Ortega y Somoza, la misma cosa

Este artículo lo había escrito y enviado a EL NUEVO DIARIO antes que la heroína viviente, Dora María Téllez, hubiese iniciado su martirologio en contra del dictador Daniel Ortega. Ahora después de esta trágica realidad que significa su ejemplar entrega nuevamente por la patria, lo rescribí. El fin de Ortega, será igual al de muchos tiranos. Nada volverá a hacer igual para los nicaragüenses, Dios quiera que esta ardiente patriota no sucumba y sobreviva, porque de lo contrario cualquier héroe de los que calladamente permanece en nosotros podría tomar acción en cualquier momento, y de la manera menos esperada hacer justicia por el decoro nacional. El dictadorzuelo sabe perfectamente a qué me refiero. Por ahora sólo me limitare a pedirle que reflexione y que recuerde que hay miles de nicaragüenses valientes que hemos recogido ese ejemplo de Dora María.



Cuando me incorporé a la lucha del pueblo nicaragüense al lado del FSLN, en contra del somocismo a los 16 años, estuve convencido que con su derrota, desaparecería para siempre su nefasto sistema dinástico, y que en nuestra patria, nunca más retornaría la opresión y sufrimiento a que fuimos sometidos, por ese oprobioso régimen. Me equivoqué al igual que muchos totalmente. Años después, Daniel Ortega al frente de un grupo de Robolucionarios, se apropió y despojó al pueblo de lo que le pertenecía, mal logrando una oportunidad histórica que llegó con el esfuerzo nacional de todos, de la que hoy, sólo conocemos como referencia de una epopeya popular: “la Revolución frustrada”.



Muchos años después en 2006, y bajo un régimen democrático y sirviendo como coronel activo del Ejército, confié nuevamente y voté por este cínico Ortega. Pensé que lo hacía por alguien sinceramente arrepentido y aprendiendo de sus errores del pasado. Vendría con nuevas ideas a unirnos y reconciliarnos, fortaleciendo la vida de una incipiente democracia que tantos sacrificios le ha costado a la nación. Pero ha sido todo lo contrario, tengo que aceptarlo y nuevamente me volví a equivocar. Ahora no sé, si la historia me absolverá y condenará, por haber sido un soñador, o simplemente uno más, de entre los muchos de mis compatriotas, que hemos confiado repetidas veces y además entregado nuestros ideales y sacrificios a manipuladores y mercaderes de las luchas del pueblo, como muy bien lo ha expresado recientemente Gioconda Belli.



Hoy, siento una profunda rabia y decepción por haber entregado junto a mis familiares nuestras esperanzas, y confiado en esos oportunistas conspiradores que campantemente se han apropiado del país entero. Edificando un poder absoluto, según el placer del nuevo dictadorzuelo, que con prepotencia, engaño e ilusiones aceleradamente implementa el establecimiento de un proyecto dinástico familiar, idéntico o superior al de su antecesor Anastasio Somoza.



Al nuevo dictador Ortega todo le pertenece, y con habilidosa manipulación dirige, controla e instrumentaliza cuanto se le ocurre a su favor. Llevándonos directamente a vivir como esclavos de su tiránico régimen, del que todos los nicaragüenses sin distinción odiamos profundamente, y contra del cual resistiremos para impedir su instauración en nuestra patria. En su estrategia de hacerse con los maléficos y omnímodos poderes dinásticos, monárquicos y absolutos, tiene como cómplices a sus familiares, allegados y colaboradores.



Según sus desquiciados planes: si no estamos a su favor, estamos en su contra, somos sus enemigos y nos promete públicamente cárcel, represión y cuantas cosas se le ocurre, y así como van los acontecimientos ya ha comenzado a ofrecernos hasta la desaparición o la muerte. Aplicándonos la vieja ley de los Somoza, de las tres P: “plata, palo y plomo”. (Plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos). Entonces comprenderán que no se detendrá fácilmente ante ningún tipo de obstáculo para continuar tragándose y controlando a su arbitrio e ilegalmente, los Poderes del Estado, a su propio partido y los recursos del país. De igual manera, suciamente contamina, lucra y beneficia con la división de la sociedad, de los partidos políticos, las organizaciones políticas, sociales, sindicales, gremiales. Maquiavélicamente fomenta la privatización de las relaciones internacionales, los negocios y presupuestos estatales, manejándolos sin ofrecer las debidas explicaciones.



También agreguémosle que sólo él sabe qué hace con el petróleo Venezolano, los negocios del ALBA y la ayuda internacional. Nos impone su forma anómala de hacer justicia y nos receta constantemente cárceles y chantajes. Igualmente se vanagloria de su caudillismo, del pacto, las mentiras hechas verdades. La demagogia y el populismo, son sellos de garantía de su nefasto gobierno. Nos avasalla ejerciendo su mandato desde su casa, que es al mismo tiempo refugio de su partido y sede del gobierno nacional. Así nos mantiene intimidado vitoreándole ¡Viva Ortega!... con ello estamos diciendo ¡Viva el miedo, el espionaje ilegal y el secuestro gubernamental e institucional!

Para nadie es un secreto que la lucha del pueblo y su democracia las tiene de rodillas, y para hacer más fácil la instauración, su régimen déspota dictatorial le ha conferido a su esposa el 50% de sus incontrolables e intocables poderes, encima de todas las normas constitucionales. Ni el mismísimo Somoza se atrevió a tanto.



Estas afirmaciones las hacemos basados en los acontecimientos que aceleradamente vivimos y que se están repitiendo a diario en nuestra nación, entre los cuales están: persecución implacable, sistemática y despiadada a la libertad de expresión, en contra de la prensa nacional y sus periodistas; incentivar y `propagar el odio y división entre los nicaragüenses, creando estructuras políticas-partidarias como los CPC, brazos controladores de la población, el gobierno y su poder, otorgándoles atribuciones violatorias que cierran los espacios democráticos alcanzados por la sociedad en general; promoción de la corrupción gubernamental y partidaria; Cercenar el derecho al voto de los ciudadanos; utilización irracional de los recursos del Estado para favorecer las actividades propias, familiares, partidarias y de sus servidores; justificando prepotentemente estas actitudes; violación constante de la Constitución Política, al suscribir convenios, acuerdos comerciales y contratos sin la aprobación, licitación y control de los Poderes e instituciones del Estado; creación del secretismo, la falta de información y transparencia pública y ocultación de las actividades del Estado.



Ante este negro y triste panorama no tenemos otra alternativa que defender la democracia. Les hago un llamado patriótico. ¡No al miedo! No podemos perder a Dora María, lo que le suceda, el dictador Ortega será culpable. Enfrentemos al dictador.





¡Todos unidos por la defensa de la democracia en Nicaragua!



*Abogado, notario público

Coronel ®