muy definidos y con meta fija: su reelección. Sí, nuestro gobernante no trabaja para el futuro del país, sino para su futuro como presidente vitalicio, “gracias a Dios”, porque --según él-- Dios ya le dio la Presidencia dos veces, y se le va a dar la tercera vez.



De esta su visión mesiánica de su futuro se derivan todos sus desmanes, porque, al no coincidir en propósitos con el resto de sus conciudadanos, sus actividades no pueden concordar, pues mientras éstos aspiran al empleo, a mejores condiciones de vida, al derecho de informarse sin restricciones, al ejercicio pleno de sus derechos políticos --incluido el derecho electoral, desde luego-- de organización, y al derecho de ser gobernado con honradez y transparencia; el gobernante hace funcionar el aparato estatal con fines personalistas.



A un año y medio de su gobierno, el empleo ofrecido se circunscribe al de las zonas francas, y éste no es estable, ni las condiciones laborales; allí ameritan el aplauso de nadie que tenga un mínimo sentido humano y social. Utiliza al Consejo Supremo Electoral como su instrumento de represión contra los partidos políticos que le estorban, elimina arbitrariamente procesos electorales y sabotea la participación electoral de varios partidos políticos, con lo cual atenta contra derechos constitucionales específicos: de organización, participación y elegir y ser elegido. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los ha convertido en fieles agentes políticos para darle un nuevo aliento a su pacto con el delincuente Arnoldo Alemán, y garantizarse el control político de Nicaragua que viene ejerciendo desde 1998.



Como este gobierno no responde al derecho ciudadano de estar informado sobre la administración de los bienes del Estado, no hay confianza acerca de que se maneja con honradez la cooperación internacional, pues nada hace con transparencia. Pero se transparentan por sí solas las actividades corruptas, tal como sucede en torno al negocio con el petróleo venezolano, del que no se sabe a ciencia cierta si es del Estado o si es privado del gobernante, pues lo único evidente es que el dinero se administra al gusto del presidente.



Entre más secretismo practica el gobierno, más notorio se hace el tráfico de influencias de sus ministros para obtener contrataciones ilegales con las instituciones del Estado y, cuando se busca información, sólo aparece una telaraña de mentiras y ocultamientos, como sucede con las casas “Pueblo Presidente”.



Los viajes al exterior cercano, continental e intercontinental de la familia presidencial, constituyen una gama de misterios, aparte de lo inútiles que son a simple vista. El gobierno nunca informa nada sobre los costos y la procedencia del dinero con los cuales se financian estos viajes, y lo que siempre queda claro es su inutilidad, la pérdida de tiempo que se complementa con la desatención a los problemas nacionales, los cuales, además de ser muchos y viejos, nacen nuevos cada día, sean de carácter social y natural. Entre tanto, el presidente se pasea por el mundo haciendo nada más que discursos retóricos.





De la frecuencia, distancia y propiedad de los aviones con los que hace sus viajes el presidente y su familia, no se mira nada similar entre los gobernantes de países empobrecidos como el nuestro. Tampoco es común ver en el vecindario continental, el caso de un presidente que llega por segunda vez al poder ostentando méritos revolucionarios que ya no le corresponden, pero haciendo una administración de medidas y rasgos reaccionarios, como violar la Constitución y del derecho de las mujeres a la vida.



Todo invita a preguntar, ¿qué clase de gobierno estaría haciendo Ortega si no existiera la colaboración venezolana? Pero también, ¿qué está haciendo Ortega con esa colaboración? Estas preguntas sólo tienen por respuestas las incógnitas que rodean su presidencia, pero se impone lo imaginable: a) sin la ayuda venezolana, sería un débil gobierno conciliador con el imperio y la derecha; marcaría su tendencia reaccionaria y su ya definido perfil clerical; b) al no existir tal ayuda, reforzaría su tendencia derechista, pues no tendría que pagarla con discursos “revolucionarios” de exportación, y estuviera usando los métodos ilícitos tradicionales de enriquecimiento. Su compadre político, Arnoldo Alemán, le serviría de modelo.



Este gobierno ofrece un mar de razones para especular sobre “sospechas y cosas ciertas”, y los fines de su trabajo político que lleva a cabo con las instituciones controladas no admiten dudas de su continuismo.



Para ello, buenas son las elecciones bipartidistas, el excesivo interés por exaltar su imagen en una propaganda ofensiva para los que sufren la pobreza en pueblos y ciudades, y las irregularidades cometidas contra el orden constitucional.



Imposible imaginar otro objetivo, para lo cual requiere culminar el ablandamiento de la resistencia ciudadana con todas sus medidas arbitrarias para que le sea permitido saltar el principal obstáculo: la Constitución. Para eso, también abona el terreno con la elección y la reelección de los magistrados cómplices de la CSJ.



La apuesta de Ortega, es que habrá futuro para él, aunque lo pierda Nicaragua.