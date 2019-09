¿Y AHORA, CUÁL ES LA CONSIGNA?

En una esquina, la viejita que ahí vende periódicos, lotería y pan dulce, detuvo a los caminantes: “Estoy de acuerdo con la Dora María y ustedes, en que el tirano de turno taponeó todas las salidas electorales, y lo hizo porque tiene miedo, o mejor dicho, culillo. Ya sabemos que a él le gusta jugar a tigre suelto con burro amarrado, porque si me le llegan a soltar a mi Mundito en igualdad de condiciones, no le aguanta ni la arrancada. No sólo eso, si los ponés a agarrarse a las tapas en la televisión, el pueblo comprobaría que si hay un burro, está ahorita en el poder que quiere eternamente para él y su familia. Ya ven, ahora los danielistas, como no tienen ni siquiera imaginación y creatividad, se le quieren robar las canciones a Carlos Mejía Godoy y a nosotros. Porque esas canciones, aquí se los digo, son de Carlos y de nosotros el pueblo y que en su momento Carlos se las hizo a un pueblo levantado en armas y esperanza. Esa esperanza que traicionaron quienes hoy se construyen mansiones, condominios; tienen grandes cuentas bancarias y propiedades en el mar. Son los dueños de Tola, del ALBA esa, de las tarimas enfloradas y de los viajes en aviones privados. Esos grandes señorones que se dicen revolucionarios y que como se le roban todo a todo el mundo que no está con ellos, ahora se le quieren robar hasta las canciones a Carluchín. Pero yo no creo que la Dora María los vaya a dejar. Esa mujer es de ñeque y no se anda por las ramas, como otros políticos que se la pasan jugando a que sí, a que no, y no quieren ver que el pacto es, como dijo la Dora María, un cáncer y que por lo tanto quien está aunque sea con uno de quienes sustentan el pacto, está con la corrupción.”



Al hablar, Marcolfa, que así se llamaba aquella pispireca y bien informada viejita, no dejaba de mirar, con cierta indescriptible malicia que hubiera alarmado a Melina, al inocente y grandulón Caresol, en apariencia ajeno a esas atracciones mundanas que aún cuando quizás maternales podrían hasta resultar fatales, máxime con la presencia de Bertoldo, su marido, y de Bertoldino el hijo de ambos, cuyos oficios parecían reducirse a cuidarla y estar sentados todo el santo día, sin otro beneficio que el de colarse en las conversaciones, como ésta vez lo hacía Bertoldo: “Tiene razón Marcolfa, pues al querer robarle las canciones a Carlos Mejía Godoy, están quedando como tamales que son; con autoritarismo y sin imaginación. El mundo se está dando cuenta de que no tienen ni verdaderos poetas ni verdaderos compositores. Lo bueno de esto es que ahora estaremos recordando, cada vez que los danielistas o nosotros los sandinistas interpretemos La Consigna, que la consigna es unirnos todos contra la dictadura y que vamos a recuperar la patria. Que vamos a formar un inmenso e invencible comando cívico para liberarla del secuestro en que la tiene enterrada el pacto. Y vamos a aclararle a nuestro pueblo, en calles, valles y comarcas, que una vez que liberemos nuestra Patria, nosotros no la vamos a vender a retazos, como lo está haciendo el Monarca con los subalternos o cortesanos suyos, cuyo precio es tan negro como el petróleo que llega de Venezuela para negociar lealtades y garantizarse fallos politiqueros de los poderes de Estado. Nosotros no vamos a tener la barba bien cuidada y los cachetes lozanos y rosados como los del Presidente del Consejo Supremo Electoral, y mucho menos un avión para en calidad de Pueblo Presidente, ir a celebrar a Costa Rica el buen funcionamiento de la guillotina con que el CSE complace al Caudillo Daniel cuando de decapitar partidos se trata. Nosotros lo que vamos a tener es dignidad, y la consigna será ser insobornables. Entonces las calles y las plazas recuperarán la alegría de la democracia.”



Después de tan sesudas intervenciones de Marcolfa y Bertoldo, los gratamente sorprendidos caminantes rodearon aquel improvisado puesto de venta al aire libre, y con interés escucharon a Bertoldino, quien dijo: “Como dicen mis tatas y también escribió mi querida poeta María Amanda Rivas, ahora lo más importante es luchar incansablemente por la unidad. Estemos claros que ya se robaron las elecciones municipales, y que eso es parte del pacto. Estemos claros que con la decapitación de los partidos políticos el sentido del voto quedó totalmente devaluado, y que por lo tanto no sirve. Estemos claros que van camino de la reelección de la dictadura, y que por lo tanto no habrá por quién votar. Estemos claros que se están robando todo, hasta el espíritu y la inspiración de los autores de canciones. Estemos claros que no se respetan los derechos de autor. Estemos claros que ya está bien montado el engranaje judicial para que las víctimas de un accidente de tránsito o de un robo de tierras, aparezcan después como victimarios y ladrones. ¿Entonces, digo yo, vamos a estar desgastándonos denunciando todo esto para acabar chocando contra la sorda y despiadada pared de la dictadura? ¡No señores! Ahora la consigna es: ¡Todos unidos contra esta dictadura!”





