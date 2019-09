El FSLN y la elección de Magistrados a la CSJ

El primero de julio del año en curso, la Asamblea Nacional conformada por noventa y dos diputados (excepto Enrique Bolaños), se dispone a elegir en combo (en plancha) a un cincuenta por ciento de los que integran la CSJ. En el Poder Legislativo, como resultado de las elecciones de 2006, existe un pluralismo político, expresado en la conformación de cinco bancadas legislativas, teniendo el FSLN 38 diputados; PLC 22; Bancada Democrática 20 (Eduardo Montealegre); MRS 5; ALN 5. Toda esa fuerza política se dispone a decidir la suerte de ocho funcionarios públicos, llamados magistrados, cuatro del FSLN: Francisco Rosales Argüello, Marvin Aguilar, Yadira Centeno y Ligia Molina; cuatro del PLC: Edgar Navas, Nubia Ortega, Manuel Martínez y Ramón Chavarría.



En este proceso, de alguna manera la sociedad civil en sus diversas manifestaciones, a través de medios de comunicación social, ha querido incidir en los diputados, para que elijan como magistrados a personas idóneas, probas, competentes y con vocación de servicio. Ese intento la sociedad civil es porque ésta resiente que algunos magistrados no han llenado las expectativas por lo que fueron electos hace cinco años. Incluso algunos de estos magistrados han estado en la palestra pública, siendo denunciados por la ciudadanía de estar apañando actos de corrupción. Que en los departamentos del país han protegido a jueces que tienen una marcada conducta que daña la imagen del Poder Judicial, por lo cual desde hace meses, en la CSJ, hay proyectos de destitución contra esos funcionarios, sin embargo, los magistrados que ahora pretenden repetir en el cargo se han negado a firmar las destituciones, incurriendo en una conducta de encubrimiento a favor de jueces señalados de corruptos.



En años anteriores, en la elección de Magistrados a la CSJ, el FSLN ha venido votando a la par con su socio el PLC, por ende la repartición de cargos entre ambas agrupaciones ha sido “dame que te doy”. De alguna manera el FSLN se justificaba, pues el PLC tenía mayoría en la Asamblea Nacional, mientras que el Frente era una minoría, no existiendo en el hemiciclo otra fuerza política con la cual el FSLN pudiera hacer alianzas para romper con la hegemonía del liberalismo.



Esa situación cambió definitivamente con las elecciones de 2006, en las cuales el pueblo se expresó en forma más pluralista, distribuyendo los escaños del Parlamento en forma más democrática, por manera que ahora el FSLN no puede aducir que es prisionero del PLC, que no tiene otras alternativas de negociación para efecto de recomponer con otros elementos más idóneos, menos nocivos, los Poderes del Estado.



Independientemente que el FSLN en las elecciones generales de 2006 haya ganado la Presidencia de la República, la verdad es que el Frente Sandinista, como partido de izquierda, ha pagado un alto costo político, tanto interna e internacional, por el pacto político que ha mantenido en todos estos años con el PLC, en particular con Arnoldo Alemán, ya que la percepción que tiene la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional es que el partido PLC, es sensible y proclive a la corrupción, lo que dejó patentado por su paso en el Estado cuando fue gobierno.



Por otra parte, los voceros del PLC y el mismo Arnoldo Alemán, cada vez que tiene la oportunidad de referirse al FSLN lo hace vomitando todo el veneno político que lleva consigo. Los epítetos contra Daniel Ortega y resto de Sandinista van desde “asesinos”, “piñateros”, “torturadores”, “violadores”, etc., etc. Es decir, los miembros del PLC, a su principal socio político lo atacan con saña, sin piedad ni contemplaciones de ninguna clase. Esa actitud ingrata y malagradecida del PLC no se corresponde con la actitud flexible y casi generosa que ha demostrado el FSLN con el reo corrupto, depredador de los bienes públicos, condenado a veinte años de prisión por robo, defraudación y peculado, quien debería estar purgando su pena en las cárceles del país. Sin embargo, el referido reo goza de libertad, por lo cual puede moverse en todo el país, tal como que si sus derechos civiles y políticos los tuviera en plena vigencia, cuando en realidad por la sentencia de la doctora Juana Méndez y la dictada por los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, dichos derechos se encuentran suspendidos de conformidad a la ley penal.



Mucho se ha dicho que el reo Arnoldo Alemán, como prisionero político de Daniel Ortega, no puede ni quiere liberarse de su captor; que goza y disfruta con todo lo que aquél hace en su contra; que la situación ha llegado a tal punto que vive perdidamente enamorado de su carcelero. A todo esto es lo se llama Síndrome de Estocolmo. Sin embargo, todo parece indicar que el sentimiento entre ambos personajes es recíproco, ya que no se explica por qué Daniel Ortega continúa en las actuales circunstancias políticas, manteniendo el pacto con Arnoldo Alemán, cuando en las actuales circunstancias tiene la posibilidad de hacer golpe de timón en materia de alianzas políticas con otras fuerzas que están dentro del Parlamento nacional.



Es cierto que Eduardo Montealegre, como persona y como político, no es un manso cordero. Es cierto que sobre sus espaldas tiene el estigma de los Cenis, pero habrá que preguntarse: en materia de corrupción, ¿quién es más corrupto, Arnoldo Alemán o Eduardo Montealegre? ¿Quién fue más depredador de los bienes públicos, Arnoldo Alemán o Montealegre? En materia política, ¿quién es más vulgar u ofensivo, Arnoldo Alemán o Montealegre? Dependiendo de las respuestas a cada una de las interrogantes, entonces cabe preguntarse: ¿por qué el FSLN no busca una alianza política en el Parlamento con las otras fuerzas políticas menos desprestigiadas que están en el Parlamento nacional?

En el caso del MRS, ¿por qué Daniel Ortega no busca un camino de acercamiento con sus antiguos camaradas? Estoy seguro que Mónica Baltodano, Víctor Hugo Tinoco y resto de MRS, estarían anuentes ha entrar en una fase de diálogo para juntar votos en el Parlamento nacional, para elegir a personas más idóneas en el cargo de magistrados a la CSJ. La idea sería que el FSLN mantenga sus cuatro magistrados, y los otros cuatro sean distribuidos entre la Bancada Democrática, el MRS y ALN, todo lo cual es posible, pues los 38 diputados del Frente, los 17 la Bancada Democrática, 5 del MRS y 5 de ALN, juntan más de sesenta votos.



Si el FSLN en la elección de los magistrados a la CSJ sigue manteniendo el injustificable pacto con el PLC, y con ello los liberales logran reelegir a sus magistrados, el mensaje que el Frente Sandinista enviaría a la sociedad es que no existe diferencia alguna entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Por ende, la situación en la CSJ no tendría ningún cambio sustancial que beneficie al pueblo nicaragüense. Que los actos de corrupción en ese Poder del Estado seguirán salpicando y enlodando a los magistrados sandinistas. Los liberales, con Manuel Martínez a la cabeza, han dicho que seguirán pisoteando la Ley de Carrera Judicial, pese a la normativa. Lo anterior así lo manifestó en medios de comunicación social. Este tipo de funcionario seguirá protegiendo a jueces señalados de corruptos, como lo hizo durante los últimos cinco años. Por el bien de Nicaragua, señor Presidente de la República, ya es tiempo que se faje los pantalones y comience a dar muestra de ser un estadista. En estos momentos tiene la oportunidad de demandar y exigir a los liberales que propongan otras personas a magistrados. De no ser atendido, busque alianzas con otras fuerzas políticas para elegir mejores elementos como funcionarios públicos; eso es lo que reclama y demanda el pueblo de

Nicaragua.





*El autor es abogado y notario.