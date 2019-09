Dedicar tiempo y energías para reconocer nuestra propia historia

En EL NUEVO DIARIO del 23 de junio leímos la triste y dolorosa historia de la pequeña “Marianita”, una niña de 13 años de Siuna, violada por su padre biológico en varias ocasiones, que quedó embarazada y fue abandonada por su madre. No sólo su madre no la protegió de su nefasto y abusador marido, sino que la acusó de ser responsable de la muerte del abusador, quien tomó la decisión de suicidarse después de haber sido señalado del crimen contra su hija.



A pesar de esto, no es la madre la responsable del abuso ni del suicidio. Y no debemos culparla. Siempre es el hechor el responsable del delito. La noticia nos decía que la niña estaba en el Hospital Berta Calderón de Managua y en riesgo de perder su vida por un embarazo de alto riesgo.



Marianita, no estás sola. Recibe nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Quisiéramos que tu mamá te buscara y te diera todo el apoyo que necesitás y todo el cariño y amor que merecés. Muchas personas no saben todavía que con frecuencia las madres no son capaces de proteger a sus hijas o hijos de un abuso sexual. ¿Por qué? Porque ellas mismas vivieron lo mismo en su infancia y nunca han procesado su propia experiencia, y por eso no saben cómo proteger a sus hijas.



Esta “ausencia” es uno de los mecanismos para sobrevivir. Meter tan dolorosa experiencia en un “saco de olvido” es una forma de protegerse ellas mismas. La mamá de Marianita tendría que recordar que preguntarse si ella misma vivió o no abuso sexual, y si fue así, tendría que ser ayudada para sanar las secuelas. Una de esas secuelas es la incapacidad de proteger a sus hijos ante un abuso.



Así se prolonga la cadena del abuso sexual. Por eso es tan importante reconocer la propia historia, recordar la propia verdad, asumir la propia experiencia y trabajarla. Se aprende así cómo proteger a las hijas y a los hijos, a estar alerta, no sólo en la propia familia sino con el vecindario, en la escuela, en otros lugares. Los niños y las niñas, sean propios o ajenos, necesitan nuestra protección y siempre podemos ser con ellas y ellos “testigos compasivos”. Así los llama Alice Miller, esa gran autora de libros que nos enseñan cómo educar a los niños y a las niñas sin violencia, y que nos explican cómo las adultas y adultos debemos dedicar tiempo y energías para reconocer nuestra propia historia.



Abandonando a su hija, la madre de “Marianita” está tal vez huyendo de su propio dolor. Por eso, no sólo es la niña quien necesita y merece todo nuestro apoyo y solidaridad, también hay que apoyar a su madre. Ella está presa de todos esos mitos que rodean los abusos sexuales: “que las niñas provocan”, “que se visten así y asá para excitar a los hombres”, “que los hombres han sido así y siempre serán así”, que “los hombres no pueden aguantarse, que no pueden resistir la tentación”... Son mitos, no son realidades ciertas. La responsabilidad de cualquier abuso sexual no la tiene nunca la niña ni el niño. Son los adultos los responsables de su sexualidad y de ejercerla buscando siempre no hacer daño ni ejercer poder.



La niña está ante una situación límite. A los 12 años tiene derecho a jugar y a estudiar, a disfrutar de una niñez feliz, con sus compañeras del pueblo y de la escuela.



Podemos reflexionar ante su caso, que es el de tantas otras Marianitas ¿Tendría la madre alguna sospecha sobre el abuso que cometía su marido? ¿Le habría explicado a su hija que tiene el derecho a decir “no” si alguien la quiere tocar en partes de su cuerpo donde ella no quiere ser tocada? ¿Habrá recibido esta niña en la escuela alguna instrucción en este sentido? ¿Le habrán repetido en la iglesia, una y otra vez, ese cuarto mandamiento que le ordena “honrar al padre y a la madre”?

No sabemos durante cuánto tiempo sufrió esta niña el abuso de parte de su padre. No conocemos sus miedos y sufrimientos, no sabemos si alguna vez quiso hablar de lo que le pasaba. ¿La maestra en la escuela se habrá dado cuenta de algún cambio psicológico en su alumna? Con mucha frecuencia, la conducta de las niñas cambia después del primer abuso. El abusador nos obliga a callar, a veces nos amenaza con matar a nuestra madre, con matarnos. Así, las víctimas pierden de un día para otro la felicidad de su vida y empiezan a desarrollar mecanismos de sobrevivencia, porque no tienen cómo huir de una situación que sienten cerrada y espantosa.



Podemos imaginarnos que esta niña no entiende lo que le pasó. Tal vez confió en su padre, lo quiso como cualquier hija quiere a su papá, porque depende de él, porque lo vio desde chiquita, porque le da de comer, porque fue cariñoso con ella…

Este hombre tomó la decisión de suicidarse. Me imagino que no por haberse dado cuenta de que destruyó a su hija y le pidió perdón, ni por el daño que causó a su esposa; sino porque se vio descubierto.



Cada caso es una lección sobre esta dolorosa asignatura que tenemos pendiente de aprender en Nicaragua: los daños que el abuso sexual causa, el delito que representa, la epidemia que está devastando nuestra sociedad.



Deseamos que la niña encuentre una comunidad solidaria que le ayude a superar un trauma tan terrible. Deseamos que el personal de salud decida salvar su vida interrumpiendo su embarazo. Deseamos que las autoridades estatales, responsables del bien común de la sociedad nicaragüense, se incorporen a la lucha contra el abuso sexual. Las niñas de Nicaragua merecen una vida sin violencia, una vida sin abuso sexual. Para lograrlo trabajamos en el Movimiento contra el Abuso Sexual.





*Soy sobreviviente.





Aguasbravas_nicaragua@yahoo.com -

Tel: 251-0110.



hablemosde.abusosexual@mail.com

yotecreo@gmail.com