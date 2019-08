Siempre me he preguntado por qué tenemos que esperar que el gobierno o las empresas distribuidoras, tengan que licitar la compra de energía para poder instalar una fuente de generación, ya sea ésta eólica, solar, hidroeléctrica o el tipo que fuere.



En otros países, por ley se establece el precio del Kwh según su origen, y la obligación de los distribuidores de energía de comprar el mismo a ese precio. Los requisitos a llenar por el inversionista para instalar las fuentes de generación ya están en la normativa.



Entre estos requisitos se incluye obligatoriamente el estudio de impacto ambiental y el cumplimiento de las medidas de protección al ambiente establecidas en el mismo.



En España, a partir del Decreto Ley 436/2004 que regula las inversiones en energía renovable, tales como la energía solar, se obliga a las compañías eléctricas a comprar toda la energía producida a determinado precio, y nadie anda esperando que liciten la compra de energía. La capacidad instalada de producción de este tipo de energía se disparó, pasando de 34 megas en 2005, a 97 MW en 2006 y 400 MW que se produjeron durante 2007. Se espera que para el año 2010 ésta llegue a 1400 MW y quizás más --Fuente: Landesbank Baden-Wurttenberg LBBW)--. El objetivo es sustituir petróleo por Sol. ¿Qué voy a licitar?

La energía solar fotovoltaica en España es un tipo de inversión garantizada por la ley, en el cual las inversiones de este tipo tienen el objetivo de producir energía eléctrica para inyectarla a la red, y ser vendida a las distribuidoras de energía. El Kwh se vende por ley a las distribuidoras a 0.41 euros, equivalentes más o menos a US$ 0. 58 centavos, y es negocio. El Kwh producido por energía geotérmica en Nicaragua lo pagaremos a US$ 0.85 centavos según el diario La Prensa.



Lo anterior dio lugar a la creación de los huertos solares, el cual es el grito de la moda en inversiones en España, y permite a diferentes personas físicas o jurídicas tener en una misma área o parcela de tierra sus propias inversiones solares, compartiendo el terreno, infraestructura y seguro colectivo más barato, etc., etc., pudiendo así reducir costos de instalación, mantenimiento y vigilancia.



Cada ASOCIADO INVERSOR del proyecto, como se les llama, tiene asignado a su nombre una determinada porción del terreno con determinada producción de kwh, según su contrato de inversión y con su contador individual de producción eléctrica, la cual es visible en tiempo real desde internet y desde su propio domicilio.



Se encuentran huertos solares donde hay personas con inversiones en 200, 300 ó 500 watts; otras con un kilowatt y hasta cinco kilowatts, que tengo entendido es el máximo de inversión por persona. No olvidemos que esto es como un centro comercial: el urbanizador desarrolla el proyecto y vende los módulos financiados por el banco, y el cliente puede comprar uno o los que desee según le permita su crédito.



En este caso se desarrolla el proyecto energético y se venden los módulos productores de energía solar, y cada quien compra los que desee, pero todo bajo una administración común similar a la de un condominio.



Dichas inversiones exigen un aporte del inversionista del 20% del valor de la inversión, y el resto es financiado por entidades bancarias desde diez hasta quince años, la cual se paga con los ingresos generados por la inversión y la garantía de ésta. Para la institución financiera es la misma inversión.



El riesgo está garantizado por lo que se denomina Seguro de Garantía de Ingresos Mínimos, precio del kwh garantizado por ley, obligación de las compañías eléctricas de comprar dicha energía, cobro mensual de la producción de energía e incentivos fiscales, sobre todo en el pago del impuesto sobre la renta. Según propaganda de desarrolladores de huertos solares, estos garantizan una vida útil de hasta cuarenta años de las instalaciones debido a los avances de la tecnología solar en España.



La denominación comercial de “huerta solar”, está registrada en España por la empresa Acciona Solar, que inició estos proyectos a fines de 2005. Pero el éxito del modelo ha hecho que el término se generalice. Según artículo publicado por El País (periódico español), hoy día hay solicitudes en lista de espera para huertos solares en España con capacidad para instalar 6 mil megas. El gran problema es la oferta de paneles solares que no da abasto a la demanda. Hasta los edificios en las ciudades alquilan sus techos para instalar sistemas de energía solar.



Ya que dicen que el INSS tiene dinero que no sabe qué hacer con él, y no es aconsejable que lo tenga bajo la almohada, éste sería un modo seguro de invertir su dinero, financiando a diez y quince años inversiones de energía, todo dentro de un marco legal que elimine la necesidad de estar licitando la instalación de fuentes de energía y garantice al inversionista un precio por kwh, la obligación de las distribuidoras a comprar la energía producida, e incentivos a dicha inversión.



Lo anterior debería ser investigado por nuestra Asamblea Nacional, y si consideran que este tipo de inversión nos ayudaría a paliar nuestra dependencia petrolera y tiene un impacto en la economía del país, proceder a promulgar las respectivas leyes.



Desde hace años propuse que las mini-hidroeléctricas fueran promovidas y desarrolladas por los municipios, y el capital a invertirse se levantara a través de Bonos de Inversión Municipales vendidos a la misma comunidad, financiados por la banca a largo plazo, garantizados con el flujo de dinero proveniente de la venta de energía y ésta (la comunidad) pasara a ser dueña de sus propias fuentes de energía renovable. Palabras al viento en el gobierno anterior.



En España los grandes promotores de los huertos solares son los mismos municipios. En muchos casos proveen los terrenos, emiten los decretos necesarios que facilitan la instalación e inversión, e impulsan a sus habitantes a invertir ya sea individualmente o ayudándoles a crear personas jurídicas, con el objetivo específico de invertir en la compra de módulos de producción de energía solar ubicados en el huerto solar.



La pelota le queda a la Asamblea y al Ejecutivo para ahondar más en los huertos solares o en las mini-hidroeléctricas comunitarias. De pasar una ley al respecto pueden contar con una inversión mía para 500 watts.





gareas@cablenet.com.ni