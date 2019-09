Y este paralelismo, ¿qué les parece?

No hay dudas. La alianza de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán, ha sido más duradera de lo que hubiese sido podido calcular cuando firmaron su pacto, y lo ha sido, porque se funda en razones económicas y, éstas, son menos frágiles que los motivos políticos, pese a no ser nada despreciable la importancia de las razones políticas de esta alianza. Lo digo, porque si fuera sólo por la motivación política, esta alianza enfrentaría la fuerte interferencia de las concepciones ideológicas, las cuales distancian mucho más o, por lo menos, son más difíciles de disipar, debido a que ideología y política se arraigan y profundizan más en la conciencia, se crea el hábito de pensar en determinada forma.



Para afianzarse en lo económico, sólo se necesita responder al estímulo de las necesidades materiales, cuyo factor impulsor es la ambición, personal o de grupo, de disponer de una fuerza económica capaz de hacerle frente a otro poder económico, el del adversario político. Sin poder económico, no hay organización partidaria fuerte, ni movilización ni agitación políticas importantes, tampoco propaganda extensa en las campañas electorales y el comercio de voluntades, es decir, el soborno de autoridades y políticos forma parte del sistema ortega-arnoldista.



La coincidencia de necesidades de este tipo entre el FSLN orteguista y –en el caso de la derecha—, la coincidencia de intereses es con el PLC arnoldista, lo cual posibilitó el acercamiento de posiciones en torno a cómo repartirse el control del Estado, el objetivo principal para hacer una alianza o para pactar. Esta coincidencia hubiese sido imposible de haberlo intentado primero a través de lo político-ideológico, pues, además de lo recalcitrante del discurso “revolucionario” de un lado y el discurso anti sandinista del otro, el PLC se considera el sumum de la democracia y el FSLN presume de ser la conciencia socialista de los trabajadores.



El período 1990-1996 se constituyó en el escenario donde estos partidos iniciaron la carrera por el “armamentismo económico” que les daría el poder material necesario para convertirse en los protagonistas principales de la competición política. El orteguismo dio comienzo a la construcción de su poder económico con los acuerdos de transición y de la concertación económica y social, mientras que para Alemán su señal de partida fue su corrupción administrativa de la Alcaldía de Managua, la que prolongó de forma más abierta y productiva desde el gobierno, entre 1997-2002, cuando consolidó su base económica.



El arnoldismo desplegó con mayor fuerza su carrera “armamentista” para la acumulación de capital, y de una manera desbocada, con la “donación Taiwán”, las “Guacas” I y II, y el saqueo del Estado con las tarjetas de crédito, para lo cual los viajes oficiales faraónicos alrededor del mundo le fueron más que propicios. Al orteguismo, su carrera “armamentista” le costó más, fue diferente y más complicada, porque la comenzó gobernando “desde abajo”, lo que le significó tener que hacer esfuerzos de manipulación de las organizaciones de masas y populares bajo su control, ya un poco desmovilizadas después de la pérdida del gobierno en el 90. Al mismo tiempo que debió movilizarlas, agitarlas y enfrentarlas a los gobiernos de la derecha, el orteguismo tuvo que poner en movimiento su recién creada maquinaria económica para hacer crecer su capital, entre tanto luchaba por el poder en los procesos electorales del 2002 y 2006.



En esta carrera paralela PLC-FSLN por el poder económico, no corrieron igual suerte. Mientras los delitos económicos del orteguismo contra el Estado se esfumaban al calor de las agitaciones políticas callejeras contra los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, el arnoldismo se iba hundiendo al peso de su corrupción, al extremo de que su ex vicepresidente y luego presidente, Enrique Bolaños, se vio obligado a lavar su “pecado” de omisión durante los robos de Alemán, entre 1997-2002, iniciándole proceso por corrupción y –con la buena colaboración del orteguismo— lo despojó de la diputación y luego lo condenaron de la forma sui géneris que conocemos.



El orteguismo contribuyó a este proceso contra Alemán, pues le vino como anillo al dedo: al mismo tiempo que le aventajó en la carrera “armamentista”, Alemán quedó atrapado en las redes de la justicia que –para bendición de Ortega— ya las tenía bajo su control. El escenario quedó definido a favor de Ortega desde entonces, pero eso no cambió la necesidad de contar con Alemán para el controlar el poder de Bolaños y luego su poder mismo.



A pesar de tener dos fuentes del poder en sus manos, el económico y el político, la Asamblea Nacional escapó de su control, lo cual le devolvió a José Arnoldo un poco de respiro en su condición de rehén, lo suficiente para negociar su semi libertad, a condición de ceder sus votos a las demandas de José Daniel, más de lo que Alemán quisiera. Sobre todo, más de lo que a Nicaragua le conviene, porque ahora José Daniel tiene más abiertas las posibilidades de lograr las reformas constitucionales para eliminar la no reelección. Dentro de estas marrullerías de sociedad aldeana de dame que te doy, el Consejo Supremo Electoral decapitó al MRS y al PC.



El orteguismo llegó al poder en la feliz circunstancia de que Venezuela encabezaba la iniciativa por la unidad latinoamericana. Y con la colaboración económica que de ello se deriva, José Daniel ha consolidado su supremacía económica sobre el arnoldismo, lo cual comenzó a expresarse en el logro de su complicidad, esta vez, por medio de sus magistrados en el Consejo Supremo Electoral, para desarrollar el proceso electoral municipal al gusto de José Daniel, decapitando partidos opositores –motivo de la huelga de hambre de Dora María Téllez—, lo que también le conviene, aunque en menor medida a los arnoldistas.



De cualquier forma que concluya este proceso electoral, no cambiará en nada el carácter antidemocrático que las arbitrariedades del CSE le han marcado y, además, con rasgos dictatoriales. Y por desgracia, también con el dolor y sacrificio para los patriotas que han respondido con la huelga de hambre.



Y nada de lo que ha ocurrido ni lo que ocurrirá en el futuro inmediato, le quitará la coincidencia económica del orteguismo y el arnoldismo, entre tanto sus diferencias político-ideológicas seguirán reducidas al discurso, e irán acortando la distancia hasta que –en un día no muy lejano— llegarán a confundirse en dos corrientes distintas de una misma tendencia política derechista. ¿Por qué? Porque la acumulación económica acrecienta de forma paralela a la corrupción, y ante la marcha de ésta, no hay razón política ni ideológica que resista.



Mientras el proceso de su integración total concluye, les veremos funcionar con el paralelismo que ahora condicionan con el pacto. Y no olvidemos: el heredero directo del somocismo, es el arnoldismo. Ergo: el orteguismo está asociado al somocismo.