¿A dónde va la cooperación?

Es cierto que los países ricos y desarrollados lo son en gran medida por la explotación indiscriminada que han hecho de los recursos humanos y materiales en nuestros países. Pero también es cierto que siempre lo hicieron en contubernio con las clases políticas y económicas criollas.



Es verdad que están obligados a resarcirnos de algún modo lo que nos fue arrebatado, contribuir a disminuir la inmensa brecha existente entre países ricos y países empobrecidos por sus políticas expansionistas en alianza con la corruptela local.



Hoy el dilema sigue siendo el mismo. Los políticos se siguen beneficiando del primer plato de la cooperación internacional. A los funcionarios de gobierno de ayer y hoy no les molesta que dicha cooperación vaya dirigida a regalarles una computadora a cada diputado del pacto, mejor destino hubieran tenido en las escuelas e institutos; que sea destinada a levantar gigantescos y costosísimos rótulos en mercados, parada de buses y entradas de colegios para tratar de lavarle el rostro a una desacreditada Asamblea Nacional, que sea utilizada para mantener vergonzosos salarios, millonarios seguros de vida en combo para el funcionario y su familia, asignaciones de combustible desproporcionadas, y para la compra de camionetotas de lujo para funcionarios públicos en los distintos Poderes del Estado.



Pero resulta que la deuda histórica que reclamamos desde la calle es para con los de la calle. Exigimos a la Comunidad Donante que esta deuda sea saldada a sus legítimos acreedores y no a impostores de la representación popular. Saldar esta deuda pasa por apoyar cualquier iniciativa social encaminada a fortalecer los espacios de ejercicio democrático. Cuando se le pide a la Comunidad Donante que contribuya económicamente para que los nicaragüenses ejerzamos nuestro derecho al voto, debe ser al voto de todos los nicaragüenses y no sólo para aquellos que votaran por el pacto. Cuando se le pide que contribuyan a la modernización del Poder Judicial, es para que todos los nicaragüenses tengamos en igualdad de condiciones derecho a que se nos haga justicia, y no sólo para los afiliados al pacto. Cuando se le pide apoyo económico para la actividad parlamentaria, lo que se necesita es que esta actividad esté encaminada al fortalecimiento democrático de las instituciones del Estado, en las que todos sin exclusión alguna nos sintamos representados. Necesitamos que esa cooperación se vea reflejada en escuelas con computadoras, hospitales con medicinas, financiamiento para los pequeños productores y artesanos, programas no partidarios para disminuir el hambre y la pobreza extrema.



Si los que detentan el poder político hoy, al mejor estilo de dominación heredado desde afuera dijo alguien, no quieren administrar de manera legítima, honrada y transparente el pago de aquellos países para con nosotros --el pueblo--. Es legítimo entonces que demandemos a la cooperación internacional nos saltemos al intermediario, y llevar los abonos a la deuda hasta a sus legítimos dueños de manera directa.



Las frases vulgares y soeces del jefe del Estado de Nicaragua y sus funcionarios en contra de una representante de la comunidad donante, a juicio de un señor de apellido Barahona, significa la defensa de la autodeterminación nacional por parte del Presidente de la Republica, pues en su artículo (EL NUEVO DIARIO 25/6/08) acusa a la señora Francesca Mosca de que sus recientes declaraciones fueron para apuntalar a las fuerzas políticas internas que han renunciado a la autodeterminación nacional.



Detentar el poder político no es cualidad sine qua non de ser defensor de la autodeterminación nacional, ni acreedores de autoridad moral, ni siquiera de buena educación, pues si así lo fuese, Hitler, Somoza, Pinochet y Daniel Ortega, hubiesen pasado a la historia como paladines de tales atributos.



La soberanía nacional no es decidir de manera arbitraria e ilegal que un sector de la sociedad --minoría o no, ello es intrascendente--, no pueda competir en una elección porque al Somocismo y al Danielismo les preocupa que el desprestigio acumulado por ellos se vea reflejado en las urnas electorales. Esto se llama dominación despótica y dictatorial de los pactistas en contra de los que disienten.



No estamos condonando la deuda que son en debernos y con el aval que nos concede el no ser suscriptores ni cómplices del pacto; precisamente por ello, pedimos, exigimos que la comunidad cooperante apuntale sus mejores recursos para apoyar a los nicaragüenses en su legítimo derecho a la construcción de una sociedad, de un Estado, de un gobierno en el que impere el respeto al derecho ajeno, sean estos individuales o colectivos, en que se respeten todos y cada uno de los derechos de organización política, donde las reglas del juego no sean cambiadas según las necesidades de dos grupos corruptos.



Expandirse en el relato de los crímenes y atropellos que se cometen en el lejano Medio Oriente --los cuales no nos son ajenos-- como un recurso perverso para no abordar y soslayar así los crímenes que en la actualidad están cometiendo a diario en Nicaragua los caudillos y sus respectivas comparsas, obviando que las víctimas somos los nicaragüenses, es un crimen mayor aún en contra de su propio pueblo, y reza el dicho: “La caridad comienza por casa”.