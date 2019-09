Comunidad donante: diplomacia vs. protección de los derechos humanos

La soberanía absoluta de los países es ahora un concepto histórico del derecho internacional público; la consolidación de los derechos fundamentales obligó a las naciones a abrir sus fronteras a través de la firma y ratificación de instrumentos internacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos; en la actualidad un mínimo de países no se encuentran en esta comunidad civilizada en relación a este tema.



Las desigualdades en la repartición de las riquezas es la que dio origen a países desarrollados, menos desarrollados y miserables, como el nuestro; esto marcó una clara diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos del primer mundo frente a la mayoría que muere de hambre cada día.



Sin embargo, a pesar de haber sido los más sanguinarios y guerreristas de toda la historia de la humanidad, estos Estados han sido capaces de guardar la mentalidad de confrontación y de alguna manera compensar un poco la explotación a la que sometieron a millones de personas para obtener las riquezas que ahora gozan a costilla de las riquezas de muchos pueblos; aunque esto sea cierto, no podemos estar en la actualidad culpando a las actuales generaciones de lo que hicieron sus antepasados salvajes.



En un mundo globalizado no sólo la economía tiene que armonizarse, también producto de esa historia negra el respeto de los derechos fundamentales son los pilares sobre los cuales se han construido la comunidad de países como los de la Unión Europea. Si alguno de ellos se involucra en la violación flagrante de estos derechos, no sólo obtiene el repudio político, sino las sanciones económicas; esto los obliga a no ser candil de la calle y oscuridad de su casa, pero también esto tiene otra cara de la moneda que se puede graficar en la más dura hipocresía de la diplomacia: es aquella donde los señores de trajes y corbatas son capaces de estrechar la mano sangrienta de dictadores, o la mano dura de los totalitarios que cercenan derechos a sus propios pueblos.



En la historia reciente ni las Naciones Unidas, como organismo promotor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se salva ante semejante tragedia. La no intervención beligerante en los conflictos internacionales como Kosovo y Ruanda, son sólo algunos ejemplos de que la ineptitud, la cobardía y la negligencia diplomática, han producido millones de muertes que pudieron ser evitadas con sólo haber asumido su puesto con honestidad y de cara al beneficio de esa humanidad que dicen representar.



Por su parte, también los países súper desarrollados han actuado con cobardía y hasta con complicidad frente a gobiernos despóticos, con tal de mantener relaciones comerciales y limpiar un poco la vergüenza histórica de sus antepasados, ya no digamos la frialdad con la que en muchos de los casos actúan los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial, FMI, BID, OMC, etc., etc., etc.; acá lo importante es la tabla de multiplicar y garantizar que ese capital será regresado a sus verdaderos dueños.



Firmemente, creo que no todo está perdido. Si se cumplieran a cabalidad las condiciones dogmáticas y formales de la ayuda al desarrollo, esta fuente de ingresos a los países en desarrollo o empobrecidos se podría convertir en una nueva fuente de protección de los derechos humanos y lucha contra la corrupción.



En las investigaciones académicas que he realizado en mi Doctorado, he descubierto, no el agua helada, sino aquellas condiciones que muchas veces los países no cumplen y que los mismos donantes suelen ser demasiado flexibles con tal de satisfacer otros intereses diferentes a los originalmente planteados en los acuerdos de financiamiento.



Es increíble entender hoy en día las declaraciones de un representante de un organismo multilateral que aseguraba que nuestro país estaba “dentro de los estándares o límites permitidos por la corrupción”.



Parece que este señor no ha leído ni por distracción sus propias reglas de funcionamiento ni los manuales de contratación internacional, mucho menos las convenciones internacionales en materia de corrupción.



En este tema o se es corrupto o no se es, simplemente quien entrega la donación, el préstamo o cualquier fuente de financiamiento, está en la obligación de demandar al gobierno a cumplir con todas y cada una de las cláusulas de requisitos para autorizar el desembolso; no es el monto del robo lo que tipifica el delito, es la acción de la deshonestidad y el perjuicio al dinero que el pueblo tarde o temprano termina pagando con muchos intereses.



En materia de protección de derechos humanos es exactamente igual, no se puede seguir dando dinero a un gobierno que no protege el pluralismo político, la libertad de asociación o la del simple hecho de pensar distinto, y por ello convertirse en vendepatrias a como están siendo ellos al hipotecarnos frente a su nuevo jefecito de Sudamérica.



La comunidad donante tiene una enorme responsabilidad, no sólo de que su Excelencia, el Embajador, se tome la foto sonriente con el gobernante que cada día se convierte en el nuevo dictador; no es suficiente el fin de luchar contra la pobreza y que podrían afectar el “desarrollo” del país, y que éstos diplomáticos se hacen de la vista gorda ante tanta orgía de violación a los derechos fundamentales que ellos demandan tanto en sus países.



No les sale el papel de ser cómplices de los atropellos, no se trata de imponer cosas ni de ser parte de la política interna; es solamente que se apliquen las condiciones de respeto de derechos humanos contemplados en los acuerdos de cooperación, la soberanía de la que habla el vice canciller ya quedó en el pasado, y menos este gobierno puede hablar de soberanía cuando nuestro país era satélite de Cuba y la Unión Soviética. ¡Con qué descaro hablan ahora de respeto a la soberanía nacional!

Nicaragua vive momentos históricos en materia de derechos civiles y políticos. Para que los programas de desarrollo de los países, dizque la cuna de los derechos civiles, sigan permitiendo el manoseo en las decisiones, a quien se debe beneficiar de acuerdo a los intereses partidarios del gobierno, deben socar todas las tuercas del control anticorrupción.



En la actualidad hay muchos bienes y recursos que están siendo utilizados en actividades partidarias con el mayor descaro y desafío a los propios donantes; hasta los vehículos caminan en esas actividades con los logos oficiales de los propios programas internacionales. ¿No es eso complicidad?

Me parece que es tiempo de dejar de hacer declaraciones tímidas y timoratas, es decir, diplomáticas; creo que ya tienen suficientes muertos sobre sus espaldas por haberse comportado así en los conflictos de Europa, África y Asia; no le den la espalda a Nicaragua, mi país es más que una pandilla de corruptos y dictadores que quieren avergonzarnos ante todos ustedes.