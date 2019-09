El rostro oscuro detrás de la crisis petrolera

En los últimos 12 meses el precio del barril de petróleo ha aumentado más del 100%. Este aumento descontrolado está causando estragos a nivel global, inclusive en los países productores, ya que ellos también están sufriendo las consecuencias de la inflación, generada por el aumento en el precio del petróleo.



Si queremos explicar el fenómeno utilizando las reglas clásicas de la oferta y la demanda, los aumentos no se justifican. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda global es de 86 millones de barriles por día (mb/d) y producción de 86.6 mb/d. Es decir, el mercado ha llegado al punto de equilibrio, gracias en gran parte a un crecimiento en la demanda de la China Continental y la India. Aunque no hay exceso de inventario, a corto plazo sí existe la capacidad de aumentar la disponibilidad de más petróleo por parte de varios países. Sin lugar a duda que las condiciones de una oferta y demanda tallada son responsables de alguna parte del alza en el precio, pero en sí no explica los aumentos escandalosos que hemos visto.



El comportamiento volátil del mercado es indicador de que el precio del petróleo está siendo afectado por factores ajenos a las reglas de demanda y oferta. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son esos factores? No hay un sólo factor, es más bien el efecto cumulativo de varios factores que se han juntado para crear las condiciones de este aumento sin precedentes.



Primero, la política de un dólar débil implementado por el gobierno de Bush. Se olvidó que al bajar de valor el dólar sube el precio del barril de petróleo. Según algunos estudios, por cada punto porcentual de valor que pierde el dólar en relación al euro, el barril de petróleo sube aproximadamente por $ 4.



Segundo, la participación de participantes no tradicionales en el mercado de la compra y venta de futuros de petróleo. Inversionistas institucionales y especuladores, en busca de cómo optimizar sus ganancias, han jugado un papel importante en el aumento casi apocalíptico del petróleo. La participación de estos jugadores no tradicionales en el mercado es un fenómeno reciente y es resultado de cabildeo hecho a comienzos de la década por grupos fuertes al Congreso Norteamericano, que resultó en el relajamiento en la regulación de la compra de futuros de petróleo por parte de la Comisión de Comercio en Futuros de Materias Primas de los EU, (US Commodity Futures Trading Commission), una agencia independiente que regula la compras de futuro.



Antes del relajamiento de las reglas, la Comisión restringía quiénes podían comprar futuros de petróleo. Solamente permitía que empresas con intereses directos en el consumo del petróleo, como líneas áreas y empresas grandes de transporte terrestre y marítimos, compraran de futuro.



Aparte de las modificaciones en las reglas, la Comisión también pasó por un programa de reducción de personal justo cuando el volumen de transacciones ha aumentado a niveles récord. Según datos recompilados por Desmond Lachman, un economista especialista en temas de energía, grupos de inversores han invertido más de dos mil millones de dólares (U$ 2,000,000.00) en la compra de futuros petroleros. Eso es lo equivalente a las necesidades del mercado Chino por un año.



Tercero, la crisis de liquidez mundial, la creciente amenaza de una recesion en los EU e incertidumbre de las acciones que puede tomar la administración Bush en sus últimos meses contra Irán, Siria, u otros países, se juntan para crear una situación de gran inseguridad que puede desestabilizar aún más el Oriente Medio y afectar el suministro de petróleo. Todo esto le presenta a los especuladores --que actúan como halcones en búsqueda de oportunidades para aumentar sus ganancias sin tomar en cuenta los costos al bien común-- una oportunidad dorada para maximizar sus ganancias. Y lo están aprovechando.



Ya, aunque un poco tarde, se están tomando medidas para corregir la situación. En un acto simbólico pero importante el Congreso norteamericano suspendió el programa de ir añadiendo a la reserva Estratégica de Petróleo. Aunque solamente 76 mil barriles por día, la suspensión es una señal de la presión política que están sintiendo por el alza escandaloso del precio del combustible. En otra acción, el Congreso está iniciando investigaciones sobre el rol de especuladores en el aumento de los precios de petróleo y estudiar cómo fortalecer la regulación del mercado. Por otra parte, países como la Arabia Saudita están considerando aumentar su producción al corto plazo con la intención de mandar un mensaje claro que el problema no es uno de escasez, sino más bien un problema de especulación.



Tarde o temprano el mercado va retornar a condiciones, reflejando las verdaderas condiciones de la oferta y la demanda. En lo personal, no creo que va ser hasta después de que haya una nueva administración en los EU.



Sin embargo, el daño hecho por la codicia de los especuladores va a ser duradero, y con costos muy elevados en términos económicos y sociales. Es un ejemplo más de que tiene que existir algún tipo de regulación de los mercados, pues sin eso se abre las puertas a manipulación.