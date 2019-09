El fin justifica los medios

Quizás no sea el más indicado para hacer algunas reflexiones sobre el caso de las inversiones del INSS en la construcción de viviendas dignas para pobladores de Managua, que pueden ser asegurados, no asegurados, sandinistas y no sandinistas , pero me acompaña el hecho de ser nicaragüense y asegurado a la vez el opinar al respecto.



Creo firmemente en que esta inversión es válida, y basada en la Ley de Seguridad Social en su Arto. 4 incisos d, e y g, que son claros y tácitos al darle la potestad al INSS no sólo de salvaguardar el dinero de los asegurados, sino también de poder invertirlos en obras que puedan brindar algún margen de utilidades que al final beneficia a los asegurados.



Yo en lo personal como asegurado que soy me siento satisfecho que este dinero sea utilizado en darles la oportunidad de obtener una vivienda digna a muchas familias nicaragüenses, que están en la misma situación mía de no poder acceder a un techo digno, y con las comodidades necesarias que les permita mejorar su condiciones de vida y las de su familia.



Cabe señalar que es preferible se invierta este dinero en obras y proyectos sociales que beneficiarán a muchos asegurados, a que lo hagan en universidades privadas como es el caso del Dr. Antonio Alemán, quien fungió como Secretario General de esa institución en tiempos del gobierno del Dr. Arnoldo Alemán, hermano del hoy magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya y candidato a ocupar una magistratura por parte del PLC, y desde esa posición logró en conjunto con el desaparecido Martín Aguado, invertir en una Universidad, para beneficio y lucro personal y de su familia. Sería bueno que tengan la misma acuciosidad para investigar ese fraude que se realizó en esos años de desgobierno y despilfarro para la empobrecida y martirizada población nicaragüense.



Asimismo quiero aprovechar la ocasión para dar a conocer algunos de los beneficios que hoy son realidad en la nueva administración del seguro social, gracias a que existe buena voluntad, alta vocación de servicio y una gran sensibilidad humana en sus autoridades, y no con ello quiero convertirme en vocero del INSS, pues no es ese el objetivo pero es bueno saber qué tanto se está haciendo por la población asegurada y sus familiares.



Quizás no todo en el gobierno sea perfecto, pues siempre se cometen algunos errores y el principal de ellos es no informarle a nuestro pueblo, que es él quien debe saber todo lo de la cosa pública, pues con sus impuestos es que se genera el Presupuesto General de la República, que al final es con el que se les paga a los ministros y funcionarios públicos; lo que se está haciendo y se pretende hacer para que de esta manera haya más transparencia en la ejecución de este presupuesto.



Mencionaré logros alcanzados y rescatados en base a la Ley de Seguridad Social vigente como son:



*Mayor cobertura de enfermedades en todas las modalidades de atención médica.



* Mayor cobertura de la lista básica de medicamentos; antes eran 300, hoy son 450.



* Ampliación de la edad mínima de atención médica para los hijos de los asegurados; antes era a los 6 años, hoy es a los 12 años.



* Pago del beneficio que por derecho tienen los asegurados del subsidio según el Arto. 100 de la Ley de Seguridad Social, tanto por Riesgos Profesionales como por Enfermedad-Maternidad, ya que antes eran asumidos del per cápita de cada Institución Proveedora de Servicios de Salud, perjudicando muchas veces a los asegurados, ya que no se les daba la cantidad suficiente de días para la recuperación de la salud del mismo.



* Ampliación de la cobertura de atención médica de los jubilados con programas específicos de atención, como cirugías especializadas y procedimientos médicos quirúrgicos como diálisis y quimioterapia para el tratamiento del cáncer.



* Pago en tiempo y forma de las pensiones de los mismos en las distintas modalidades.



* Conformación de una Dirección de ayuda complementaria para toda la población asegurada, y no sólo para los influyentes y poderosos, a como era antes, en donde hoy se les brinda la oportunidad de realizarles exámenes especiales que son de altos costos y que no están en la cobertura de

las prestaciones médico-quirúrgicas.



* Conformación del programa oncológico para brindarle la mayor y mejor atención especializada a los pacientes con Neoplasias Benignas y Malignas; antes no existía.



* Conformación del Programa de Diálisis y Hemodiálisis para la gran cantidad de asegurados que padecen de Insuficiencia Renal Crónica, y que antes no eran atendidos por las IPSS.



* Mejor relación INSS-IPSS con el objetivo de mejorar la atención médica de nuestros asegurados, enfocados desde una visión más humana, sensible y eficiente.



* Creación de la Unidad de Riesgos Profesionales y de Medicina Preventiva, para hacer valer el Arto. 74 de la Ley de Seguridad Social que establece la coordinación del INSS, Mitrab y Minsa, en velar por la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, así como de

la prevención de las enfermedades transmisibles como las Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA.



* Así también se les está dando atención a los desmovilizados de guerra y a las victimas de la guerra injusta, impuesta por el imperialismo norteamericano en la década de los 80 y promovida por muchos de los que hoy se oponen al desarrollo de nuestro País, con pensiones mensuales con la que al menos ayudan a pagar algunos de sus gastos básicos.



* Estos fueron abandonados y despreciados por los hoy autodenominados democráticos durante 16 años de oprobio, miseria y despilfarro del erario público.



* Se ha hecho un enorme esfuerzo por elevar la calidad de la atención de los asegurados cuando estos llegan a realizar alguna gestión, haciendo del personal que labora allí un personal con gran sensibilidad Humana, un enorme espíritu Solidario y una vocación de servicio.



* La creación de la Farmacia y de la Óptica de los y para los asegurados y pensionados, lo que vendrá a ayudar a comprar medicinas y lentes a precios accesibles sin obtención de lucro por parte del INSS, y en algunos casos se les brinda gratis el medicamento, prótesis etc., cuando mediante un estudio socioeconómico se comprueba que el solicitante no cuenta con los recursos necesarios para adquirirlos.



* Así como los diputados están solicitando la comparecencia del Pdte. Ejecutivo del INSS ante la Asamblea Nacional para brindar explicaciones al respecto de estas inversiones, ellos también debieran de comparecer ante el pueblo que los eligió, para rendir cuentas de los C$ 400,000 córdobas que reciben anualmente para proyectos sociales que nunca se ven por ningún lado. El pueblo los juzgará.



Asimismo, hay que señalar que la decisión de invertir en estas obras no fue sólo del Pdte. Ejecutivo del INSS, sino de todo el Consejo Directivo, en donde están representados los asegurados, pensionados y los empleadores.



Por ello creo y soy de la opinión que debe verse esto como un beneficio social, y no como un negocio lucrativo de las autoridades del INSS que están aunando esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de la población asegurada y no asegurada, con proyectos de inversión social que beneficiarán a miles de Nicaragüenses; y los mismo fondos aumentarán ya que estas inversiones generarán utilidades en base al espíritu de la ley y su reglamento.







