El Gen de la espiritualidad y los “Memes” de la Fe

La arquetipia del apóstol Tomás en la tradición cristiana, nos destaca a un “Santo escéptico” que tuvo la osadía de pedir evidencias al propio Jesucristo. Es por ello que no es una coincidencia de ser el santo preferido de los científicos, pues el escepticismo es el motor principal de la ciencia. La mano del apóstol escéptico en el costado de Jesús, para muchos eruditos es evidencia de un cristo que sobrevivió a la crucifixión, más que de un cristo resucitado. Pero el apóstol Tomás no sólo presenta esta paradoja de ser santo y escéptico a la vez, sino que su leyenda representa un aval de virtuosidad a la Fe; creencia que se exime arbitrariamente de presentar evidencias.



El apóstol Tomás presenta otra paradoja, que establece una intriga mayor; Tomás Dídimo, como se le menciona en su evangelio apócrifo y en el evangelio de Juan, significa el hermano gemelo; es por ello que cada vez más eruditos ven muchas posibilidades que Tomás sea el gemelo de Jesús. Las implicaciones teológicas de estas afirmaciones son inmensas, pero se sale de los objetivos del presente artículo.



Para la neuro-ciencia y la psicología evolutiva, los gemelos tienen una gran importancia para su materia de estudio. El genetista Dean Hamer en su libro “El Gen de Dios”, nos muestra múltiples investigaciones con gemelos, principalmente homocigotos o llamados idénticos. Las investigaciones se han realizado analizando el cerebro y sus creencias espirituales y religiosas a través de sus vidas. También, al igual que otros científicos, Hamer analiza las cuestiones de la espiritualidad en otros grupos humanos además de los gemelos.



Las conclusiones de los estudios del señor Hamer, identifican un gen que tiene un rol protagónico en las experiencias espirituales de sus muestras de estudio. El gen lo identifica como el VMAT2 y sus funciones son regular las sustancias llamadas monoaminas, las cuales influyen en el estado modificado de la conciencia característico de las experiencias espirituales. Entre las monoaminas se encuentran la dopamina, noradrenalina y la serotonina, esta última ligada a las depresiones.



También manifiesta Hamer, al igual que otros neurocientíficos, que enfermedades como la epilepsia y la esquizofrenia provocan estados modificados de la conciencia con síntomas como: escuchar voces, ver alucinaciones, hipertrofia sexual e hipergrafía (obsesión por escribir o pintar). Con esta sintomatología clínica Hamer no se abstiene de pensar, al igual que otros científicos, la posibilidad de que San Pablo, el apóstol de los gentiles, pudiese presentar este cuadro clínico. Especulan que en vista que la tasa de prevalencia de estas enfermedades actualmente oscila entre el 1 y el 10 % de la población, y que la prevalencia es mayor en la adolescencia y la edad mediana, y que entre el 70% y 80% de los esquizofrénicos son solteros, las probabilidades que San Pablo la padeciese a la edad que comenzó sus funciones cristianas son mucho mayores.



Volvamos a la espiritualidad que analiza Hamer; la define más como algo de sentimiento y no de razón. La clasifica en tres sentimientos básicos; Auto-olvido, sensación transpersonal y misticismo. El auto-olvido es la experiencia de dejar la conciencia al margen de la realidad por instantes; la sensación transpersonal es sentirse gobernado por un ente externo y el misticismo es sentir la unidad con el cosmo. Estas experiencias se registran en el sistema límbico del cerebro, donde el gen VMAT2 juega un rol protagónico. No obstante, si bien es cierto que Hamer establece una base genética a conceptos espirituales, no ve en ello la única causa, pues el ambiente es otra variable igualmente importante. Para establecer el peso cultural, Richard Dawkins en su libro “El Gen egoísta”, introduce el concepto de “meme” para explicar, a través de la analogía genética, los conceptos culturales que los humanos transferimos de una generación a otra: ciencia, lenguaje, modales, refranes, escritura, religión, etc. La cualidad principal de estos “memes” es su capacidad de replicarse, y no importa la validez de los mismos.



Los “memes” religiosos se pasan de padres a hijos y son muy pocos los hijos que no lo replican o lo cambian. La mayoría de las personas tienen la religión de sus padres. También existen otros “memes” en el ambiente que pueden actuar como agentes infecciosos de los “memes familiares”. Pueden ser de algún líder religioso externo que hace cambiar de religión a la persona u algunos “memes” venidos de la ciencia. La diferencia de estos últimos es que están en constante cambio y evolución, mientras los que vienen de las supersticiones y de las religiones tienen pocos cambios, pero sí muchas interpretaciones.



Cuando alguien tiene una experiencia espiritual por su predisposición genética y la presenta en un ambiente cargado de “memes” de una específica religión, la persona desarrollará una gran militancia en esa religión. Es bien improbable que una persona con una experiencia mística en Nicaragua, desarrolle una militancia en Taoísmo Chino, aunque esta posibilidad con un mundo globalizado e informado puede llegar a ser posible.



Analizando más a fondo el gen VMAT2 de Hamer, podemos inferir que puede tener alguna causal en el uso masivo de drogas que se presenta en la humanidad. Pues una droga como el “éxtasis”, además de destruir la capacidad de este gen, tiene los efectos similares a las experiencias espirituales. De la misma manera muchos psiquiatras prescriben fármacos a sus pacientes, como el genérico fluoxetina (Prozac), que permite tener los mismos efectos que el “éxtasis”, pero en una forma más prolongada de acción y sin efectos destructivos. Cabe aclarar que este fármaco y otros parecidos poseen la virtud de sacar de la depresión a los pacientes.



Los “memes” religiosos han producido algunos efectos positivos en la humanidad, pero se ven opacados por la evidencia del rastro de violencia que han provocado en la historia. A nivel individual la fe religiosa es un “meme” que funciona como un placebo en la psiquis humana, el cual estimula nuestra predisposición genética a la espiritualidad; la eficacia del placebo está determinada por la inocencia del “no saber”. Pero no pocas veces ha funcionado este meme como “nocebo”, provocando la ira religiosa.



Las creencias religiosas son verdades para los devotos, y en la medida que en las disciplinas científicas se exponen las evidencias de la imaginación humana, en esa misma medida el efecto placebo de la fe se derrumba. El comprender y admirar la grandeza de la creación a través del ojo profundo de la ciencia, puede ser el mejor paliativo a una fe huérfana de razón. Podríamos imaginar lo que concluirían el científico Carl Sagan o el filósofo francés Michael Onfray: “Por apuntar a una fe de un paraíso imaginario, no erremos la vivencia de un paraíso en la realidad”.





