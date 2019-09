La elección de Dora María

La huelga de hambre de Dora María no es por una elección. No. Es en defensa de muchas elecciones y de muchos derechos.



Es por nuestro derecho a tener diferentes opciones en una contienda electoral, candidatos más allá y por encima del binomio Ortega – Alemán, sea para presidente, alcalde, diputado, etc. Analizarlas y elegir a quienes consideremos más aptos en lo ético, moral y profesional para ejercer el cargo es nuestro derecho; si nos lo arrebatan, nos quieren obligar al bipartidismo, a votar por el candidato del danielismo o por el candidato del somocismo, o bien que no votemos y les dejemos el camino libre.



Es por nuestro derecho a elegir alcaldes y concejales, cuya función pública fundamental sea procurar el bienestar de sus municipios, priorizando a los sectores más desprotegidos de su comunidad, no aquellos que utilizan los fondos de la comuna para su beneficio personal y de su familia, para el clientelismo político de su partido, defendiendo a capa y espada los intereses desmedidos de enriquecimiento ilícito de quienes detentan el poder político, utilizando para ello a discreción los recursos de la comuna, el tráfico de influencias con los terrenos de mayor valor en las zonas costeras y productivas del país; Rivas, León, Jinotega y Matagalpa son solo algunos ejemplos.



Es por nuestro derecho a elegir diputados que legislen pensando en las necesidades reales y urgentes de la población, y no seguir soportando a aquellos que lo hacen acatando órdenes del pacto, cuyos intereses son diametralmente opuestos a los intereses de la inmensa mayoría desempleada y en extrema pobreza, olvidándose que en Nicaragua es urgente saldar la deuda social que hay para con los sectores más empobrecidos y vulnerables, diputados que no están dispuestos a dejar a un lado las jugosas prebendas que por su obediencia ciega para con los pactistas les son dadas en paga.



Es por nuestro derecho a elegir diputados que a su vez elijan Magistrados Judiciales, Electorales y Contralores que se subordinen únicamente al imperio de la Ley, y no a aquellos que ven en esta función pública la manera más fácil de enriquecerse, de ejercer el tráfico de influencias para obtener ganancias desmedidas, lucrativos negocios y altos puestos de trabajo para sus familiares y allegados, y para lograrlo la obediencia para con el pacto ha de ser a toda prueba, no admite titubeos.



Es por el derecho a exigir que los jueces y magistrados en los tribunales de apelación sean electos por su intachable hoja de vida profesional como abogado y como ciudadano, su experiencia y solvencia moral; que estos sean los únicos indicadores a examinar y no la obediencia ciega y obediente, a costa de lo que sea para quien le apadrinó en su designación al cargo, así esta obediencia conlleve a liberar asesinos, narcotraficantes, violadores, corruptos, ladrones del erario público o sancionar inocentes.



Es por el derecho a elegir diputados que al ratificar a un funcionario público en su cargo lo hagan según la capacidad reflejada en su hoja de experiencia profesional, en la ética y moral del candidato y no por los méritos que el servilismo a pulso demostrado para con el pacto le hayan hecho merecedor.



Es por el derecho al acceso al arroz, los frijoles, a la atención médica oportuna y completa, a la medicina y no sólo la receta, a la vivienda con agua y luz, a la educación plena, al trabajo y un salario digno, sin que para obtenerlo sea requisito indispensable contar con el aval del CPC, como en los mejores tiempos del somocismo con la magnífica.



Es por el derecho de cada persona a elegir la opción sexual de su preferencia, a decidir si quiere parir o no, sin que por ello se les convierta en blancos fijos de ataques discriminatorios de parte de más de un diputado que utilizando su escaño, los recursos del Estado, desde el hemiciclo lanza epítetos --por demás trogloditas-- en contra de homosexuales y lesbianas.



Es por el derecho a exigir se respete que nuestro Estado es laico, así reza en la Constitución, y no que se nos pretenda imponer de facto la religión muy particular del cardenal Obando.



Es por el derecho de los medios de comunicación a no tener que enfilarse con la política comunicacional del gobierno para poder estar en la lista de medios sujetos de pautación publicitaria estatal, y no sufrir las embestidas represivas de la DGI, Aduanas, Seguro Social y de las campañas difamatorias en contra de los que osen transgredir las reglas de juego establecidas por el poder.



Por estas mismas banderas miles salimos a las calles en los años setenta, cuando el somocismo mandaba a culatazo y balazo en nuestro país. No salimos a defender un sandinismo abstracto, el sandinismo hizo de estas reivindicaciones sus banderas de lucha popular, y fue así que el pueblo le acompañó, porque eran sus banderas, sus derechos a reivindicar.



Hoy, lo que se defendió con la vida de millares de jóvenes ha sido arrebatado por la ambición enfermiza por el poder omnímodo de Daniel Ortega. Tal obsesión lo ha degradado hasta el nivel de Arnoldo Alemán, con quien en aras de su objetivo ha firmado y sellado un pacto al parecer con sangre, pacto que a ambos les permitiría --si los dejamos-- hacer de Nicaragua su propia empresa personal. Cualquier similitud con el somocismo no es mera coincidencia. Lo que ha cambiado es el método.



Las banderas de lucha, a nuestro pesar, siguen siendo las mismas, con nuestra acción u omisión estaremos construyendo la Nicaragua que creamos merecernos. De nosotros depende decir basta ya. Una a una en el mundo fueron cayendo las dictaduras, no por inanición sino por el accionar de los pueblos organizados.



Es imperativo moral salir a las calles y rescatar para el pueblo lo del pueblo. Todos y todas, jóvenes, mujeres, obreros, desempleados, trabajadores del Estado --muchos de manera creativa y arriesgada nos han hecho llegar su apoyo --, trabajadores de la empresa privada sin distingos de raza, credo o partido; enarbolemos las banderas de la vergüenza, la honradez y la dignidad nacional que hoy ondean alrededor de Dora María en su champa.