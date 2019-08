¿Mestizos o hispanos?

I



Latinos o Hispanos es una abreviación “made in USA” para decir Latino Americanos o Hispano Americanos, y así denominan a los más de 300 millones de seres que habitamos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Incluyendo las islas del Caribe donde también se habla español. Lo usan también para denominar al mestizo americano que viven en EU.





Esto de ser denominados latinos o hispanos es un arma idiomática e ideológica de Washington para consolidar el despojo de nuestra idiosincrasia. Hacen la distinción peyorativa que separa a los estadounidenses de sus vecinos del sur, morenos que no llegamos a negros. Pero, ¿cómo quedan crucificados con los prejuicios contra una doble minoría, los negros que hablan español o portugués del Brasil?

Real y geográficamente nosotros somos tan americanos como los gringos, América es un continente formado por la gran extensión de tierra comprendida desde el Ártico hasta el Antártico, de hielo a hielo.





Pero el mote de latinoamericano es erróneo por inclusión y por exclusión. ¿Qué de latinos tienen las millonadas de descendientes nativos que pueblan nuestra América mestiza?

Miskitos, sumos, ramas, guaraníes, mayas, pipiles, incas, aztecas, huicholes, raramuri, tzotziles, zapotecas, tepenuachis, cheatines, ezelatades, lencas, queqchi, quicha, iunit, nuestros nicaraos, cachíqueles, matagalpas, y tantos otros borrados por la historia oficial, ¿Devinieron en latinos o hispanos por estar al sur de Río Bravo, aunque no hablen español?



Para ser latinos deberíamos descender del poderoso imperio romano, para ser hispanos descender de los españoles. ¿Qué de latinos tienen o tenemos los Tünnerman, Wheelock, Kühl, Haÿn, Kelly, o nosotros Cross y Vogl?, por mencionar unos cuantos apellidos de nicaragüenses auténticos.



Nuestro corazón y orgullo son mera y exclusivamente nicaragüenses, esta tierra escogieron nuestros antepasados y aquí nacimos. Somos mestizo americano.





¿Cómo se sentirán los descendientes de los Vascos que mezclados con los nativos procrearon mestizos anti hispánicos por ideología o por raíces históricas?

Yendo también a la misma España, ¿no trajeron ellos la sangre árabe mezclada con la suya y que también se fundió con las razas autóctonas de América?



Pero hay un vasto denominador común en nuestro acrisolado mestizaje que por definición excluye a España y excluye asimismo a EU.



Hay regados por nuestra América mestiza organizaciones de los antiguos pobladores y dueños de esta parte del mundo. Se han unido para proponer la reconquista de sus derechos y bastante han avanzado, aunque son ignorados por las transnacionales de las noticias.





Nosotros los llamados latinoamericanos, hemos estado propugnando por una exclusión de los Estados Unidos en la OEA. No nos parece adecuado pensar en una Organización Latino o Hispano Americana. Y menos una Organización Ibero Americana, eso no nos define correctamente.



Hay que decir un basta ya al saqueo de siglos que hemos sufrido de los Conquistadores, saqueo de nuestras riquezas, nuestra cultura y nuestra lengua. Primero de los españoles y luego de los habitantes del norte quienes, además se apropiaron del nombre de nuestro continente.





No queremos sólo enfocar los aspectos negativos de estas denominaciones. Quizás haya que cederles a los estadounidenses que sigan llamándose americanos a secas, o Yankees o Gringos a gusto de cada quien.



Pero sería ideal proponernos con orgullo y dignidad la denominación de Nuestra América para este hermoso continente con todos sus crisoles.



Y llamarla Mestizo América y reconocer como Mestizos Americanos a los mil cachorros sueltos de nuestra América mestiza.





Managua abatida por el Alma en junio de 2008

