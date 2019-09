La Formación Docente, camino a su fortalecimiento

Las reformas de la educación en los países, responden a diferentes razones que las justifican. Por lo general se ocupan de múltiples factores obviando el más determinante: la formación docente y aquellos afluentes que aportan a que la misma tenga éxito. Nuestro país es un vivo ejemplo de ello.



Al revisar distintas épocas, los gobiernos han planteado cambios a la educación, generalmente, no concertados con la sociedad, ni pertinentes con sus necesidades. Tales cambios han omitido declarar políticas integrales a favor de la profesión docente, lo que encierra una paradoja que es necesario desentrañar. Posiblemente se deba a que ven la profesión docente como instrumento obediente de la aplicación de los cambios.



Este derrotero explica porqué razón las mejores intenciones de reforma se han fincado sobre bases inseguras y débiles. Tal situación se asemeja a aquel que diseña su casa pero no se preocupa de si los que la construirán sabe y tienen los medios para edificarla. Otra lección no aprendida es que cuando se ha realzado la formación, no va acompañada de los componentes que la afirman, como es el mejoramiento salarial y un tratamiento profesional justo por parte de la institución educativa, el Estado y la sociedad misma.



En el fondo de esta profunda contradicción y falta de lógica, no cabe duda que subyace un concepto peculiar de la administración educativa sobre el magisterio. Se trata de un temor, no confesado, a la fuerza que puede tener la razón docente, por lo que es mejor dejarlos confinados obedientemente a sus aulas, para que no reflexionen, deliberen, critiquen y propongan, pues ello pondría en peligro los argumentos de muchas de las reformas.



Frente a este argumento los maestros resisten calladamente, impidiendo que reformas de las que no se sienten dueños, ingresen en sus campos de decisión: las aulas.



A partir de 2007 el interés institucional por la profesión docente se plasma de diversas formas: creación del Sistema de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos, políticas específicas orientadas a fortalecer la profesión docente, transformación de las Escuelas Normales, involucramiento docente en la Consulta del Currículum y en la transformación de los diseños curriculares y, en los últimos días, la conformación de la Comisión del Maestro, de tipo interdisciplinario, que se ocupará de analizar, de forma integral, las políticas y medidas docentes, tanto desde el ángulo de la formación, como del reconocimiento y apoyo que merece la profesión.



Estas intenciones, no obstante, aún han de recorrer largos caminos para que los docentes de base las lleguen a reconocer y sentir sus beneficios. Su lado más sensitivo, el reconocimiento de un salario justo, pareciera ser un factor desencadenante para que los maestros se motiven a aceptar planes de formación y para que su desempeño mejore en calidad.



Una oportunidad privilegiada para relanzar la profesión docente y desentrañar estas paradojas, tendrá lugar los días 26 y 27 de este mes, en saludo al Día del Maestro, en el Hotel Las Mercedes. El Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana, Ideuca, en conjunto con la Unesco, realizarán el Seminario Internacional: “La Formación Docente, camino a su fortalecimiento”, en coordinación con el Ministerio de Educación Mined. Las ponencias centrales estarán a cargo del ministro de Educación, profesor Miguel De Castilla U., la directora de Formación Docente de la Oficina Regional para América Latina de Unesco, OREAL, el coordinador de la Comisión del Sistema de Formación de los Recursos Humanos del Mined; además cuatro expertos nacionales y cuatro regionales expondrán en cuatro paneles, diversos ángulos del tema.



En él participarán 170 educadores y educadoras integrantes de la Comisión del Sistema de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos de la Educación Básica y Media, dirigentes del Mined, directores y directoras de Escuelas Normales, representantes de la Empresa Privada, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional; Organismos Internacionales y Nacionales de Cooperación, de la Sociedad Civil organizada, Sindicatos, Movimiento, Autoridades y Profesores Universitarios. También participarán dos delegados de los Ministerios de Educación de cada país centroamericano.



El Seminario se propone relanzar la Formación Docente como un tema de la agenda nacional, y contribuir a fortalecer los esfuerzos que realiza el país en la transformación y articulación de la formación docente, a partir de la reflexión y el debate de los actores implicados, así como el enriquecimiento que proporcionan resultados investigativos y experiencias de la región.



Para lograrlo se presentarán los temas: Políticas y Transformaciones de la Educación Básica y Media; Liderazgo, Innovación y Nuevas Sensibilidades de la Formación Docente, y Propuesta de Sistema de Formación de los Recursos Humanos de la Educación Básica y Media. A continuación se llevarán a cabo cuatro paneles con los temas: Formación Docente y Nuevas Sensibilidades, Formación Docente e Intersectorialidad, Formación Docente y Calidad de la Educación, y Formación Docente y Cambios Educativos. Para concluir, los participantes, en dos talleres, formularán aportes que enriquezcan la propuesta del Sistema de Formación según las temáticas de los paneles en que han estado participando.



Como resultados del Seminario se espera quede fortalecida una visión integral de la profesión docente con el papel central que le corresponde a la formación; se brinden aportes concretos para enriquecer la Propuesta de Sistema de Formación; queden sensibilizados los actores e instituciones involucradas para brindar atención integral a los maestros y maestras; se conozcan en la región las políticas y cambios para potenciar al magisterio, y que el tema de la profesión docente quede inserto en la agenda del país.