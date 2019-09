La triste historia de un académico

Realizar un doctorado en una universidad europea o norteamericana, no solamente requiere un esfuerzo emocional e intelectual, sino también económico.



Durante los años que estuve en la Universidad de Salamanca, observé cómo varios nicaragüenses batallaban duramente para lograr su propósito de concluir su doctorado. Estudiaban, investigaban y escribían su tesis más de ocho horas diarias, todos los días, incluyendo los sábados y los domingos. Era desde luego un esfuerzo titánico, de grandes proporciones, pero también de ilusión.



En esos años conocí a un nicaragüense que de forma brillante terminó su doctorado. Recibió la máxima calificación Summa Cum Laude en derecho civil. Miré la alegría en su rostro, y la culminación de un esfuerzo prolongado que requirió de muchas privaciones, entre ellas, el dejar a su familia.



Sus tutores de tesis y el tribunal del más alto nivel académico, durante la defensa de la tesis no solamente tuvieron palabras de elogio hacia el doctorando, sino también le auguraron una brillante carrera, debido entre otras cosas, a la falta de académicos del más alto nivel en esa materia en Nicaragua.



Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. Su carrera profesión se ha frenado, también sus sueños. He conversado con él varias veces y

me ha expresado su deseo de irse

del país, en buscar de una nueva patria, y nunca volver más a Nicaragua.



Me contó consternado que durante el tiempo que trajinó en el arduo camino de entregas de currículum, se encontró con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y le expresó que estaba en busca de un empleo en esa institución. El magistrado, le preguntó dónde había estudiado, sobre qué tema había escrito la tesis, y al final le dijo: “Es muy bueno tu currículum para que trabajés aquí, y se marchó”.



Me llamó muy entristecido para que le diera una explicación racional sobre la actitud del magistrado. Simplemente le dije que no la tenía, y le aconsejé que no la buscara, que no la había.



En una muestra de solidaridad y para darle ánimo, le expresé que podía visitar varias universidades, con el propósito que lo contrataran como profesor horario. Sin embargo, de las cuarenta y dos universidades que existen en este país solamente una de ellas lo llamó, por cierto, una de las más antiguas de Nicaragua, y con una carrera de derecho de sobresaliente calidad.



Hace pocos días me llamó para despedirse, me dijo que había conseguido una beca para estudiar en la Universidad de los Ángeles, y que ya no regresaría más a Nicaragua. En el fondo, me alegré por él.



Este fenómeno, tal vez aislado, muestra por una parte el desprecio que existe en las instituciones del Estado y en algunas universidades, por la calidad profesional, en donde las personas contratadas no entran por mérito y capacidad, sino por conexiones partidarias, o en todo caso por influencias de familia. Pero, por otra queda en evidencia el caos creciente y permanente en que está sumida la sociedad nicaragüense, en donde el desprecio, la diatriba, la burla y la mentira marcan el tono cotidiano.



Y, lo peor de todo este panorama, es que la clase dirigente (intelectual, económica o política), sea de derecha o de izquierda, no está preocupada por construir instituciones sólidas, aprobar leyes que le den estabilidad al país; sino más bien, alientan el desorden, la anarquía, con el fin de desviar la atención de los problemas reales de la población, y seguir usufructuando el Presupuesto de la República.



Cada día son más los nicaragüenses que se quieren ir del país, y no volver nunca más. El desaliento, la desesperanza y, sobre todo la frustración, es lo que anima a tomar esta decisión, tal vez dolorosa, como la que tomó mi amigo. Pero al final, con la ilusión que podrán lograr realizar sus metas, en otro país, que sepa valorar el esfuerzo y el conocimiento.