Daniel Ortega fuera de la agenda de Fidel

Está claro que desde hace mucho tiempo el líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro, no recibe a Daniel Ortega, quien en los últimos años apenas ha podido sostener un encuentro con el presidente Raúl Castro.



A lo largo de este año, Fidel ha recibido a los más importantes presidentes de la izquierda latinoamericana, siendo el mandatario venezolano Hugo Chávez el más reciente. Hemos visto las fotografías y videos publicados del último encuentro entre Fidel, Chávez y Raúl, en imágenes que muestran mucha confianza y camaradería entre ellos, en medio de un ambiente natural, abierto y muy cálido.



La anterior visita de Chávez a Fidel fue el 8 de marzo de este año, en un viaje relámpago que hizo a la isla al regreso de la Cumbre de Rio. Hace cinco meses Fidel también recibió al presidente de Brasil Luís Ignacio Lula da Silva, donde se vieron con mucha fraternidad, y a finales del mayo de este mismo año Fidel se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien goza de mucho aprecio del máximo líder de la Revolución Cubana.



¿Por qué Daniel Ortega no logra sacarse pero ni una fotografía con Fidel? Muchas serán las respuestas de los aduladores del ahora dictadorzuelo para justificar lo que ya es obvio: Fidel no recibe a Ortega.



El caudillo apenas pudo conseguir una foto con Raúl Castro después que fuera electo presidente de Cuba. Raúl lo recibió en un local cerrado, gris, que parecía la oficina de algún cuadro intermedio de la dirigencia cubana, y sin el aire de regocijo con que se ven las imágenes entre los dirigentes cubanos y otros presidentes de la izquierda latinoamericana.



¿Será que para Fidel o los máximos dirigentes de la revolución, Ortega ya no tiene la honorabilidad o calidad de lo que es ser un verdadero revolucionario? ¿Será que para Fidel, Ortega no tiene la estatura suficiente para recibir su abrazo?

Si el dictadorzuelo tuviera la posibilidad de retratarse con Fidel ya hubiese explotado al máximo esas imágenes. Con el súper egocentrismo y narcisismo que desborda por toda Nicaragua, Ortega ya le hubiese sacado punta hasta más no poder. Por algo será que Fidel no recibe a Ortega.





Eso es sólo algo que Fidel y Raúl saben. Tras el polémico concierto de Silvio Rodríguez en Managua, el trovador cubano dijo que no cantaba “Canción Urgente para Nicaragua” porque muchas cosas habían cambiado en el país. Las palabras del afamado trovador seguramente incluyen los cambios que trajo el neoliberalismo, y los evidentes cambios de los que se hacen llamar revolucionarios y se han transformado en una pandilla de politiqueros y corruptos.



De lo que sí estamos seguros es que Fidel, Raúl y la Revolución Cubana sí tienen una gran estima, aprecio y solidaridad incondicional con El PUEBLO DE NICARAGUA, de lo que estamos muy agradecidos, pero no con una familia o pandilla corrupta que están lejos de lo que para los cubanos es ser un verdadero revolucionario.



Hemos conocido opiniones de muchos amigos cubanos que, a criterio de ellos, Ortega deja mucho que desear. En Cuba, los ministros y altos dirigentes de la revolución siguen siendo personas admirables que a la altura de sus principios no tienen mansiones, ni andan acumulando riquezas, ni exhibiéndose en Mercedes Benz, ni viajando por el mundo con sus familiares en enormes aviones. En la Revolución Cubana se predica con el ejemplo y la mística que mantienen en alto el respeto a Cuba, a Fidel y a la revolución.