Un nuevo maestro

El maestro Enmanuel Mongalo, quien fijó el día del maestro en Nicaragua (29 de junio), fue un educador distinto porque cambió con su gesta el curso de la historia nacional. Mongalo nos habló de cambio. Las siguientes reflexiones son el saludo a los maestros y maestras nicaragüenses.



El quehacer del maestro sigue siendo el mismo en el amplio espacio de la educación: ser el mediador creativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, entendiendo la enseñanza como la forma de activar contenidos, métodos y procesos pedagógicos que junto con los estudiantes generen nuevos conocimientos teóricos y prácticos, competencias y destrezas pertinentes y valores que den sentido al ser humano en sus circunstancia; y entendiendo el aprendizaje como una acción conjunta educador-educando en el despliegue de las capacidades inherentes al ser humano en la construcción, autoafirmación y realización de la persona en el contexto en que se ubica y se desarrolla.



Esta interacción mediadora creativa tiene que abrirse a las condiciones de los contextos históricos, particulares y a las especificaciones asimismo muy particulares que viven y expresan en la actualidad los sujetos que conocemos como estudiantes.



El educador está inmerso en un mundo en el que el cambio aparece como su característica más sentida. El mundo cósmico, natural, orgánico y humano está cambiando, afectando profundamente el modo de pensar y actuar de las ciencias naturales y humanas, también de la educación.



En el mundo cambiante actual la forma de identificar y percibir la realidad ha cambiado, porque no es estática ni mecánica; es cambiante exigiendo opciones múltiples y horizontes de previsibilidad limitada. Ha pasado el principio programático basado en mantener lo mismo mejorándolo, y predomina el principio paradigmático basado en prever, en influir en el cambio y la innovación, lo que implica un nuevo modo de pensar y un nuevo modo de hacer educación.



El educador tiene que aprender a ubicarse y actuar en un mundo sólido y cambiante a la vez en su contextura social, económica, ecológica y cultural. Es decir, el nuevo maestro es un permanente aprendiz frente a las influencias del mundo natural y del mundo humano. Antes su seguridad la proporcionaban las ciencias que dominaba como docente; ahora su seguridad se asienta en algo que permanece inalterable aunque siempre en evolución, el ser humano, con su inteligencia, conciencia y libertad, su dignidad, sus derechos y responsabilidades.



El desarrollo científico y tecnológico, más en concreto las tecnologías de la información y comunicación, están abriendo nuevos e inéditos espacios en los métodos y procesos educativos, afectando directamente los procesos de enseñanza aprendizaje. El nuevo maestro encontrará un gran apoyo en las TIC, lo que le obligará a un uso verdaderamente pedagógico de las mismas, lo cual no siempre le resulta fácil y efectivo desde el punto de vista pedagógico, puesto que en ocasiones los estudiantes las dominan mejor o ha creado en ellos otros modos de aprender en contraposición al sentido profundo del aprendizaje pedagógico, en el que la reflexión y la personalización son claves, junto con la participación y la socialización. El estudiante actual, desde primaria está familiarizado con un mundo ajeno a la sistematicidad de la escuela; tiene acceso a la información vía internet, TV, celular, etc. Es un nuevo espacio en el que el maestro debe moverse con agilidad y destreza.



El maestro interactúa con estudiantes, con frecuencia adelantados en cambios importantes que orientan sus actitudes, apetencias, valores y necesidades. El educador (a) se convierte en docente, consejero, psicólogo, asume a veces funciones propias de la familia, atiende actividades compensatorias de carácter social y con frecuencia vive tanto la creatividad y el dinamismo como la inestabilidad e incluso agresividad del estudiante con sus variadas manifestaciones, incluso entre sus compañeros. El estudiante actual es un ser social diferente en lo bueno y en lo negativo. El educador tiene que armonizar su acción educativa con otra serie de funciones que exige el sujeto estudiante en una sociedad con un cuerpo emocional inconsistente.



Por otra parte, el mundo globalizado impacta directa o indirectamente, positiva o negativamente a la educación en su función de reproducción ideológica, social, fuerza de trabajo y cultural. La globalización afecta también a la educación en sus aspectos relacionados con el derecho fundamental del ser humano a poseer una educación pertinente y de calidad, debido a que ha generado determinadas formas de exclusión en grupos importantes de la población.



En este contexto se ha incubado y se está desarrollando aceleradamente otro tipo de globalización desde abajo,

desde adentro en el mundo humano y social.



Aparecen sujetos alternos como la ciudadanía, la comunidad, el continuum educativo que van generando un pensamiento más integrado en torno al desarrollo humano, a la identidad local, a la interculturalidad, a la recuperación ética reforzando la verdadera democracia, la reafirmación de lo público social, la equidad social, ambiental, de género, de nuevas sensibilidades educativas.



La acción del educador en un país como Nicaragua está en la frontera de estas diferentes manifestaciones de la globalización, y es el sujeto clave en la tercia de estas manifestaciones diferentes. Por tanto, el maestro (a) se constituyen en el factor intrínseco, estratégico y privilegiado del cambio del mundo en dirección al ser humano. La educación en sus múltiples procesos es el pívot universal del cambio mundial, siendo este el lugar clave del maestro al incentivar, dirigir y transformar el cambio a favor del ser humano, de toda la humanidad.



Lo anterior genera una presión educativa, pedagógica y social en el educador, asignándole como función intrínseca de su quehacer, ser un verdadero transformador social.



El mundo cambiante hace que el maestro esté en el mismo río pero no en la misma agua. Estamos hablando de un nuevo maestro que es necesario formar y promocionar. Todo cambia, el maestro sigue siendo un sujeto histórico del cambio, siempre que él mismo cambie para ser un maestro renovado, un nuevo maestro.





Ideuca