Principales factores de la crisis alimentaria

El alza de los precios de los alimentos básicos ha despertado la inquietud de muchos gobiernos, e incluso de organismos internacionales como la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ha advertido que la situación representa ya una emergencia que afecta a millones de personas en el mundo, por cuanto el derecho fundamental a la alimentación se encuentra bajo seria amenaza. El alza en los precios se decide en las bolsas mercantiles de Nueva York y Chicago, y es el resultado de una combinación de varios factores:

1. Malas cosechas a causa de las sequías en países productores clave, han provocado que la producción no haya sido suficiente para satisfacer el aumento de la demanda, como por ejemplo en Australia y Canadá. Entre 2005 y 2007, el rendimiento en Australia y Canadá disminuyó en aproximadamente una quinta parte en conjunto, y en otros países la tendencia fue igual o inferior. En 2008, las intensas lluvias en el centro-oeste de EU causaron daños a la agricultura, calculados en más de US$ 3 mil millones de dólares. Los expertos anticipan desabasto y mayor encarecimiento de los alimentos a escala mundial, debido a que ese país exporta 54 por ciento del maíz del mundo, 36 por ciento de soya y 23 por ciento de trigo. Las inundaciones han afectado a más de 2 millones de acres de maíz y soya, lo que ha hecho subir el precio de los granos en todo el mundo. Se espera, también, que la carne de res, de cerdo, los pollos y los huevos, además del queso y la leche, aumenten de precio.



2. Altos precios de los combustibles. El precio del petróleo se ha disparado y, por tanto, los costes de producción y transporte de los alimentos son más caros. En 2008, el precio de los combustibles acumula un avance de más de 40 por ciento, pero contra las mismas fechas del año pasado el alza ya es de más de 100 por ciento.



Goldman Sachs estima el precio promedio del petróleo en US$ 160 dólares para 2009. Morgan Stanley habla de US$ 150 dólares por barril para finales de julio o comienzo de agosto de 2008. El movimiento en los precios globales en las bolsas mercantiles de Nueva York y Chicago no tiene nada que ver con los costes de producción del petróleo. El precio de mercado es en gran parte el resultado de la acometida especulativa.



3. Especulación con productos agrícolas. La especulación con productos agrícolas, como la compra de cosechas a futuro, ha ganado atractivo ante la caída de la rentabilidad de otras inversiones financieras. El capital que antes especulaba en inmobiliarias está hoy en la compra de futuros de materias primas. Se estima que la cantidad de dinero especulativo en el mercado de futuros de commodities aumentó de 3,172 millones de euros en el año 2000 a 111,000 millones de euros en 2007. Se estima que la especulación financiera es responsable del 30% de la explosión de los precios de los alimentos.



4. Políticas de ajuste estructural. El error estratégico de los organismos internacionales (BM, FMI, etcétera) fue que instaron a los países pobres a intensificar la agricultura para la exportación y a dejar de lado sus modelos agrícolas propios, basados en el cultivo de subsistencia, en lugar de ayudar a los países más pobres a dotarse de agriculturas modernas que les permitan la suficiencia alimentaria.



5. Aperturas comerciales concretadas en los tratados de libre comercio (TLC). Los TLC han tolerado la liberalización de los productos agrícolas, la que ha permitido dos fenómenos que son en gran parte responsables de la crisis alimentaria: la creciente especulación en el mercado de futuros de los alimentos básicos, y la concentración corporativa en este sector. Los tratados de libre comercio legalizan el dumping --vender por debajo de los costos de producción para quebrar nuestra producción--, legalizan la competencia desleal, provocan la triangulación de productos, distorsionan los precios de los productos de Norteamérica que importamos y que están subsidiados, desmantelan la protección a la agricultura al obligarnos a aranceles cero y a una flexibilización máxima de las barreras no arancelarias.



6. Uso de cultivos para producir agrocombustibles (o biocombustibles). En 2005, el Congreso de los EU empezó a promover un uso extendido de etanol como combustible. El BM ha llegado a la conclusión que el 65% de las subidas de precios se debe a los biocombustibles y a factores relacionados con el rápido aumento de la demanda de biocombustibles para materias primas. El FMI señala que la cada vez mayor demanda de agrocombustibles explica “entre el 20 y el 30%” de la reciente crisis de los precios de los alimentos, ya que una parte de la producción alimentaria (caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha) se destina ahora a la producción de agrocarburantes.



7. Incremento de los precios amenaza con privar de comida a millones de personas y desestabilizar gobiernos de los países en desarrollo. Por ejemplo, el precio del arroz se ha triplicado durante un período de cinco años, de aproximadamente US$ 600 dólares por tonelada en 2003 a más de US$ 1,800 dólares por tonelada en mayo de 2008. De acuerdo a la FAO, el precio de las materias primas alimenticias ha subido un 150 por ciento entre 2002 y 2008, pero un 50 por ciento solamente desde 2006 y un 20 por ciento en 2007. Actualmente, el aumento del promedio del índice del primer trimestre de 2008, frente al primer trimestre de 2007, se sitúa en el 53%. De acuerdo a la FAO en los próximos diez años los productos básicos por los que ahora se ha entrado en la etapa crítica sufrirán importantes aumentos.



8. Cooperación. Los países ricos se comprometieron hace tiempo (desde 1970) a consagrar el 0.7% de su Producto Interior Bruto (actualmente no sobrepasa el 0.28% como promedio) al apoyo de los países pobres. Muy pocos han cumplido esa promesa. En su conjunto, el año pasado la ayuda al desarrollo disminuyó un 8.4%. Y la asistencia a la agricultura de los países en desarrollo bajó, en los últimos veinte años, un 50%. Por ejemplo, en 2007, los fondos aportados por la UE descendieron por primera vez a 46,087 millones de euros (0.38% del PIB) frente a los 47,676 millones de euros (0,41%) del año anterior.



9. Caída del dólar en relación a otras monedas. La causa inmediata de la caída del dólar no es difícil de ver; se trata del déficit estadounidense con el resto del mundo. El año pasado EU importó casi dos veces más de lo que exportó. Su déficit por cuenta corriente está en el 6 por ciento de la renta nacional. Las autoridades monetarias están dejando que el dólar se deslice hacia abajo y es inevitable que, cuando la economía mundial se desacelere, estallen conflictos no sólo entre las clases, sino también entre los distintos Estados nacionales capitalistas. El dólar continúa perdiendo terreno, ha caído un 52 por ciento frente a la canasta de divisas desde 1985.



10. Subsidios agrícolas. Los países ricos, UE y EU sobre todo, dedicaron US$ 125,000 millones de dólares en 2006 para subsidiar a sus campesinos. En cambio, la ayuda internacional a la agricultura no pasa de US$ 4,000 millones de dólares anuales. Los subsidios estatales del Primer Mundo impiden a los países más pobres desarrollar sus mercados agrícolas, exportar, competir en igualdad de condiciones. Sólo si se eliminan o reducen los subsidios agrícolas y se abre “de manera generosa” el acceso de todos a los mercados, podrán los países en desarrollo ampliar su producción para evitar el hambre de sus poblaciones.



Todos estos elementos han venido a influir, en menor o mayor medida, en un sistema agroproductivo que antepone los intereses económicos privados a las necesidades alimenticias de las personas. La crisis alimentaria no debe ser ajena a la agenda de gobierno. Al contrario, debe ser un punto estratégico de discusión y análisis para proteger la economía de las familias más pobres.