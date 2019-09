Debe ser difícil para Eduardo Montealegre decidir si se va o no de la “Gran Casilla Liberal” y deja a un lado su candidatura a la Alcaldía de Managua. Me es un poco difícil entender cómo desde una trinchera asquerosamente igual a la “rojinegra”, se puede luchar contra los “mandamás” del PLC y FSLN.



Con su actitud el licenciado Montealegre sólo confirma que se las está jugando todas en estas elecciones, y que de no ganar se convertiría en lo que muchos le han advertido: un cadáver político.



Sin embargo, no puede luchar desde la trinchera de los sapos del Arnoldismo-Danielismo, porque en primer lugar, la dirigencia de “Vamos con Eduardo” ha dado mucho qué desear con sus estrategias políticas; segundo, no se puede descartar alguna acción fraudulenta para perjudicar su candidatura; y tercero, porque aunque gane, no creo que el PLC le deje el camino libre para ser “Un buen Nicho”, si no miren la experiencia de nuestro actual alcalde con su partido.



En lugar de jugarse su vida política con esta candidatura, debería preservarla desde la trinchera de la democracia, como deber que le manda la Ley, su partido “demócrata” y sus discursos antipacto. Si apoya la lucha del MRS, PC y de la Sociedad Civil, estaría perennizando su papel como líder político del país y su integridad (al menos político- partidaria) quedaría limpia.



Ganar desde la trinchera de su adversario de cuatro manos y muchos tentáculos, bueno, sería inmaduro si lo vemos desde el punto de vista que busca reivindicar su derrota electoral pasada desde la silla edilicia; sin embargo, no está apreciando a quienes les valió muy poco que ahora no esté en el partido “ALN” y han dicho “Vamos con Eduardo”, como para aprovechar este momento y movilizarse también hacia una “Verdadera Lucha Antipacto”.



Recordemos que PLC y el FSLN son idénticos, no hay diferencia alguna. El FSLN contemporáneo se aprovechó de los que se despellejaron en nombre de la revolución en el pasado, y Arnoldo se aprovechó de quienes repudiamos al FSLN. Se aprovechan de todo y de todos.



En una entrevista completa a El Nuevo Diario, Don Eduardo decía que no le gustaba el fracaso, y que era orgulloso. Pero no creo que ganar la silla edilicia bajo estas circunstancias electorales y en su posición de “tipiscuinte” sea algo de lo que pueda estarse orgulloso y sentirse todo un ganador, tomando en cuenta que quien aspiró a la presidencia, pues ahora estaría al mando de una ciudad desordenada y con la política ensuciando las calles y las instituciones centrales del país.



Todas, cualquiera que fueren, todas las acciones de Alemán y Ortega están viciadas, algo llevan detrás de la espalda en sus manos entrelazadas. Hay algo siempre detrás de todo, y me parece ingenuo creer que el mismo PLC cree en la Unidad de los Liberales, porque no la quiere, ni la va a querer, mucho menos desaprovechar los espacios de poderes y prebendas que logra en contubernio con “el Frente”. Ni siquiera le interesa pagarle al Canal 12, mucho menos pagarle gratitudes al pueblo.



Espero que tanto Don Eduardo, como todos los nicas nos unamos en esta lucha, bajo la trinchera de la democracia y la champa de la resistencia social. Éste es --como decía Mundo Jarquín una vez-- un momento político, un momento social que debemos aprovechar para repudiar lo que desde hace muchos años se cocinó y le ha dado tanta diarrea a este país.





mlovos@gmail.com