¡A manifestarse! ¡A pesar del miedo!

Una de las principales características de los gobiernos despóticos, dictatoriales y totalitarios, es la inducción del miedo a su propio pueblo; utiliza todos sus mecanismos, el poder represivo, las amenazas, el chantaje y la mentira; utiliza sus estructuras partidarias y sus seguidores fieles que como perros de caza están dispuestos a atacar o “denunciar” a cualquier opositor al régimen. Somoza tuvo a su Nicolasa Sevilla, y ahora, este gobierno tiene un laboratorio de clones de miles de Nicolasas, que se esconden como las alimañas en los escondrijos de los edificios públicos, en las universidades e institutos de educación secundaria, en todos los espacios posibles donde se critique al poder de manera clandestina a través de murmullos llenos de excitación, no de emoción por el hecho de criticar, sino por la aceleración del corazón a ser descubiertos por cualquiera de los orejas o sapos progobierno.



Es doloroso ver a tanta gente inteligente, brillante, dignos trabajadores, con tanto miedo de manifestarse; es penoso por vergüenza ajena ver a tantos que prefieren el anonimato y no verse involucrados en una protesta pública, mucho menos en un pronunciamiento público en donde aparezcan sus dignos nombres, llenos de orgullo y fortaleza.



En los años duros de la lucha contra la dictadura somocista, la Universidad era por excelencia el templo de la conspiración; gracias a la cobertura de sus muros es que se organiza a través del Frente Estudiantil Revolucionario la retaguardia y los dirigentes de la lucha insurreccional. Uno de sus máximos exponentes es “La Gata Munguía”, el guerrillero heroico Edgar Munguía Álvarez a la cabeza del CUUN.



Luego del triunfo revolucionario las Universidades fueron la principal fuente de combatientes, desde los batallones de reserva hasta los gloriosos soldados del Servicio Militar Patriótico, los llamados “Cachorros de Sandino”. En los años posteriores al gobierno sandinista, es decir, en los gobiernos de derecha neoliberal, las Universidades siguieron dando la cara en la lucha por reivindicar sus conquistas; fue gracias a las marchas en las calles que se arrancó el 6% del presupuesto para la Educación Superior. Miles marchábamos cada año para defender este triunfo; eran mares de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos que se volcaban con el puño en alto, la garganta reforzada, para gritarle a la corrupción y el poder lacerante a los intereses del pueblo. Eran victoria tras victoria. Al final de las luchas nos quedaba una sensación de ser parte de un muro infranqueable, sólido, parecía una muralla eterna, blindada contra cualquier tipo de presión o ataque. Éramos los eternos triunfadores y beligerantes universitarios, éramos los protagonistas de los cambios, éramos quienes le doblábamos el brazo a los enemigos del pueblo, éramos quienes ponían su sudor y su sangre por defender las causas justas del pueblo. De todo eso, de tanto triunfo, de tanta lucha, es doloroso decir que sólo quedan los recuerdos.



La Universidad de hoy, a partir del gobierno Danielista se ha sumido en el más profundo conformismo, que motivado por el terror a criticar de sus diferentes estamentos, han optado por darle la espalda a su propio pueblo.



Ya nadie recuerda la beligerancia y la mística del padre de la autonomía universitaria.



En estos momentos caóticos y vergonzosos de la comunidad universitaria, cabe la comparación cuando se le dio la libertad a los esclavos norteamericanos, que al obtenerlas se quedaban en la entrada de las haciendas de sus antiguos amos y se preguntaban: ¿Y ahora que tenemos la libertad, qué hacemos con ella? Eso mismo nos preguntaría el Dr. Fiallos: Universitarios, ahora que gozan de la autonomía, ¿qué están haciendo con ella?

Se han vuelto Universidades oficialistas al poder; las autoridades de las mismas para congraciarse con el gobierno de su partido no han sido dignos de siquiera emitir un pronunciamiento de todas las violaciones de derecho que están cometiendo los Poderes del Estado; ni una sola Facultad de Derecho ha tenido el valor de dar una cátedra de derecho en donde sólo le den la razón al derecho, a las propias leyes. Por el contrario, se esconden en otro tipo de actividades para disimular su complicidad con el poder, con la esperanza quizás, de conseguir un trabajito cuando dejen los puestos de los que gozan por el momento.



Pero no sólo es eso, muchas de las autoridades utilizan sus serviles para intimidar a sus propias comunidades educativas. El movimiento estudiantil es uno de los principales responsables, prueba de ello fue su pasivismo en la huelga de transporte, que incluso amenazaron en convertirse en quiebra huelgas con tal de quedar bien con sus papitos del gobierno; lo querían hacer hasta mejor que los esquiroles de los puertos americanos en los años veinte.



Hoy es un remedo de movimiento estudiantil. Han tenido la errada idea de que su razón de ser es la lucha exclusiva del 6%, dan la espalda a sus propios estudiantes, no por treinta monedas, sino por un cheque mensual de presupuesto asignado por las propias Universidades con la justificación de cubrir sus propias actividades en beneficio de los “estudiantes”. La realidad dice otra cosa, son otros los que se benefician. Hay incluso Presidentes de recinto que tienen vehículos asignados que los gozan hasta en tiempos de vacaciones, y sus propias actividades personales. Las autoridades se hacen de la vista gorda frente a tanta corrupción, con tal de mantenerlo quieto y que no exista cualquier tipo de protesta contra el gobierno.



Los sindicatos docentes tampoco se manifiestan, están vendidos a las autoridades; como prebendas le contratan a sus hijos y con eso les ponen un parche eterno para garantizarse que este gremio jamás protestará. Por el contrario, si pueden perjudicar a sus propios profesores lo hacen, con tal de quedar bien con el poder no sólo de la Universidad, sino del propio gobierno, del cual son sus más acérrimos defensores.



Lo mismo ocurre con los sindicatos de trabajadores administrativos; no hay derecho a protestar, si lo hacen los despiden sin ningún tipo de defensa gremial.



Ésta es la triste realidad de nuestras Universidades. Pero no todo está perdido, igual que Sandino en las Universidades todavía habemos hijos que amamos a nuestra Alma Mater y a nuestra patria; habemos quienes tenemos vergüenza de la complicidad de los Centros Educativos ante tanta barbarie jurídica. Muchos hemos tenido el valor de constituirnos como Académicos por la Democracia en la UNAN-León, y sin distingos de ideologías, religiones o partidos, hemos tomado la decisión de unirnos en defensa del Estado de Derecho y en solidaridad con los más pobres, los abandonados por quienes tienen la obligación histórica de defenderlos. Sabemos que a muchos todavía les da terror firmar un pronunciamiento, pero estamos seguros que poco a poco irán recuperando esa dignidad de protestar y manifestarse en contra de los abusos del poder hasta de sus propias autoridades.



Librémonos del penoso miedo, somos un pueblo valiente e inteligente. Las Universidades son la cuna de la democracia, estamos llamados a defenderla, a pesar del miedo. Los Académicos por la Democracia los invitamos a manifestarse en defensa de su propia dignidad como seres humanos.