Argüello Sansón en la Academia de la Lengua

El viernes 20 de junio ingresó en la Academia Nicaragüense de la Lengua, en la categoría de miembro correspondiente, el escritor Jorge Eduardo Argüello Sansón (León, 5 de junio de 1940), radicado en Novato, California, desde mediados de los años 80. Al referirme a los poetas surgidos en la década de los sesenta en el Panorama de la Literatura Nicaragüense (1977), no podía prescindir del aporte de este compañero generacional, autor de dos poemarios interesantes: Invitación a una realidad simple (Los Ángeles, California, Ediciones de la Frontera, 1974) y Marbeck (León, Editorial Hospicio, 1976). Si en el primero refleja su experiencia californiana, desde la contra-cultura estadounidense, encabezada por la Beat Generation, cuyos máximos representantes --Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, entre otros-- fueron sus amigos o conocidos; en el segundo conformó una cosmovisión fantacientífica, sin precedentes en nuestra poesía. Pero ninguno de ambos poemarios tuvo la recepción crítica que merecía.



A finales de los 80, el “Poema 9” de Invitación a una realidad simple fue incluido en la muestra seleccionada por el suscrito: “Dos décadas de poesía joven nicaragüense (1960-1979), inserta en el Boletín Nicaragüense de Bibliografía y Documentación (no. 61, mayo-julio, 1989) y Marbeck fue comentado con acierto en el extranjero. No en vano aún fascina su introspección imaginativa que lo condujo a crear todo un universo sideral, poblado de caballeros medievales, magos y especies zoológicas míticas. Desde luego, la fantasía de su madre, Mariana Sansón Argüello (1918-2002), se asimilaba personalmente.



Pero fue Julio Valle-Castillo quien le hizo completa justicia al incorporarlo al tercer tomo de su exigente antología canónica: El siglo de la poesía en Nicaragua (Managua, Colección Cultural de Centroamérica, 2005), atendiendo los criterios de excelencia estética, heterogeneidad temática y representatividad histórica de los textos elegidos. Además, trazó una semblanza biográfica de Jorge Eduardo o, mejor dicho, de su trayectoria vital, relacionada con los beats y luego con sus herederos: los masivos miembros del movimiento hippie, con el cual compartió todos sus valores y principios, excepto (y realmente fue una actitud excepcional) su práctica notoria: el consumo de estupefacientes.



Jorge Eduardo --mi doble tocayo-- explotó otras dos vetas hasta cierto punto novedosas en su creación poética: la aprehensión del paisaje rural de su patria en Labranza de los motivos (1983) y la prospección que se admira en Signos arqueológicos (1986), su cuarto poemario édito: coherente, homogéneo y unitario como los tres anteriores. El maestro de pintura Rubén Cuadra Hidalgo advirtió su fluidez y condensación, centradas en la leyenda y la historia, el mito y la antropología. Hay muchos versos citables que corroboran lo dicho. Por ejemplo, el titulado “Noveno hallazgo”: Un fémur / ya torcido /en mineral /. Un polvo de cráneo / óxido, cubierto / de musgo. / Un regreso a la nada, / una incomunicación dolorosa en el tiempo, / con miles de sospechas.



No quisiera extenderme, sin embargo, en este breve reconocimiento de su obra vinculada estrechamente a su vida, que Valle-Castillo resume “entre la rebeldía, el aventurerismo y la beatitud”. Beatitud que yo calificaría de cósmica. Más bien, prefiero destacar su producción dramática y novelística. Realmente, Jorge Eduardo --discípulo de grandes dramaturgos en la Universidad de California, Los Ángeles, quienes le enseñaron las técnicas teatrales-- ha incursionado en el teatro, publicando hasta ahora cuatro obras: Crimen en la provincia, La gallina que come huevos, El pulpo y la más protestaría: El cerebro de Rubén Darío (2002), tragicomedia en tres actos donde recurre a la carnavalización, al esperpento y al absurdo de la vanguardia. De las cuatro, es la única que no ha sido editada por su autor. Y con ella se incorpora al nutrido grupo de literatos --unos veinte-- que han escrito piezas escénicas y narrativas, inspirados en la vida y personalidad de Rubén Darío, desde 1896 hasta nuestros días. Y entre ese conjunto, El cerebro de Rubén Darío ocupa un sitial meritorio.



A las anteriores obras (cuatro poemarios y cuatro experimentos dramáticos) habría que sumar su novela Los héroes del algodón (2002), editados --al igual que El cerebro de Rubén Darío-- por el Centro Nicaragüense de Escritores. Se trata de su mayor esfuerzo literario, de una ambiciosa ficcionalización del boom algodonero en los inicios de los años 50, fenómeno socio-económico asociado al somocismo. Diatriba contra León (para él “un pueblo cruel y salvaje, carente de piedad y de sentimiento”), su novela vitupera a los productores de esa fibra entonces exportable: “autores de la explotación de los campesinos, a quienes consideraban bestias o algo así como subhombres. Estos algodoneros --extraigo un párrafo de la página 70-- eran verdaderos demonios del escándalo. Numerosos campesinos se quejaban de todos los atropellos que esa gente hacía. Pero… ¿quién les iba a decir algo?...Muchos de ellos contribuían a la propaganda política del dictador, llevando las elecciones municipales y generales campesino que daban de beber agua ardiente y paseaban por las calles la capital en camiones”. Mas no sólo denuncia, despliega esta ficción de largo aliento, sino la autobiografía del alter ego de su autor (Raúl José del Sagrario Fernández de Luzón: Jorge Eduardo Jesús de la Azucena Argüello Sansón), sustentado en un parricidio escritural o, mejor dicho, liberador.



De hecho, en sus palabras de agradecimiento por su ingreso a la Academia, Argüello Sansón confesó que ha sido protagonista de una lucha para comprender que su vida sólo ha tenido un sentido. “Una lucha –observó-- que me ha traído desvelos, tormentos, divorcios, pobreza y triunfos, así como reconocimientos limitados, pero de gran valor”. Uno de ellos, sin duda, fue su presencia en la antología de poetas nicaragüenses Flor y canto (1999), elaborada por Ernesto Cardenal, pariente suyo con quien había tenido relaciones epistolares desde los 60 cuando optaría por llamarse Bertrand Frazier Morgan.



Su nacimiento en León, donde vivió los momentos más felices de su vida, fue una ventaja para aprehender los motivos de su escritura, pero encontró muy pronto que su ciudad cargaba “la herencia de resentimientos, perjuicios, prejuicios y pecados, los cuales causan aún tantos daños a las personas; y, en vez de recomenzar con borrón y cuenta nueva, la sociedad se mantiene cíclica y enfermiza. De manera que lo trágico y lo épico le ha dado curso a mi imaginación --expresó--, creando ficciones sobre la crueldad innata de sus habitantes y la tensión social existente entre ellos”.



Finalmente, Argüello Sansón refirió un par de anécdotas que fueron para él acontecimientos determinantes de su vocación: “Desde muy pequeño, sentí que era un ser especial, nacido para desenmascarar algo turbulento y extraño, y que estaba señalado por el destino para descubrirlo. Dos acontecimientos me hicieron pensar en ello. En una ocasión, cuando estudiaba en el colegio San Ramón, gané un concurso y recuerdo que el sacerdote dijo: “Todos serán algo en la vida, pero éste --señalándome-será escritor; él vio un futuro literario en mi persona y yo le creí”.



Y continuó: “El otro acontecimiento fue el siguiente: mi madre, Mariana Sansón, vigilaba con mucho respeto mi desarrollo literario. Me exigía reglas y cierta perfección. Después que permanecimos años sin vernos, me dijo: --Vení, te voy a dar un consejo. Sos escritor. No vas a ser nada más que eso. Vas a sufrir. Pero te diré un secreto: no tengás miedo. Escribí sin miedo. Tenés un privilegio: una enorme imaginación. Sabé aprovecharla”. Y el consejo materno fue aprovechado al máximo por nuestro nuevo colega académico. Sus tres novelas inéditas, cuando vean luz, lo demostrarán en forma deslumbrante.





*El autor es director de la Academia Nicaragüense de la Lengua.