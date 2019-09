NO HAY NI HABRÁ POR QUIÉN VOTAR

Ante la mirada de satisfacción de Caresol y resto de caminantes, Watson iba muy orondo, pavoneándose dijo Doña dorita que lo vio pasar agitando con alegría su negro rabo a diestra y siniestra, o como se diría dentro del complicado léxico político actual: meneando su negro rabo desde el lado donde dicen está Mundo Jarquín, hasta el lado donde dice estar S.M. Daniel Ortega. El motivo de la euforia de Watson se justificaba porque llevaba ceñido a su erguido cuello un vistoso collar color turquesa chicha, que en un acto público le habían impuesto en el parque, frente a la propia Alcaldía Municipal, en el Principado de Masatepe. Se trataba nada menos que de la Orden Bachiller Lora, en el grado de Perro Célebre, y se la había colocado el mismísimo Bachiller Lora, ante la ovación y aplausos de una nutrida concurrencia de personas y distinguidos perros llegados de todas las comarcas, en especial de Los Rincones y El Arenal. No faltaron altruistas y apreciadas damas del Principado, entre las que pudimos reconocer a Paquita, Nila, Sarita, Maritza, Gretel y Tina Brenes. Entre los caballeros a Mario, Manuel, Julio, Bigote, Rodolfo Jirón, Ulises Quesada, José Esteban, Pío en representación de William Tapia, y a Antonio Castillo y Armando Delgado haciendo las paces en nombre de pelos pasados. La lista sería interminable. Baste decir que la crema y nata de la sociedad masatepina premiaron con su presencia la sabia decisión de reconocer, con esa Orden, los innegables y múltiples méritos de Watson.



Abandonando aquellos buenos recuerdos, dijo el de Managua: “Pero eso es lo único bueno que ha ocurrido en Nicaragua en los últimos días, y el hecho de que gracias a la huelga de hambre de Dora María, la máscara del tirano ha comenzado a agrietarse y a mostrarle, a quienes aún estaban incrédulos, su verdadero rostro de dictador. Junto con la de él, se van resquebrajando las máscaras de sus seguidores clonados con su mismo cinismo, tono de voz y arrogancia en sus imposiciones, que no argumentaciones. Lo dije hace muy poco y así sucedió: El gesto de Dora María contribuye a que, de una vez por todas, estemos claros que en Nicaragua existe una voluntad política que está por encima de toda legalidad e institucionalidad, y que es voluntad política de los dueños del pacto, coludidos con el servilismo partidario y económico de los poderes de estado, deslegitimar ‘legalmente’ la legitimidad y la legalidad, con el fin de consolidar una dictadura cuyo elemento de cohesión y contaminación nacional es la corrupción.



Eso es lo que hizo y demostró el Consejo Supremo Electoral al decapitar, por voluntad política de los caudillos, a partidos que, dentro de un contexto de legalidad, se interponían a sus siniestros propósitos de consolidar una dictadura no como la de los Somoza, sino peor. Lo bueno es que a partir de la lucha de Dora María se demostró que ésta es imposible en la cancha de tenis de la legalidad, porque está contaminada. Es decir, minada de corrupción para cualquier adversario inocente. Ahí sólo pueden jugar las paralelas ahistóricas resucitadas, porque se previenen, una a otra, sobre donde están ubicadas las minas para no pisarlas ellos. En este sentido los caudillos, el Monarca y su Aspirante, son tenistas profesionales, con claque de la Asamblea Nacional; pelotas ensalivadas en la Corte Suprema de Justicia y árbitros egresados del Consejo Supremo Electoral. Para mí que quien quiera sentarse a esperar un final inusitado de ese partido, es un verdadero pendejo.”



Casi lo aplaudían el resto de caminantes, cuando para complementar lo anterior, tomó la palabra el de Masatepe: “Las máscaras se están cayendo a pedazos, y uno divisa el nacional-socialismo y los Consejos del Poder Ciudadano de Hitler y Mussolini. Fascismo y nazismo brillan en ojos que se vuelven bizcos de tanto querer girar hacia una izquierda inexistente para ellos. Se les ven ya los ojos como se oyen los chasquidos de sus lenguas viperinas. Son los amos que regresan del pasado para recordarnos que ellos no son una opción electoral y que como se dijo cuando la dinastía somocista convocaba a elecciones: ¡NO HAY POR QUIÉN VOTAR! Y si no hay por quién votar, es porque el tirano artífice de este vacío democrático es quien induce a botar y no a votar. Esto también sucede porque, como dijo la semana pasada el Obispo de Matagalpa Jorge Solórzano: Una verdadera democracia descansa en que todos los partidos puedan correr y los ciudadanos elegir con alternativas. Los organismos de los caudillos, también llamados Poderes del Estado, de represión y perpetuación, se han encargado de erradicar con parcializadas interpretaciones de las leyes, esas alternativas tan indispensables para la paz y la democracia. El pensamiento del Obispo, sencilla y llanamente democrático, está profundamente arraigado en todos los nicaragüenses enemigos de tiranías. A propósito: ¿Cuándo algún flamante vicecanciller calificara de non gratos a los prelados que sustenten principios democráticos? Por su parte el Monarca ha calificado de vendepatrias a los medios de comunicación. No es verdad. Únicamente es vendepatria quién como él pretende comprarla para sí mismo, familia y cortesanos. Desde ese momento podrá ser un propietario temporal, pero no un gobernante. Otra forma de decirlo sería que es un comprapatria, que le venden los serviles, cobardes y pusilánimes.”





