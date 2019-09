Los retos del Asociativismo

Nicaragua es probablemente el país de la región con el nivel más alto de asociatividad y de organización social y gremial. Ésta fue la mejor herencia que nos dejó la Revolución Sandinista de los 80s, cuando el Estado masivamente ayudó a conformar, fortalecer y expandir la economía social y sus organizaciones (sindicatos, cooperativas, asociaciones de artesanos, de obreros rurales sin tierra, movimientos comunales, de mujeres y de jóvenes) que habían sido brutalmente reprimidos y sometidos al clandestinaje durante los previos 45 años de dictadura somocista.



En un contexto de guerra civil y amenaza externa, las banderas de lucha de estos movimientos y asociaciones populares formaron parte de un proyecto político ideológico de defensa del proceso revolucionario, lo cual obstaculizó su desarrollo independiente y las reivindicaciones propias de sus respectivas organizaciones.



Con la victoria del neoliberalismo en 1990 y el nuevo contexto económico de libre mercado y privatización, adverso al sector de la economía social en su conjunto (sin acceso al crédito, a servicios sociales, a infraestructura), muchos de estos agrupamientos sobrevivieron asociadamente pero cada vez más empobrecidos. A pesar de ello, nuevas formas de asociatividad surgieron, tales como las empresas autogestionarias de los obreros y las cooperativas de desmovilizados del Ejército y la Resistencia. Todos estos sectores avanzaron por sus propios esfuerzos y con el apoyo marginal de la cooperación internacional.



Muchos fueron sus obstáculos materiales, pero también sus limitantes internas relacionadas con problemas de liderazgo y auto-gestión fueron significativas.



Con la expansión del comercio justo y orgánico del café en el país, hubo un grupo pequeño de cooperativas que crecieron dentro de sus cadenas de valor (hasta exportando), y expandieron su responsabilidad social hacia la comunidad con la creación de escuelitas, caminos productivos, otorgando créditos, becas a sus socios, etc.



Con la entrada del milenio hubo un renacimiento de los movimientos sociales y políticos a nivel mundial, sobretodo de aquellos que alzaban la bandera de la anti-globalización, en contra de la expansión de los monopolios trasnacionales y de un mercado libre que estaba castrando el desarrollo de los pequeños productores y empobreciendo al resto de las asociaciones populares.



En Nicaragua también se da un resurgimiento de los movimientos sociales con nuevas formas de asociatividad, como es el caso de las agrupaciones de los trabajadores informales y urbanos en sindicatos cuentapropistas, movimientos feministas de mujeres, de pobladores, movimientos en defensa del medio ambiente, de los derechos indígenas, de los niños, de los consumidores, los luchadores por la paz, entre muchos otros.



También se inició un proceso de agrupación cooperativa en uniones, centrales y federaciones; se agruparon los “sin tierra”, se formaron miles de cajas rurales, banquitos comunales y toda clase de colectivos y asociaciones de pobladores, pequeños productores y comerciantes.



Las ONGs y las micro financieras también se expandieron, llenando el vacío que había dejado el Estado al retirar toda clase de servicios financieros e institucionales a estos sectores. En muchos lugares, este empuje en la organización social llevó a los grupos de izquierda a ocupar espacios electorales, sobretodo a nivel de los gobiernos locales.



Sin embargo, a nivel material e institucional, las micro empresas y los agrupamientos sociales se fueron desarrollando de forma debilitada y dispersa, tratando de resolver sus problemas inmediatos y prácticos más que estratégicos. Por otro lado, este movimiento se desarrolló más original y autónomo, más consciente de su rol, de sus necesidades y de sus propias demandas.



Desde el retorno del gobierno Sandinista en 2006, la asociatividad y la organización social y cooperativa se han estado potenciando. Se han promovido a Ministros de gobierno líderes del sector social comprometidos con sus gremios.



Los antiguos movimientos sociales (UNAG, ATC, Amnlae, Cooperativas, Sindicatos, Movimiento Comunal, Movimiento Estudiantil, Movimientos eclesiales de base) se han agrupado en foros más amplios para debatir sus derechos. Las cooperativas han podido estrenar su nueva Ley, su Consejo e Instituto de Fomento que las institucionaliza y fortalece. Muchos de los sindicatos están participando en los consejos ministeriales y ya pueden acercarse a un Ministerio del Trabajo, quien en años anteriores se comportaba como enemigo.



No sólo se abren nuevas oportunidades participativas de contenido popular (incluyendo los Consejos de Poder Ciudadano), sino que también se ponen en marcha programas de apoyo a favor de los más desfavorecidos, como Hambre y Usura Cero.



Se da atención a la construcción de nuevas carreteras rurales y barriales, la desprivatización de los servicios a la salud y educación, la creación de relaciones comerciales alternativas más humanas, nuevas leyes favoreciendo a los pequeños (cooperativas, mipymes, creación de viviendas dignas, de mutuas de salud, etc.).



¿Será que con las nuevas oportunidades y apoyo institucional hacia los actores de la economía social, veremos escalar y consolidarse el asociativismo y la organización social? Esperemos que pronto sean reconocidos como se lo merecen, considerando que son los creadores de la mayor parte de la riqueza del país y del empleo.



Mucho queda por hacer, y mucho está en las manos y en la voluntad de las propias organizaciones. Hay debilidades que superar en términos de un liderazgo más beligerante, menos sectarista, y un movimiento más amplio y unificador. Todavía nos hemos quedado a nivel de la organización nacional y departamental, y no hemos desarrollado la organización hacia la comarca o municipio.



Hay que ampliar las alianzas entre las mismas organizaciones, y con otras similares que compartan el mismo proyecto. No importa quién lo lidere; en el caso del agro, qué importa si es la ATC o la UNAG la que organiza a los pequeños productores en cooperativas; lo importante es que este liderazgo sea beligerante, fuerte y cohesionado.



Todavía hay que hacer mucho esfuerzo alrededor de cohesionar las distintas expresiones del asociativismo, como las cooperativas y, por qué no, los mismos CPC. Hacen falta foros en donde participen las organizaciones populares junto con las del gobierno, para que hagan propuestas claras y positivas. Existe mucho sectarismo en los movimientos sociales, que limita su visión, su proyecto, su desarrollo.



Esperamos que el Estado juegue su papel cohesionador de la sociedad, incluyendo estos movimientos sociales, para ir trazando un norte en conjunto y resolviendo los problemas de la mayoría de la población nicaragüense que se encuentra ya organizada, ya sea “de derecho o de hecho”.





*Socióloga