Perlines oxidados y pollos azules

El clientelismo político es súper dañino, venga de quien venga, de modo que no porque lo hizo doña Violeta, Arnoldo o Bolaños, es justo que lo haga el actual presidente Daniel Ortega, quien a pesar que fue elegido por menos del 40 por ciento de la población, nos gobierna a todos, y lo hace bajo un falso discurso de paz y reconciliación, según he podido observar.



De eso me acordé precisamente cuando se dio a conocer la información de que toneladas de hierro para estructuras --los conocidos perlines--, donadas por Venezuela, se oxidaban bajo el salitre y el Sol inclemente de nuestro trópico, mientras cientos de víctimas del huracán “Félix”, que pasó hace ya unos ocho meses, se guarecen bajo las ruinas de sus casas o en improvisadas champas.



Caso contrario ocurre con la celeridad con que son construidas las casitas del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, en el viejo casco urbano de Managua, las que fueron prometidas y futuramente cedidas mediante cartas “aval” de los Concejos del Poder Ciudadano, CPC, versión moderna de los CDS de los 80.



Y para ser honestos no es malo que los CPC tengan vivienda propia, porque son nicaragüenses como la que escribe esta nota y quien me lee. Lo que se cuestiona precisamente es el clientelismo político, que se traduce en la paga para el seguidor fiel y ciego a un caudillo, en este caso, Daniel Ortega.



Es decir, el problema es que el mismo derecho a tener vivienda tienen los hermanos caribeños, y ellos con mayor prioridad, porque vivieron una tragedia que les arrancó a muchos de sus seres queridos y los dejó expuestos a las inclemencias del ambiente.



Sin embargo, por no militar en las filas del gobernante Frente Sandinista o simpatizar abierta y ruidosamente con el presidente Ortega, no merecían que ese hierro les llegara en buen estado para volver a levantar sus casitas con la donación que vino exclusivamente para ellos, a juzgar por los hechos.



Y en esto vale recordar que mucho se ha criticado el papel casi nulo del gobierno a raíz de la devastación de “Félix”, y que la postergación de las elecciones municipales en los municipios caribeños más afectados, en este caso Puerto Cabezas, Bilwi, Waspam y Prinzapolka, obedecía precisamente a la inoperancia gubernamental que hubiese afectado a los candidatos rojinegros en la justa. Ahora, gracias al pacto libero-sandinista, son siete los municipios que deberán elegir posteriormente a sus autoridades.



El favoritismo del mandatario hacia sus incondicionales no es de hoy. En los 80, al vivir en un barrio occidental de Managua, fui testigo de cómo muchas personas, quizás no tantas como las hay ahora, recuperando materiales para reciclar, visitaban el basurero “La Chureca”, para disputarse cantidad de pollos “azules”, es decir, en estado de descomposición, que llegaban a botar camiones del Ejército o del Estado.



La gente que acudía de barrios alejados a “La Chureca” sabía que allí siempre llegaría ese cargamento, ofensivamente echado a perder en una población que sobrevivía en la guerra, porque el pollo jamás llegaba a las pulperías o a los vacíos Centros de Abastecimiento de los Trabajadores --CAT--, que ocupaban los locales de algunos actuales supermercados.



Y así, muchos capitalinos suplicaban a los pocos que tenían refrigeradora en esa época, que le dieran un lugar en el congelador a unas pocas libras de pollo envuelto en varias bolsas, para preservar unos días más ese producto, aunque estuviera en estado de descomposición.



No sé cuántos infelices murieron en ese tiempo por comer pollos azules, pero sí siempre creí que esa carne debía haber llegado en buen estado al pueblo en general, y no sólo a los seguidores del partido gobernante. Pero al igual que los perlines pudriéndose bajo el Sol y el salitre, era preferible que se perdieran y no dárselo al consumidor no fiel al líder rojinegro. Maldito clientelismo político.





kcastillo@elnuevodiario.com.ni