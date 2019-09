Carlos Mejía, quien se dice “democrático”, está censurando, excluyendo, exceptuando. En este sentido se da, dentro los planteos de este señor, una situación que contradice el sentido común. Podemos entrever entonces, recurrentes paradojas en la auto-referencia directa e indirecta, así como en sus definiciones. Esto lo desplaza a una clara confusión de niveles en sus razonamientos y posiciones. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo a un estado de cosas inventado, a través de las cuales ha acuñado una serie de diatribas en contra de los proyectos del gobierno. O, en este caso, referido a determinados objetos culturales.



En este sentido la posición de censura del señor Mejía nos faculta a discurrir un poco alrededor de sus afirmaciones desenfocadas, en tanto y en cuanto no existe una valoración clara de lo que se censura o de lo que se postula desde su parte, así como a quiénes se dirige la misma. De ahí que este señor está alejado de entender que los temas (canciones) en censura son una manifestación u objeto cultural que cumplen el rol de mediación entre actor y receptor público o comunidad, y que a su vez están insertos en la vida social o más bien tendría que decir que forman parte de la experiencia y discurso humano y, en este caso de Nicaragua y, en específico del FSLN, como forjadores de los objetos culturales en sí.



Dicho de otra manera la esencia de la representatividad de los temas en censura, en honor a la verdad, sólo ha sido puesta en práctica por el FSLN y de manera clara por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pues los sujetos que se mencionan en las letras de los temas, son esencialmente a quienes este gobierno está reivindicando a través de sus diversos programas. Es decir, en la búsqueda de esa sustancia se inicia un re-conocer aquello que parecía agotado en su conocimiento. Entonces, es posible mencionar dos ejes más: el mundo social y las realidades culturales que componen cada propuesta del Gobierno actual.



Abrimos aquí la puerta a la necesidad de un conocimiento tanto textual como contextual, si se quiere, donde el contexto no es sólo un “escenario”, sino que es un elemento constitutivo de la sustancia, de la representatividad y de las formas que adquiere ese significado, de las relaciones que se derivan de él, y las nuevas que trae consigo las propuestas de este Gobierno. De ahí que aunque durante los gobiernos neoliberales se haya apostado por el fin de las pequeñas historias, el FSLN ha sacado a luz que éstas son las más importantes en el contexto actual: agricultores, obreros, microempresarios, narrativas comunales, entre otros, las cuales antes estaban vedadas de acceso no sólo a información, sino a conocimiento, y por lo tanto a créditos, subvenciones, decisiones, etc.



¿Entonces los temas en censura no aluden a sujetos como éstos que como bien explicábamos son parte esencial de las políticas del gobierno? ¿Responde acaso la posición del señor Mejía a una unidimensionalización o, tendría que decir, deshumanización del arte, en tanto y en cuanto se trata de censurar en un momento histórico en el cual se están integrando a todos los ciudadanos como verdaderos sujetos de poder? ¿No es acaso el Poder Ciudadano verdadera política pública que se hace sentir con la organización de la gente alrededor de la supervisión de la ejecución de programas? ¿No llaman los temas en censura a que el pueblo participe? Entonces, la coherencia es clara entre el objeto cultural/dicente y el producto social que el Gobierno pone en práctica.



Precisamente, para seguir la propuesta de Teodoro Adorno, el FSLN es el único partido que ha des/alienado los temas en censura, pues, para sólo mencionar un evento podemos decir que la gente con la cual el señor Mejía se identifica más bien los enajenó o transfirió a niveles de producción incapacitada. Es así que los temas en censura, o lo que llamamos objetos culturales, han devenido un producto social, que sólo a través de la mediación del FSLN pueden lograr las reconciliaciones sociales y a la vez poner en relieve las características básicas de una nación como es nuestra Nicaragua. Ésta es a todas luces, una operación político/ideológica dignificante de primera importancia: la recuperación de un consciente histórico.





