Corruptocracia

I

Se difundió por Censal el pasado 19 de junio, y repetido con todo el amarillismo de rigor, que el gobierno de USA acaba de iniciar acciones legales que culminarán con sentencias condenatorias a quienes cometieron o cometan fraudes hipotecarios.



Agrega la nota que ya hay ciudadanos detenidos por estos delitos.





II

El candidato a alcalde de la capital, quien se había “autocoronado” como el adalid contra el pacto, hoy se cobija bajo la bandera PLC, que le convierte en aliado del pacto.



El susodicho candidato pide públicamente que se le condene a un mes de cárcel por cada millón mal habido que se le pruebe.





Según el escándalo suscitado por la investigación que hace Washington, algunos altos ejecutivos, o sea, delincuentes de saco y corbata que engañaron a los depositantes, se pudrirían en prisión aunque se les aplique la irrisoria tarifa carcelaria que se autopropone Montealegre.





III

Vemos más publicidad que acciones en estas medidas. Altos funcionarios de Enron dejaron en la calle a centenares de trabajadores. Desaparecieron fondos para retiros depositados en organismos federales, estatales y municipales.



Resultaron unos cuatro carceleados, que fueron luego liberados al rendir fianzas millonarias pero irrisorias en comparación a lo defraudado. Lo defraudado significó millonarias ganancias, tanto para los de allá como para los de acá, que adquirieron a precio de cacao o maní, edificios como el ex Banic que ahora ostenta luminosas letras que dicen LAFISE.





IV

Los negociados de la tristemente famosa “reconstrucción de Irak”, mayormente asignados al vicepresidente Dick Chaney, fueron inicialmente publicitados y luego olvidados.



Nos recuerda el poema VERDADES AMARGAS, para algunos obra de Juan de Dios Peza, pero nosotros creemos que es anónimo, y certeramente dice:



La humanidad que dora sus desdores

persigue con su saña al criminal

mas si el puñal del asesino es de oro

enmudece.......y el juez besa el puñal.





V

Nicaragua no se queda atrás. Bien pudiera la “mafiocracia” estadounidense venir a revisar y aprender aquí cómo se puede especular con un café metarfoseado en cascarilla de arroz. Y también aprender de quiebras de bancos, que siendo reales, fueron impulsadas por intereses políticos.



Supimos que detrás de todo este circo tuvo una influencia determinante la recomendación del FMI, de que el gobierno cerrara algunos bancos para que los sobrevivientes fuesen más rentables.





VI

Esto ni es nuevo ni ha cesado. ¿Qué tiene que ver con el quehacer y objetivos del FMI el condicionar la nota con que nos califican a la promulgación de una ley antifraude?

Aquí no sólo trata de poner a los gatos a cuidar la leche, sino a gatos especializados en apropiarse de nuestros recursos en un proceso de privatización que fue impulsado por santos varones del FMI, supuestamente incapaces de recibir coimas de nadie, pero con muchas sospechas por parte de los países emergentes (como se llama ahora a los países que no dejarán de ser pobres).





VII

Pero irán a la cárcel los roba cables y buscarán con toda la fuerza policial y política a quien se comió un chompipe de no sabemos quién, pero hacemos votos para que el Señor la tenga en su reino descansando en paz.



Los traficantes de drogas se esfuman de las cárceles, los condenados a 20 años andan libérrimos por todo el país, sin que la Justicia, quizás por ser ciega, se entere.





VIII

Estamos viviendo en medio de una crisis de valores. Crisis ética. Se venden terrenos de dudosa historia. ¿Son estos terrenos una buena inversión? ¿O por razones éticas deberían de clasificarse como “res extra comercio”?

Nos dicen que en el Registro de la Propiedad, lleva muy adelantado los procedimientos digitales, mientras desaparecen páginas enteras y encontramos registros alterados. Y si un ciudadano sin conecte bancario o político llega a hacer una inscripción, le recomendamos paciencia, porque este trámite puede durar meses.





IX

La crisis de valores rueda por el mundo, recordamos el murmullo sobre un Santo Padre que se dijo asesinado, ligado a un escándalo del Banco Ambrosiano. Y con fondos de cualquier origen se pagan millonarias indemnizaciones a niños que fueron abusados por honorables aunque inarrepentidos clérigos.



Mientras en nuestra tierra amanecen muertos los dueños de una hacienda cuya propiedad estaba en conflicto, y hasta partidos políticos aparecen asesinados.





X

El planeta parece resentir no sólo los desmanes en su contra ocasionados por la “especie inteligente” desbordándose en inundaciones cuyos nombres ya ni podemos recordar, como el huracán Félix y la reciente tormenta Alma, hay inundaciones en Iowa, en China, en diversos países de nuestra América mestiza y amenazas de gigantescos huracanes por venir.



También la Pacha Mama, la Madre Tierra, resiente las heridas que le inflinge la poca humanidad de los humanos que a todos nos perjudica.





XI

¿Quién tira la primera piedra si en vez de pagar las infracciones de tránsito preferimos alivianar al pobre policía que devenga un mísero salario? O pagamos dádivas por debajera para acelerar un servicio público.



El barco hace agua por doquier. Es más fácil señalar el problema, que buscar derroteros que nos lleven a paliar este despeñadero que hoy amenaza hasta a nuestro irredento optimismo.