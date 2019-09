Cuando las huelgas de hambre eran de verdad

La huelga de hambre es un arma muy poderosa para defender los derechos de las personas. Es un instrumento que se utiliza para exigir la devolución de los derechos humanos que han sido usurpados.



En la historia de la lucha contra la dictadura somocista se ha hablado de épica armada, pero la huelga de hambre fue un poderoso instrumento de movilización y concienciación del pueblo de Nicaragua; pero la huelga de hambre de verdad, la que se practicaba en las cárceles, en la que no podías comer un bocado, porque el enemigo no te tomaba en serio; de la huelga de hambre las organizaciones sindicales que llevaron a la inmolación de Silvia Ferrufino en 1978.



Desde el año de mil novecientos sesenta y ocho hasta el año de mil novecientos setenta y nueve, diferentes generaciones de prisioneros políticos prestigiaron e hicieron respetar la huelga de hambre.



Nunca fue fácil y siempre fueron a costa de la voluntad y el sacrificio de los prisioneros políticos.



Pasar diez, doce, trece, catorce o diecisiete días sin comer, y a veces con el mínimo del agua que contenía la taza del inodoro, porque cerraban los pases de agua para doblegarte.



Llegabas a un estado de casi inmolación, dolores en todo el cuerpo, dolores de cabeza, imposibilidad de desplazamiento, incluso incoherencia de pensamientos.



Se te iba la glucosa, se te iba la proteína y así que cedieras en tus decisiones de morirte y hacías que tus demandas fueran escuchadas.



Eran huelgas de hambre contra un tirano, eran de verdad, para mover conciencias de verdad.



No había televisores, ni visitas, y a veces incomunicado ni siquiera sabías si estabas siendo debidamente respaldado en la calle.



Eran huelgas de hambre de verdad, por conciencia en búsqueda de tus derechos.



En un testimonio en 1980 expresé:

“Una de las mayores dificultades durante las huelgas de hambre consistía en que la guardia te aceptara a los negociadores que nosotros escogíamos; ellos decían que iban a negociar con quienes quisieran, para romper de esa forma nuestro sentido de organización, y en esas discusiones se iban hasta tres días más de huelga (era un alivio indescriptible ver cuando ellos decidían por fin negociar, porque durante una huelga de hambre el preso cae en un estado de desesperación muy cercano a la locura, que te lleva a perder en determinados momentos tus

capacidades mentales. El mismo estómago vacío no permite dormir, tenés alucinaciones).



Recuerdo una vez que teníamos dieciséis días sin comer, durante una huelga que agarró a José Benito Escobar en unas condiciones físicas terribles. Cuando la guardia se convenció que había que negociar y que sólo con José Benito se podía hacer, lo vimos bajar desde el segundo piso hacia la oficina de guardia. Era casi un cadáver. Como a la hora llegaron a llamarnos, creo que a Julián Roque y a mí, para que fuéramos a ayudarlos a caminar. Dos cadáveres ayudando a otro cadáver a levantarse.



Lo que había pasado es que cuando José Benito iba hacia la sala de guardia, caminando lenta y tambaleantemente como es característico de una persona que tiene dieciséis días sin comer, un oficial de apellido Murguía (que ahora está con treinta años encima) lo venía hostigando y terminó por darse un encontronazo verbal entre los dos. En la oficina comienzan a plantear lo que nos ofrecen para que cesemos la huelga.



Se dan otros encontronazos, pero la debilidad, el esfuerzo físico de caminar, el desgaste, la arrechura por una discusión y la tensión de una negociación lo tenían tendido; no se podía mover.



El sadismo de los guardias fue buscar a otros dos presos igualmente maltrechos para que lo ayudáramos a levantarse. Entonces José Benito nos dice: “Cómo me van a levantar si ustedes están hechos mierda como yo”, y no aceptó que lo levantáramos. Se incorporó como pudo y se fue caminando junto con nosotros, con ese caminado de huelguista de hambre que mencioné, en el que avanzas como un metro por hora ya que la falta de glucosa te produce dolores en las coyunturas,

y la falta de nutrición te provoca dolores en los huesos, la cabeza, y hasta en el alma. Además, si caminas rápido te

caes”.



No sé cómo hizo pero se levantó y caminó y se fue con nosotros a la celda. Actos como ese los hacía llegar a la conclusión de que no podían con nosotros. Dos horas después lo llamaron para decirle que todo lo que pedíamos estaba concedido, pero “ya paren esa mierda”. (Nicaráuac Nº 3, pág. 46. Diciembre 1980)



*Diputado en el Parlacén.



