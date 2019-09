Terapia para el desencanto

Luis Enrique Mejía Godoy (2008)



(A Dora María Téllez)

A pesar de las tormentas

a pesar de los profetas

a pesar de tanta guerra

habrá futuro

A pesar de los silencios

a pesar de olvidos

a pesar de lo perdido

habrá futuro

A pesar de las infamias

a pesar de tanto odio

a pesar de los despojos

habrá futuro

A pesar de las mentiras

a pesar de la violencia

a pesar de tanta inercia

habrá futuro

Yo lo veo en el jardín de tus pupilas / y en mi corazón que sueña y que respira / yo lo veo cada vez que me despierto / y restaño las heridas de mis sueños imperfectos

Yo lo veo en la sonrisa de mi madre / que se niega a olvidar que un día fue río / yo lo veo en la quietud de los volcanes / que con fuego en sus entrañas tienen frío / como un niño de las calles

A pesar de la injusticia

y el poder de la codicia

a pesar de que la patria

es traicionada

A pesar del desencanto

a pesar de tan asco

a pesar que nos secuestran

la esperanza

habrá futuro

Yo lo veo en el jardín de tus pupilas… / A pesar que las noticias no me dejan respirar / yo propongo conjugar el verbo amar / y construir el viejo empeño / de luchar por los principios / mientras haya esperanza habrá futuro!