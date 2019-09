El momento impone la unidad

La instauración de una nueva dictadura familiar en nuestro desventurado país impone, en estos momentos, la unidad de todas las fuerzas democráticas, de todos los que amamos a Nicaragua y nos oponemos a que el pueblo nicaragüense vuelva a ser sometido a un régimen torpe, autoritario, irrespetuoso del Estado de derecho, corrupto, que hace lo posible por espantar la inversión nacional y extranjera, que en vez de trabajar por los pobres, como mentirosamente pregona, está propiciando el incremento de la pobreza, el desempleo, la carestía de la vida y la inflación.



El proyecto dictatorial dio recientemente nuevos pasos hacia su consolidación, a través de su instrumentalizado Consejo Supremo Electoral que, arbitrariamente, canceló la personalidad jurídica de los partidos MRS y Conservador, violando flagrantemente la Constitución Política, que consagra en su artículo 5 el pluralismo político, y lesionando el derecho al sufragio de miles de ciudadanos y ciudadanas a quienes se les arrebata el derecho a elegir entre varias opciones políticas.



El bipartidismo caudillezco, como en tiempos de la dictadura somocista, ganó terreno con esta decisión, que incluso tiene repercusiones internacionales, pues no sólo lesiona principios fundamentales de la Carta Democrática Interamericana, sino que también generó fundadas preocupaciones en la comunidad de países donantes, cuya cooperación es indispensable para el equilibrio fiscal y de los indicadores macroeconómicos, que permitan a Nicaragua restablecer el programa con el Fondo Monetario Internacional.



La huelga de hambre mantenida por Dora María Téllez, auténtica heroína de la lucha contra la dictadura somocista, ha sido como un campanazo para la conciencia del pueblo nicaragüense, que recién empieza a sacudirse su modorra y su indiferencia y que, sin distingo de credos políticos, se hizo presente en la rotonda Rubén Darío en Metrocentro para testimoniar su solidaridad con Dora María, quien claramente expresó que su sacrificio no era únicamente por la restitución de la personalidad jurídica del MRS, sino por Nicaragua, por su institucionalidad democrática y la lucha contra la creciente pobreza en que se encuentra sumido el pueblo nicaragüense.



El heroico gesto de Dora María recibió un amplio respaldo en todo el país y conmovió a la opinión pública. Su resultado más trascendente es que sembró la semilla de la indispensable unidad de todos los nicaragüenses para que, mediante una gran movilización cívica, se ponga un freno a los intentos dictatoriales del actual gobernante.



Otro saldo positivo y alentador ha sido la presencia entusiasta, en las protestas cívicas, del sector juvenil, que hasta ahora permanecía indiferente y pasivo. Es un buen principio y cabe esperar que el gesto de los miles de jóvenes que esta vez se decidieron a asumir su responsabilidad ciudadana, produzca un contagio patriótico en este sector mayoritario de nuestra población.



En las grandes movilizaciones cívicas que se avecinan, se necesita mantener el espíritu de unidad que se hizo presente el viernes de la semana pasada cuando representantes de las más variadas opciones políticas e ideológicas, tanto del sector de los partidos como de la sociedad civil, nos hicimos presentes en la rotonda Rubén Darío, para patentizar nuestro total respaldo a Dora María Téllez y, al mismo tiempo, reiterar nuestro compromiso con Nicaragua.



Creemos que en las marchas cívicas que se han anunciado, tiene que prevalecer ese mismo espíritu de unidad, de manera que los partidos políticos y los organismos de la sociedad civil que están en contra del pacto y la dictadura, marchen juntos en defensa de la institucionalidad democrática y los derechos humanos fundamentales del pueblo nicaragüense, entre ellos el de elegir libremente entre varias opciones políticas y a exigir un gobierno responsable que garantice la lucha seria, no populista ni demagógica, contra la pobreza y el desempleo.



No cabe, en estos momentos, hacer exclusiones de ningún tipo. No es este momento de izquierdas ni derechas, sino de democracia o dictadura. La UNIDAD es la consigna, la UNIDAD sin prejuicios de ningún tipo se impone en estos momentos para organizar un gran Frente Ciudadano contra la Dictadura. Trabajar en contra de la UNIDAD o dificultarla, es hacerle un gran favor a la dictadura en ciernes.