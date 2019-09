Secreto y deficiencia en el gobierno

El presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario, hablan y hablan, recorren los barrios, como predicadores; en el nombre de Dios recitan las virtudes de su gobierno para con los pobres del mundo, y de cada territorio donde se entariman y adornan con flores y aromas, vitoreados por sus admiradores que reciben beneficios.



Los voceros repiten que miles de pobres, llamados el “Pueblo Presidente”, siguen a la pareja líder porque representan a la izquierda, al Frente Sandinista, nacionalista, antiimperialista.



Sin embargo, la actuación presidencial es opuesta al “Programa Histórico del FSLN” presentado en 1969 y ratificado con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979.



En el FSLN, muchos de sus dirigentes piensan contrario a los principios de la organización cuando empuñaron las armas contra la dictadura somocista, para construir una sociedad totalmente opuesta a la cimentada por los colonizadores y sucesores.



Daniel Ortega y Rosario Murillo han incurrido en serias violaciones a los principios del FSLN, aún cuando ellos dicen liderarlo por aclamación masiva. No hay centralismo democrático, sino oligarquía y servidumbre, autoritarismo.



En el FSLN deben ser pocos los cuadros que proponen, deliberan, argumentan hasta la saciedad sus propuestas, con iniciativas para implementarlas con superiores ejecuciones y resultados.





Conspiraciones y serruchos

En el FSLN actúan conspirando contra otros “compañeros”, contradiciendo la libertad de opinión y realizando procedimientos incorrectos. El caso de la Hacienda San Antonio de Wasaka, La Dalia, Matagalpa, es uno de los problemas que evidencia procedimientos inadecuados entre sandinistas.



Es un grupito que decide, amarra los negocios y se reparte con cuchara grande, como se dice en las calles. Proceden igual que los gobernantes anteriores.



Con el triunfo de la democracia en 1990 se implementó un modelo para enriquecer a las familias en el poder o desplazadas en los años anteriores por la revolución sandinista. Fue una robadera a diestra y siniestra. En secreto. No hubo transparencia administrativa del erario, como tampoco la hubo con “La Piñata” de comandantes y allegados. (No hablo de la piñata del pueblo, merecida).



El gobierno del FSLN ahora es manejado igual, con las mismas leyes construidas en democracia. La diferencia radica en algunos programas sociales dadivosos y el discurso “de izquierda” dirigido a masas enardecidas, nada sustancial para construir una sociedad pensante y en nivel económico medio bajo a mediano plazo.





Participación ciudadana es ejecutora

Si en el FSLN dijeran que cumplen con el programa histórico por organizar la estructura llamada El Poder Ciudadano, les diría que ese poder no es deliberativo, sino ejecutor de acciones operativas y beneficiario de cuentas pequeñas.



El pueblo no conoce a ciencia cierta los programas que el gobierno implementa. He leído la web del gobierno, donde la protagonista es la pareja presidencial, con largos discursos, cifras generales. Lo más importante es el borrador del Plan de Desarrollo Humano, que me falta leer.



He visto la publicidad audio visual de los encuentros con el “Pueblo Presidente”, sin embargo, en la sociedad domina la percepción de que no informan y manejan en secreto cuentas bancarias estatales, y a discreción del matrimonio presidencial se destinan millones de dólares a ensalzar la imagen del líder, con rótulos inmensos por todo el país.



Rosario Murillo, por ejemplo, refleja la web de la Presidencia, denunció en San Ramón, Matagalpa, que son “diecisiete mil seiscientos millones de córdobas que la corrupción de los Gobiernos Neo-Liberales arrebató a nuestro Pueblo”. Sin embargo, no hay encarcelados, aún cuando reconoce que ese dinero debería “haber servido para sacar a Nicaragua de la pobreza”.



Luego, Murillo afirma: “Sólo el Poder Ciudadano ha sido capaz de denunciar con tenacidad esos robos criminales”, pero el FSLN tiene como figuras relevantes en la negociación partidaria a los implicados en “robos criminales”.



Arnoldo Alemán, conocido malversador del erario, es el principal aliado de Ortega, quien no ha sido serio en su llamada lucha contra la corrupción neoliberal, ni siquiera ha destituido a corruptos e ineptos que ocupan cargos en el FSLN, y más bien los promueve. Matagalpa es un buen ejemplo.



Algunos del FSLN enaltecen la mejor maniobra de los últimos años: tener el poder de procesar jurídicamente a la “oposición corrupta” y sacar beneficios en las negociaciones por las cuotas de poder estatal y económico.





El FSLN deficiente comunicador

Sin embargo, el FSLN no logra convencer a la ciudadanía que su maniobra política, para dominar a sus opositores, no lo involucra en la corrupción o uso de influencia en el Estado para aumentar capital de sus socios y familiares, o proceder autoritario.



La pareja presidencial acusa a la prensa no oficial de no visualizar sus programas de beneficio económico y social. Rosario afirma: “No hemos visto ninguna preocupación en ese sentido, entre quienes a diario atacan los proyectos de restitución de derechos y beneficios para el Pueblo... las Escuelas, las Calles, las Casas, las Canchas, los CDI, las Clínicas, los Parques...”.



En el partido gobernante no reconocen la ineficiencia de los voceros gubernamentales y partidarios, las limitantes técnicas y cognoscitivas de sus expertos. Así no van a lograr colocar en agenda nacional las inmensas obras que el presidente Ortega y su esposa pregonan.



El eje fundamental de la comunicación gubernamental determina exaltar las figuras de Daniel y Rosario, por ello deviene que la cátedra sobre programas de desarrollo no predomina en ningún nivel, mucho menos la participación de la población en el análisis de los fenómenos.



El FSLN no tiene cuadros en nivel de decisión importante, sino activistas, pues no son capaces de liderar la opinión exponiendo sus argumentos. Voy a ser infidente, aún cuando fue en un acto público, de un hecho que me impresionó.



Fue en un encuentro de profesionales del FSLN, durante la pasada campaña electoral presidencial. Presidía Bayardo Arce, la dirección partidaria de Matagalpa y los candidatos a diputados.



Bayardo, como siempre, brindó cátedra una hora. Luego respondió preguntas y respuestas. En un momento determinado, ante una pregunta de un asistente, Bayardo dice algo así: “A ver quién va a responder --dirigiéndose a los cuadros en la tarima, y como nadie responde prosigue--, bueno, estos ni los riales que se ganan quieren desquitar.



Que los amigos fundamentalistas del FSLN no me vengan a responder con calificativos. Yo estaba ahí en primera fila, interesado en la información que Bayardo brindaba, y preguntándole, no como periodista, sino como invitado a una reunión de profesionales del FSLN.



Ese escenario, entre directivos departamentales del FSLN, evidencia que el partido carece de suficientes cuadros académicos, técnicos y profesionales, y que los pocos que están responden al eje principal del contenido publicitario del FSLN en el gobierno: la obediencia a Daniel y Rosario, por sobre todas las cosas.





Dios no oye

Siendo un programa tan maravilloso el del gobierno, bendecido por Dios, y benditos sus líderes en una sociedad cristiana, no es maravillosa la reacción del pueblo, el gran beneficiado no se siente en el reino de los cielos.



No todo es secreto, hay cifras dictadas por Daniel y Rosario, pero son insuficientes; no hay transparencia administrativa, ni capacidad de comunicar las causas de los procedimientos. La magia y sus símbolos provocan ilusión pasiva de la feligresía.



No se promueve el análisis, sino la vocinglería, los arrebatos de ira, las descalificaciones a “la derecha, vende patria, lamebotas, a los traidores”, igual que el discurso de Alemán: “sandinistas, piñateros, asesinos, delincuentes, comunistas, violadores, torturadores”. ¡Insoportables!

¿En qué se diferencia la comunicación entre unos y otros en esta clase política?

El FSLN sigue conducido por Daniel con códigos tradicionales del lenguaje y el pensamiento nica impuesto por los colonizadores y sus descendientes, desperdiciando un potencial de personas capaces, que siendo sandinistas y no sandinistas, no quieren ser sumisos ni absurdos, sino promotores del pensamiento y crecimiento individual y social.





*Director

Centro de Comunicaciones y Estudios Sociales (Cesos)

http://sergiosimpson.ysublog.com