La productividad y nuestras dificultades económicas

Usualmente, cuando se le pregunta al ciudadano de la calle a qué factor corresponde la culpa de los problemas económicos que enfrenta el país, la respuesta más usual es el gobierno. Ya sea por acción o por omisión, el gobierno es la entidad ante la que todos nos quejamos y a la que todos responsabilizamos de las desgracias de nuestra enclenque economía.



Irónicamente, cada año cuando el gobierno se prepara para disponer de los ingresos que obtuvo por las recaudaciones, muchos son los gremios que estiran su mano derecha, pidiendo un subsidio o financiamiento de algún tipo, mientras preparan en la izquierda sus pancartas, morteros o llantas para protestar si no reciben lo que demandan.



Por ejemplo, para el Presupuesto de 2008, el gobierno tuvo unos ingresos tributarios de 21,322,500,020 millones de córdobas. Sin embargo, tuvo un presupuesto de egresos de 28,618,106,227 millones de córdobas. De estos últimos, unos 8,376,175,654 millones corresponden a asignaciones y subvenciones. Haciendo una simple operación aritmética podemos ver que las asignaciones y subvenciones representan gran parte de esta diferencia entre los ingresos tributarios y los gastos del gobierno.



Los ingresos tributarios del gobierno están en relación directa con el nivel de productividad de las empresas. Así, mientras más utilidades tengan las empresas, más dinero tendrá el gobierno y más podrá dedicar a asignaciones y subvenciones sin necesidad de endeudarse. Los números no mienten. Simplemente gastamos más de lo que producimos. Si queremos gastar más, tenemos que encontrar la manera de producir más. Si no, siempre tendremos que repartir menos y menos recursos entre más y más fines, empeorando el nivel de vida de todos.



A pesar de esta verdad, el tema de la productividad raramente se ha considerado como factor de análisis en esta ecuación. Son raras las ocasiones en las que algún diputado de la asamblea nacional habla acerca de la manera de fomentar la producción. Casi siempre la discusión gira sobre crear nuevos impuestos o sobre eliminar exoneraciones para obtener más recursos. El verdadero problema y la raíz de este mal es la baja productividad del trabajo en Nicaragua.



“Es verdad incuestionable que la riqueza nacional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros”, afirmaba el pontífice LEÓN XIII en la carta encíclica RERUM NOVARUM. A su vez, Adam Smith, el padre de la economía moderna, nos dice en las primeras líneas de La Riqueza de las Naciones: “El trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente la provee de las necesidades de la vida que anualmente consume y que consiste siempre del producto inmediato de ese trabajo o de lo que por el cambio de ese trabajo se puede comprar de otras naciones”.



Por tanto, para producir más, es necesario aumentar la productividad del trabajo, la cual definimos como la relación entre la producción obtenida por un trabajador y los recursos utilizados para obtener esta producción; usualmente este recurso es tiempo.



En Nicaragua la productividad del trabajo es muy baja en comparación a las naciones industrializadas. Según la World Productivity Database, creada y mantenida por la United Nations Industrial Development Organization, Nicaragua obtuvo en el periodo de 2002 a 2007 una productividad del 0.18 por ciento con respecto a la de los Estados Unidos. Es decir, que Nicaragua produce con una eficiencia 82 veces menor que la del país del norte. Lo peor es que en el periodo de 2008 a 2010, se espera que únicamente crezca una centésima nuestra productividad, para ubicarse en un 0.19 por ciento en promedio durante esos tres años.



La tasa de crecimiento de nuestra productividad de hecho fue negativa en los años entre 2006 y 2007, al ubicarse en -0.27 y -0.20 por ciento con respecto a los años anteriores. Y se espera que en promedio, nuestra productividad crezca solamente un 0.5 por ciento en el periodo de 2008 a 2010.



Esta baja productividad es en parte la responsable de que tuviéramos tasas de crecimiento económico tan bajas en los años anteriores. En promedio Nicaragua tuvo una tasa de crecimiento del 3 por ciento durante el periodo 2000 a 2007. Y según estimaciones de algunos economistas independientes, se necesitan tasas superiores al 8 por ciento para que el crecimiento económico tenga un impacto significativo en el nivel de bienestar social.



No podemos acusar al gobierno de ser la “verdadera” causa de nuestros problemas económicos, cuando tenemos una productividad del trabajo tan baja. Aunque si podríamos acusarlo de no hacer nada para fomentar esta productividad, no se puede decir que el sector privado o incluso los mismos trabajadores y gremios de trabajadores no tengan algo de culpa.



La mejor manera para incrementar la productividad es a través de la inversión en capital. Tanto capital humano como capital productivo es necesario para sostener un aumento continuo de la eficiencia del trabajo.



Por el lado del gobierno, por ejemplo, se podría fortalecer la educación técnica, garantizar más y mejores recursos para el Inatec, y promover este tipo de educación para aumentar la capacidad productiva de la población.



Por parte de la empresa privada, un continuo programa de capacitación y actualización de sus empleados es necesario. Y no solamente de los gerentes y ejecutivos, sino también de los obreros y técnicos de niveles medios y bajos. Al fin y al cabo, son estos últimos los que verdaderamente llevan a cabo el proceso productivo real.



Es necesario que dejemos de apuntar con el dedo a otros por nuestros fracasos económicos. No es culpa del gobierno, de nuestra cultura (como afirman los deterministas culturales), del capitalismo salvaje, ni del imperialismo. Solamente nosotros los nicaragüenses somos responsables por nuestra baja productividad. Ponerle atención al asunto demostraría un serio compromiso de nuestra sociedad para con su desarrollo. Uno que definitivamente nos pagaría los mejores réditos a largo plazo.



*Estudiante de economía, UNAN-Managua.



http://econoscopio.blogspot.com