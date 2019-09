De la tolerancia y libertad política

El ambiente que vive Nicaragua después de la toma de posesión como Presidente de la República del Comandante José Daniel Ortega, me hace recordar a un personaje en la historia política de Norteamérica, (guardando la debida distancia), quien a pesar de no haber escrito nada públicamente, su pensamiento fue compilado en base a cartas y documentos, por Saul K Padover. Me refiero a Thomas Jefferson: tercer Presidente de su país y autor de la Declaración de Independencia del mismo.



Cavilando un buen rato llego a la triste conclusión de que el regreso al Poder Político total (desde arriba y desde abajo) de nuestro actual Presidente, es como lo titulé en artículo de opinión de junio del año 2001: un “Peligroso Retorno”.



Tal como señalara recientemente un columnista de este mismo diario, “el asunto de gobernar un país, no es cuestión de derecha o izquierda…”



Hay que pensar en el conglomerado de personas (casi seis millones) que conformamos esta Nación, la más extensa de Centroamérica. Y nuestro Presidente del pueblo o como se le ocurra llamarse, sigue dando muestras muy claras de que nos quiere llevar a establecer otra Dictadura, que ya dejamos atrás, el 25 de abril de 1990.



Hace diez y ocho años que los nicaragüenses, con la cooperación de este mismo Presidente, nos decidimos a iniciar la búsqueda de la verdad y la felicidad a través del voto. Con mil dificultades y después de llantos y otras actitudes hostiles por parte del derrotado régimen político-militar, comenzó en Nicaragua una nueva época: la instauración de la Democracia. Un nuevo gobierno se instalaba, sin necesidad de derramar una gota de sangre.



Hoy día, el Zancudo, ese insecto dañino que además de transmitir la malaria el dengue y otras enfermedades, pica y se extiende hasta la clase política encarnada, infectando a sus víctimas con el germen de la maldad, quienes ya enfermos cambian sus lealtades, por un régimen prebendario que no hace otra cosa más que succionar el Erario.



No obstante, Gracias a Dios todavía tenemos entre nuestra gente a personas como Dora María Téllez, de quien no necesito agregar ningún comentario después de los cinco artículos de Opinión (las dos páginas) que este mismo Diario publicara el pasado 16 de junio. Y viene una oposición beligerante y organizada.



Nuestro Gobernante tiene que despertar de ese “sueño de grandezas”, detener esa agresión verbal que dirige contra Raymundo y contra todo el mundo. No somos ni “peleles” ni sinvergüenzas, ni ladrones ni vende patrias, mucho menos asesinos y toda la retahíla de cosas que nos dice al mejor estilo de una Tula Cuecho. Como ciudadanos, seamos CPC o no lo seamos, tiene Usted la Obligación de respetarnos, por ser el Primer Ciudadano del país. Si Usted no quiere oír “pendejeras”, tampoco las diga. ¡Es bien sencillo Comandante Daniel!

Escoja cuidadosamente sus palabras, porque sino será esclavo de ellas, y sea dueño de las que calla, para no pecar de inoportuno, pendenciero o provocador.



Si mis comentarios le molestan, imagínese cómo se pondrán las personas a quienes Usted ha llamado asesinos. Y hago ejercicio de mi Derecho de opinar públicamente, porque muchos callan por temor y represalias.



Sea Usted guía y esperanza de un pueblo que no tiene por qué sufrir nuevamente el flagelo de otra Dictadura. Aquí nadie quiere otra cosa que el verle gobernar para Nicaragua, y en Nicaragua. Y le menciono a Thomas Jefferson, por ser este “San Pablo de la Democracia norteamericana”, un hombre que veía con bondad a Latinoamérica --en su tiempo-- y afirmaba, cito sus palabras: “He jurado ante el altar de Dios, eterna hostilidad contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre, y el momento para luchar contra la corrupción y la tiranía es antes de que ellas nos dominen”.





acastell46@yahoo.com