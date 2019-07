Nuestro idioma al día

¿Se ha preguntado alguna vez por qué debemos estudiar raíces griegas y latinas? ¿Sabe usted que tres de cada cuatro palabras del español son latinas y que muchas palabras de origen griego llegan a nosotros a través del latín?



La cultura grecolatina



La cultura griega es quizá la más importante de la historia de la humanidad. Nuestra civilización se ha enriquecido con los aportes de esta antigua cultura en la literatura, las artes y la filosofía. Mauro Rodríguez en su Presencia del griego en el español, afirma: “Las bases de las matemáticas son griegas. Euclides dominó la geometría por más de dos mil años. Arquímedes y Hierón crearon la física. Hipócrates y Galeno la medicina. Aristóteles, la zoología, la psicología y la metafísica. Herodoto, Tucídides y Jenofonte, la historia; etc.”

Hacia el año 150 antes de Cristo, Roma vence a Grecia. Pero el poder militar bien poco pudo someter las bases de aquella cultura de fina sensibilidad, elegancia y armonía que se imponía en las instituciones educativas. Y el gran siglo de la cultura latina crece a la sombra de la griega. Por eso es que la cultura de Roma es greco-latina.



Entonces, ¿por qué estudiar las raíces griegas y latinas? Porque nos permite conocer el significado de dichas palabras y porque enriquece nuestro léxico. No olvidemos que muchos neologismos de origen científico y tecnológico se han formado del griego. Usted mismo ha empleado muchas veces algunos de estos vocablos: mecanografía, helicóptero, fotografía, teléfono, micrófono, cardiólogo, zootecnia, pedagogía, filosofía, etc.

También debe recordar que gran parte de las voces españolas que hemos tomado del latín, son de origen griego. Citemos unos ejemplos: música, problema, biblioteca, botica, horizonte, tragedia, blasfemia, cristal, misterio, etc.



Vocablos griegos y su incorporación al español



Los vocablos griegos que se han incorporado a nuestra lengua han tenido cuatro etapas o estadios:



Primero, cuando las colonias griegas se establecieron en las costas de la Península Ibérica, antes de la llegada de los romanos, las voces griegas se incorporaron en el habla de los hispanos, que luego fueron invadidos por Roma.



Segundo, cuando los romanos conquistaron Grecia, los griegos –superiores en cultura a los conquistadores- aportaron muchos términos al latín, los que fueron difundidos por toda el habla del imperio.



Tercero, los movimientos artísticos y literarios –particularmente el Renacimiento, el Neoclasicismo y el Modernismo- introdujeron muchos vocablos de origen griego.



Cuarto, la ciencia y la técnica han recurrido con frecuencia a términos de origen griego para denominar un virus, una enfermedad, un proceso, un instrumento, un invento, etc., con el fin de universalizar el objeto (o el concepto), y no circunscribirlo a una lengua determinada.



Entrecruzamiento y relación de las raíces griegas y latinas

Observe cómo estas lenguas se entrecruzan y cómo en sus raíces advertimos su íntima relación:



PALABRAS LATINAS:

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

cord = corazóncordial, discordiadent = dientedentista, dentalped = piebípedo, palmípedomachin = máquinamaquinaria, maquinaciónlact = lechelácteo, lactantecirc = circo, círculocircunferencia, circularform = formaformal, reformaros = huesoÓseo, osario, osamentafer = llevarmamífero, diferenciaurin = orinaorinar, urinariode = diosDivino, endiosar, deísmonomin = nombrenómina, pronominalnov = nuevonovedad, renovarmatr = madrematernal, matrimonio

PALABRAS GRIEGAS

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

Raíz

kart = corazóncardíaco, cardiólogoodont = dienteodontología, ortodonciapod = pietrípode, miriápodomecan = máquinamecánico, mecanografíagalac t= lechegalaxia, galactómetrokykl = circo, círculobicicleta, hemiciclomorf = formaamorfo, metaformosisost = huesoosteoporosis, osteolitisfer, for = llevarperiférico, semáforour = orinaúrico, ureatheo = diosteología, ateoonom, onomat = nombreonomástico, sinónimoneo = nuevoneófito, neonato, neologismometr = madremetrópolis, motropolitano

RAÍCES GRIEGAS Y LATINAS

Diccionario de la Real Academia Española

hassasí

guerra

werra

líder

heroína,

heroine

zapato

zabata

mamma

fero

arterion

escleros

ico

¿Cuál es la importancia del estudio de las raíces griegas y latinas? La palabra etimología significa, según el, “origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma”. Etimología es una palabra que viene del latín, idioma que la tomó del griego.La raíz de una palabra nos permite conocer el significado de dicha palabra. Asesino, por ejemplo, viene del árabe (“consumidor de hachís”);viene del germano (alemán)(“pelea, discordia”);tiene su origen en el inglés (leader, “guía”);la droga adictiva obtenida de la morfina en forma de polvo blanco, deriva del francés (); y el calzado que no pasa del tobillo,, es de origen turco (). Como vemos, muchas palabras de nuestro idioma tienen diversos orígenes. Pero la fuente más amplia es el griego y, sobre todo, el latín. Para saber qué es un mamífero arterioesclerótico, por ejemplo, no necesitamos recurrir al diccionario, porque en sus raíces porta el significado. Mamífero viene del lat., teta, pecho o mama y el sufijo –significa “que tiene o que lleva” ; y arterioesclerótico viene del griego:, arteria;, duro, y el sufijo -significa “referente o relativo”. Un mamífero arterioesclerótico es un vertebrado cuyas hembras tienen mamas que producen leche y adolece de un endurecimiento de las arterias.