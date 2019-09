El nica en su palabra

El habla de un pueblo define en mucho su modo de ser. En verdad, su historia, su geografía, sus costumbres e ideas no entrarían en nuestra vida de relación y comunicación si no conociésemos su lengua. Imposible conocer al ser --en su esencia individual y colectiva-- sin recurrir a sus ideas y matices de su pensamiento expresados en su palabra.



Rico y pintoresco en su palabra, el nica siempre está al acecho de expresiones nuevas y sorprendentes, que definen en mucho su propia identidad.



El susto, la sorpresa, la cólera, la indignación violenta, el miedo, la ternura... los distintos estados de ánimo suelen reflejarse en el lenguaje con los casi infinitos matices de la entonación, la gradación vocálica y la repetición de palabras y frases.



Dice Bally que el lenguaje, para ser expresivo, “tiene que estar deformando las ideas o achicándolas, trasponiéndolas a otra tonalidad”. Cuando el hablante manifiesta sus emociones, sentimientos de ideas, trata de expresar, sobre todo representar --con el auxilio del gesto, la entonación o el énfasis-- una realidad que está viviendo. Y para lograrlo, deforma las palabras, las ideas y los significados. Piénsese, por ejemplo, en los verbos chunchar y comosellamiar, tan difundidos en el habla nicaragüense. (“Necesito comprar una garrucha para chunchar el comosellama ese que le ponen a los niños para bautizarlos. Carlos Mántica, “Dos personajes inolvidables”. El Pez y la Serpiente, Revista Centroamericana de Cultura, No. 50, p. 99)

Nuestros sentimientos y actitudes nos hacen matizar las palabras primitivas con significantes diferentes, o sustituirlas por otras que tengan más relieve en su significación. Compárese, por ejemplo, el tembleque de los españoles y nuestro sonoro tembeleque: “Mi hija no se puede levantar, está toda tembeleque, los otros están todos mayatosos… LP 30/06/03). Un nica, en verdad, nunca ha sentido nostalgia, sino cavanga: “¿Quién no ha sufrido de una buena cavanga…?” (END 01/09/04, Suplemento BUENA ONDA, p. 4)

En nuestros fértiles campos el nica, como es de esperarse, nunca va al inodoro, sino “ajuerear” detrás de unas matas de chagüite o una burra de monte. O, en el mejor de los casos, en un pon pon, una voz onomatopéyica que imita el sonido de “algo” que cae repetidamente en un fondo generalmente con agua y desechos: “El pon-pon se construye afuerita de la casa para que no se sienta el tufo”. (RML: Lenguaje y deporte, 1996)

El lenguaje, pues, es afectivo, y la afectividad es una manifestación subjetiva del pensamiento. Cuando decimos “es platanazo de agua”, no estamos simplemente afirmando un hecho o aludiendo a un fenómeno de la naturaleza; más bien queremos significar con ello todo lo que en esa circunstancia la lluvia implica para nosotros. Más enfático todavía es cachimbazo: “Me asomaba a todas las esquinas de la Calle Candelaria y no me aburría de ver aquel cachimbazo de agua”. (Carlos Mejía Godoy. Y el verbo se hizo canto. Historias de mis canciones. Qué viva Managua. Magazine, edición No. 110, 18 de mayo de 2008)

Cuando el nica toma para sí más de lo que le corresponde es un “alagartado”; si se precipita para lograr una cosa, es un “alagartado”; si se porta como un glotón, que come con ansia y desmedidamente, es un “alagartado”; si se lanza precipitadamente para devorar rápidamente una comida, es un “alagartado”; si acapara o retiene productos de escasez para especular con los precios, pues, sencillamente “se alagarta”. ¿Y por qué tanto “alagartamiento”? Simple y llanamente porque se trata de un “bagre” o, mejor dicho, de un grandísimo “lagarto”: “Sólo quiero que me digan a qué lagarto le vendieron los 200 litros de aceite y el jabón que faltan”. (El Tayacán, Periódico Popular).



Y de aquí para adelante, todo se “descachimba”. Porque ciertas palabras, aún cuando suenen vibrantes, el nica las siente opacas. “Desmarimbarse o despipiricharse han sido superadas por un sonoro descachimbarse.” (Enrique Alvarado Martínez. El dulce encanto de los eufemismos. END 01/09/07). A veces es el anuncio, con toda la “fachentada” del mundo, de un gran acontecimiento: “… viene el lanzamiento oficial del Suplemento más “deacachimba” de Nicaragua” (LP 04/08/04, Suplemento BUENA ONDA, p. 2). Aunque todo tiene sus riesgos cuando un “balín” entra en escena: “… Si algo no me gusta, lo descachimbo.” (EAS LP 10/09/06). O, en el peor de los casos, cuando nos topamos con un individuo de “cables cruzados”, capaz de “echárselo al pico”: “… el simple morbo y placer de poder descachimbarle la vida…” (END 14/03/04). En fin, un tipo “balinera” o “descalabrado”: “Si sigues con esa pendejada… van a decir que estoy casada con un descachimbado”. (EAEND 14/10/07).





rmatuslazo@cablenet.com.ni