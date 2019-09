Cuando no hay escándalos de la lucha contra el Sida

Yo sé que no es tan fácil. Lo he visto en muchos sitios. Una vez, por ejemplo, una médico argentina trataba de explicarle a la mamá de un paciente, una mujer indígena que venía del Petén guatemalteco, la enfermedad que su hijo padecía. A esa mujer le sonaba la palabra, pero trataba de seguir la explicación de la doctora; trataba de prever, imaginar todo lo que se le venía encima a la hora de garantizar el buen seguimiento de su hijo en una lucha que le iba a llevar lo que le quedara de vida. La doctora le aseguraba que el hospital y el centro de salud correspondiente harían lo posible. Ahí fue donde la mujer reaccionó y preguntó: “Señorita, ¿y que pasará cuando venga y no haya?”



¿No haya qué cosa?- le preguntó a su vez la doctora.



“¿Medicamentos, señorita? Muchas veces he venido y siempre me dicen lo mismo: ‘que no hay’”.



Esta respuesta la hemos oído tantas veces para tantas cosas en Nicaragua. El otro día, cuando Bruce, una de las personas que recibe tratamiento antiretroviral en Nicaragua, llegó al Hospital Roberto Calderón a recibir Tenofovir, uno de los fármacos más usados en la terapia contra el VIH/Sida, comprobó el desabastecimiento del mismo. Al preguntar las razones, la única respuesta fue la misma vieja conocida: “Es que no hay.”



Y es verdad que no es fácil garantizar un tratamiento de calidad a las personas con enfermedades crónicas, y en particular aquellas que son tan graves como el Sida, porque no se trata sólo de disponer de medicamentos antiretrovirales buenos y asequibles como para garantizar la sostenibilidad de los programas, sino de descentralizar programas, de hacer campañas de diagnóstico, de proveer a los pacientes de medicamentos para las otras enfermedades oportunistas (que son las que al final complican el estado de salud de un paciente de Sida). Y además está el aspecto social, la lucha contra el antiguo estigma, la mejora de las condiciones de vida. No es una lucha contra una enfermedad, sino contra una historia antigua.



Pero aunque no sea fácil, con las cifras oficiales que esgrime Nicaragua y el dinero aportado por el Fondo Global (probablemente más de 15 millones de dólares), no debería ser tan difícil. Y entonces supimos por un cruce de mails personales que ha salido publicado en el diario de forma un tanto extraña y no muy bien editada, el escandaloso cruce de acusaciones del “yo no fui”, del “sí que hay”, “de dónde sacaron esa información”. No creo que sea la forma de enterarnos de estos problemas, pero tampoco hemos de callar ante el escándalo, una vez aireado. El primer grito de alarma lo dio el paciente que llegó al mismo hospital donde el presidente paseó hace poco con la Secretaría de Salud de Estados Unidos. Ese paciente pertenece a un grupo de personas que se llaman a sí mismos positivas luchando por la vida (ANICP+VIDA) y que comenzaron desde un local que no tenía un solo pupitre, para reunirse a ejercer su derecho al grito. A veces acertarán y otras no, pero en este caso, lo que se ha evidenciado tras el grito de indignación de uno de ellos, es que la cadena de decisiones y ejecución para responder a la epidemia en Nicaragua hace aguas, falla por todos lados, y no es justo ni de recibo que así sea, teniendo en cuenta los recursos y la cantidad todavía muy pequeña de personas a las que se les provee atención.



Con mayores dificultades, he podido ver en otros lugares cómo funcionan programas de Sida por encima de los problemas. En Zimbabwe, sin ir más lejos, en medio de su propio caos, hay programas que todavía funcionan tratando a más de 1000 niños con VIH/Sida en uno solo de los que tiene el país. Y aquí está el otro rumor escandaloso que conocimos en pocos días, también desde el mismo grito. Se nos decía que el Hospital La Mascota apenas alberga medicación antiretroviral para un mes, lo que significa zozobra y amenaza para los poco más de 30 niños con Sida que están en el programa. Tanta amenaza para sólo 30 niños.



Cuando a un pequeño se le dice desde tan temprano que tiene que luchar toda la vida, vivir luchando con sus armas que son la medicación y las ganas de vivir, no sólo merece un profundo respeto, el respeto de un joven luchador, sino que se le provea desde el Estado y la Cooperación de todas las armas que debe usar en esta enorme y larga batalla que tendrá que ganar. Para ellos, la respuesta del “No hay” no puede, no debe existir. Sería criminal que existiera.



¿Es que el programa nacional pone en duda la continuidad del tratamiento de 30 niños? Por Dios, qué nos ha pasado para que esto ocurra. Y si no están realmente sufriendo esa amenaza, si acaso se está exagerando, el que tenga la responsabilidad debe dejarlo claro y con pruebas. Y se debe aclarar igualmente cómo se está realizando la prevención de la transmisión materno infantil, porque éste es uno de los engranajes claves para que todo el sistema funcione bien.



Entre los cruces de mails que el diario publicó estaba el del doctor Porras, no el del gobierno, sino el infectólogo que lleva tantos años atendiendo a personas con VIH/Sida. El doctor no hizo más que confirmar el escándalo de la falta de dedicación del Minsa a este problema. Él mismo lo lleva denunciando tantos años.



Desearía que desde el Minsa confirmaran lo contrario, que dijeran que este escándalo no es verdad. Hay que dejar de hacer muchas cosas para dedicarse en cuerpo y alma a la atención de los pacientes de este tipo de enfermedades crónicas. Y la pregunta entonces parece cruel, pero sería bueno que por una vez la hiciéramos claramente: ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué atender una epidemia que según las cifras oficiales no tiene tanto impacto en Nicaragua? La primera respuesta es porque todo el mundo sospecha de que el impacto es mayor. La segunda es por una creencia, la preciosa razón detrás de todo esto: que un país por muy pobre y azaroso que sea; por muy desgastado y deprimido que esté, no puede justificar en su precariedad económica, la decisión de no darle prioridad al tratamiento de su pueblo, sobre todo a enfermedades como el cáncer u otras crónicas como el Sida, que son tratables si se hacen dos cosas correctamente: responder y hacerlo a tiempo. Para uno de estos pacientes, entre el “No hay” y el “Vuelva otro día”, está la línea entre la vida y la muerte. Cualquier revolución que haya merecido la pena ha tenido este compromiso por bandera. Ser pobre no es justificación para no tener derecho a la Salud con calidad. Se busca, se rebusca, se ruega o implora donde sea, porque como dijo el abuelo de un amigo mejicano: “no quiero morir, ni de chiquito ni de viejo. Sólo cuando me toque, carajo. Pero que no me muera otro”.



A los que están luchando por la vida, que les aclaren las cosas. Sea admitida o no Nicaragua en la octava ronda del Fondo Global, ¿qué otro plan hay para garantizar no ya la continuidad (no sería bueno más de lo mismo), sino la mejora de un sistema de atención que no puede ni debe resultar tan difícil? Un plan que garantice lo más posible que “no nos mueran otros”.





franciscosancho@hotmail.com