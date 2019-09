Propuesta para elegir a Magistrados a la CSJ

¿Qué es lo que hace fuerte a una nación? Es una pregunta que puede tener una variedad de respuestas; e incluso se podía llenar una biblioteca con su réplica.



Sin embargo, es evidente, que una nación es fuerte por sus instituciones, con una justicia independiente y firme, una Administración del Estado eficaz y respetuosa, y un Parlamento sólido, sobre todo, que no solamente apruebe leyes, sino que tenga la responsabilidad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a lo que indica el artículo 138, inciso 7 de la Constitución de Nicaragua: “deberán estar debidamente calificados para el cargo”.



¿Qué significa? Pues, que los candidatos a magistrados deben de llenar ciertos requisitos mínimos de capacidad y mérito para acceder a este cargo, y no como se ha realizado hasta el momento la elección, de manera completamente discrecional, algunas veces para premiar lealtades partidarias.



La falta de una ley o de un reglamento interno, asimismo, de un procedimiento adecuado de designación, contribuye a la percepción social que cada partido procura llevar el agua a su molino, y elegir magistrados sin capacidad técnica. Todo esto genera un desencanto y perplejidad entre la ciudadanía cansada de tanta arbitrariedad.



Como indica Alejandro Nieto, una de las características de nuestro ámbito judicial es que, a diferencia de otros países, no hemos aportado grandes jueces de reconocido prestigio social; y, obviamente, no se refiere a jueces estrella, sino a profesionales capaces de ofrecer soluciones apropiadas a problemas jurídicos de dificultad notoria. Relacionar esta constatación con el sistema actual de nombramientos no debería comportar la torpe simplificación de afirmar que no existen magistrados de calidad en nuestro Tribunal Supremo, ni mucho menos supone valorar que un magistrado con determinada adscripción ideológica poseerá unas aptitudes inferiores a las de otro con inclinación al anonimato.



En cambio, no resulta aventurado apuntar que el actual modelo no facilita que lleguen a nuestras más destacadas instancias judiciales las personas más apreciadas por sus virtudes y profesionalidad, con independencia de su forma de pensar, lo cual supone un empobrecimiento de las mismas funciones reservadas a la competencia jurisdiccional.



Suele atribuirse a Montesquieu la teoría de la división de poderes. No obstante, en la concepción del pensador francés no existía la idea de un verdadero poder judicial, pues los jueces debían limitarse a actuar, de forma subordinada al legislativo, como simple boca que pronunciaba las palabras de la norma, sin ninguna potestad interpretativa.



Las singulares peripecias en la reforma de la elección de magistrados y las descalificaciones entre los partidos, atestiguan la importancia del perfil de los funcionarios que aplican las leyes, lejos de la aséptica y dudosa visión de neutralidad de los axiomas ya superados de Montesquieu.



En todo caso, en medio de tanta algarabía, parece oportuno recordar que, si el pluralismo debe ser un fundamento básico de nuestra sociedad, ello no excluye el acceso motivado a los cargos públicos en virtud de los principios de mérito y capacidad que consagra nuestra constitución.



Por tal razón, propongo a los Diputados de la Asamblea Nacional la siguiente metodología (que sea aprobada a través de un reglamento interno o de una ley), para la escogencia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:



1- Crear una Tabla de Valoración, donde se le dé un puntaje a los estudios universitarios, al ejercicio profesional, y a las publicaciones especializadas. (ver ejemplo)

2- La Asamblea Nacional, a través de la Comisión respectiva, previa toda consideración, aprobará la Tabla de Valoración en que posteriormente fundamenten su decisión.



3- Los diputados de la Comisión en su conjunto serán los encargados de la aplicación de la Tabla de Valoración.



4- A partir del momento en que la Comisión les comunique a los (as) candidatos (as), estos retirarán su calificación provisional en sobre cerrado y contarán con un plazo de tres días hábiles después de notificados, para remitir nota sobre observaciones de la calificación provisional a la Secretaría de la Comisión.



5- Los (as) Diputados (as) en consonancia con la tabla en referencia, revisarán las observaciones remitidas por los (as) postulantes.



6- Los (as) diputados (as) definirán por eliminación el grupo de los doce primeros postulantes que pasarán a una etapa variada de audiencias orales.



7- Después de haber escuchado a todos los clasificados y valorado de acuerdo a criterios de funcionalidad, capacidad e imagen moral de cada uno de los postulantes, procederá a la discusión y posteriormente a la aprobación y redacción del informe, que será remitido sin dilación al Plenario Legislativo.



Karlos Navarro, doctor en derecho administrativo, Universidad de Salamanca, España. Secretario de la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo (Anida).



Tomando en cuenta las experiencias exitosas de otros países en aplicar una metodología similar, y sin ánimo de ser original, a continuación propongo la Tabla de Valoración a utilizar para la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que podrá ser de utilidad igualmente para todos los cargos previstos en la Constitución Política de Nicaragua como atribuciones de la Asamblea Nacional.





TABLA VALORACIÓN DE ELECCIÓN PARA

EL CARGO DE MAGISTRADO

Postulante

Descripción Curricular



1. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

A Licenciatura en Derecho

B Por cada maestría (4 pts)

C Por maestría académica o profesional, o licenciatura adicional en derecho o afín al cargo (3 pts)

D Por cada doctorado en materia (6 pts).



E Por todo otro doctorado en derecho o afín al cargo (4 pts).





2. EJERCICIO LABORAL PROFESIONAL A PARTIR DE LA LICENCIATURA:

Ejercicio Laboral Profesional a contar de los 5 años de incorporación: 1 punto por año

3. EJERCICIO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA

1 punto por año.





4. PUBLICACIONES EN MATERIA ATINENTE AL CARGO:

A Artículos publicados en revistas especializadas (1 punto por cada uno)

B Ensayos publicados en revistas con comité editorial (2 puntos por cada uno)

C Libros publicados en asocio con otros autores (2 puntos por cada uno)

D Libros publicados de autoría única (4 puntos por cada libro)

Total

La Licenciatura en derecho no otorga puntos, por ser el requisito mínimo que todos los postulantes deben presentar.