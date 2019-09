Acciones individuales que cambian el curso de la historia

De entrada quiero aclarar que no milito en ningún partido político, sin embargo, por primera vez en mi vida acepté postularme a un cargo de elección popular en las próximas elecciones municipales.



El MRS en Jinotepe me propuso que corriera con ellos, acepté ir como concejal. Cuando se anunció el proceso de revisión del CSE, cuyos resultados estaban claros de antemano, y la posterior resolución, me sentí realmente indignado y violentado en mi derecho ciudadano a la participación política.



Creí que esta sería una más del rosario de arbitrariedades que los desprestigiados magistrados de los Poderes del Estado tomaban, sin que se diera una reacción más allá de los comunicados y pronunciamientos de organizaciones civiles. Pero para suerte de Nicaragua, nos salió la Dora María con su decisión de irse a una huelga de hambre.



Aunque muchos no lo quieran ver por razones que sólo ellos sabrán, la acción de Dora María sacudió muchas conciencias y ha hecho reaccionar a muchas personas.



Yo soy una de estas personas que estamos reaccionando y que hemos decidido en estos últimos días no volver a quedarnos callados o encerrados en nuestras casas viendo las noticias en la televisión o en internet, o pensando que con el trabajo que hacemos desde la sociedad civil contribuimos suficientemente para crear mejores condiciones en nuestro país.



Mientras, se sigue consolidando un poder autoritario mediante el pacto entre dos caudillos, cuyas carreras políticas (plagadas de escándalos personales y de robos desvergonzados al erario público) se habrían acabado hace mucho tiempo en cualquier país en el que sus partidos políticos se consideren al menos medio decentes.



En un artículo de opinión publicado en este mismo diario la semana pasada, Denis Torres, del Instituto Martin Luther King de la Upoli escribía: “que Daniel o compañeros que han sido muy cercanos en las luchas pasadas con Comandante Dora María, deberían ir a saludarla, aún cuando no estén de acuerdo con sus posiciones políticas o su protesta”. Eso sería como que alguien le hubiera pedido a un miembro del Ku Klux Klan que el 1 de diciembre de 1955 se hubiera ido a sentar con Rosa Parks, en el asiento del bus del que ella se negó a moverse en Montgomery, Alabama, Estados Unidos.



En el mismo artículo se le hacía un llamado a Dora María a dejar la huelga de hambre porque “…hay antes muchas otras variantes de lucha pacífica que expresan la iniciativa de las masas más que las luchas solitarias”.



Cuando Rosa Parks tomó su decisión en Montgomery, fue precisamente una decisión totalmente solitaria. Junto con ella había otras tres personas (negros) en el mismo asiento, los tres se movieron obedeciendo la orden del chofer, solamente ella se negó. De esta acción solitaria se generó el Montgomery Bus Boyccot, uno de los movimientos más grandes contra la segregación racial en Estados Unidos.



De este boicot nació la Montgomery Improvement Association, y su primer presidente fue un joven desconocido hasta entonces: Martin Luther King. También el resto de esta historia es conocida. Como ante muchos sucesos de la historia, uno se puede preguntar si todo esto se hubiera dado sin que Rosa Parks hubiera tomado esa decisión solitaria. El hecho es que ella tomó su decisión y encaminó la historia del pueblo afro americano por rumbos que estoy seguro ni sospechaba.



Dice Rosa Parks, recordando lo sucedido en 1955, que cuando llegó un oficial de policía a arrestarla en el bus, ella le preguntó: “¿Por qué ustedes nos maltratan?” La respuesta del policía a como ella recuerda fue: “No lo sé, pero la ley es la ley, y usted está arrestada”. Ella recuerda que: “Mientras me arrestaban, lo único que sabía es que ésta era la última vez que viajaría con humillaciones de esta clase”.



Los pactistas y sus cómplices dicen hoy: “La ley es la ley y el MRS está cancelado por no cumplir con ella”. Al igual que allá en Montgomery en 1955, y por supuesto que guardando todas las diferencias del contexto, en Managua, en 2008, una mujer tomó una decisión solitaria y se instaló en su champa en la Rotonda de Metrocentro, y con su decisión que no consultó con nadie, nos está congregando cada noche a más y más nicaragüenses que pensamos que si las leyes nos cierran los espacios políticos, pues nos tenemos que rebelar contra ellas y contra quienes las crean y administran.



Quienes hemos empezado a reaccionar hoy, le estamos apostando a que con la movilización política, con la protesta cívica y pacífica, nos podremos hacer oír para que se respeten nuestros derechos políticos. Le estamos apostando a que Nicaragua cuenta hoy, al costo de mucha sangre derramada, con un Ejército y una Policía Nacional que por sus orígenes e historia no estarán dispuestos a permitir que sus instituciones se conviertan en una nueva versión de la Guardia Nacional de Somoza, nada más que esta vez con otros apellidos.



En lo personal, le apuesto a esta lucha porque no estoy dispuesto a aceptar que la clase política corrupta y autoritaria que controla las instituciones del país nos lleve a una situación similar a la que Nicaragua vivía en 1954, cuando Anastasio Somoza García, que había iniciado su segundo período constitucional en 1950, y en su afán de consolidación de su poder político y su capital familiar, pactaba con la “oposición” para reformar la Constitución y poder reelegirse. En ese entonces un grupo de patriotas valoró que ante el cierre de los espacios políticos la única opción que quedaba era la rebelión armada, y decidieron conspirar para tratar de derrocar a la dictadura. El 4 de abril de 1954 se desencadenaron una serie de hechos que culminaron con la captura, tortura y asesinato de una buena parte de los conjurados, y que hoy forma parte de la historia de lucha de nuestro pueblo por su libertad.



Entre los asesinados estaba mi padre Adolfo Báez Bone, a quien no conocí porque yo había nacido apenas nueve meses antes de su martirio. Me niego a aceptar que el sacrificio de mi padre y su legado, al igual que el de miles de nicaragüenses que regaron con su sangre el camino que nos llevó al 19 de julio de 1979, haya sido en vano.



Dora María nos ha hecho despertar, le ha dado su mano a nuestras conciencias y dignidad para que se pusieran de pie; ahora nos toca a nosotros marchar por las calles y caminos de Nicaragua para detener la consolidación de esta nueva dictadura familiar, que con otro ropaje pero con la misma esencia del somocismo nos quieren imponer.



*Eduardo.Baez@turbonett.com.ni