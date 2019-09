Eficacia tributaria y gestión empresarial

Durante la inauguración de la temporada de seminarios sobre Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta 2007-2008, que el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet) realizará a lo largo del trimestre julio-septiembre 2008, surgió la iniciativa de compartir con los lectores de EL NUEVO DIARIO algunas ideas básicas sobre el tema. Sin más preámbulos, cumplimos órdenes.



1. Acciones preventivas. El proceso de llenado del formulario de Declaración Anual del IR implica un atento y enjundioso trabajo fiscal-contable, cuyas tareas preparatorias son claves en la gestión empresarial, por ejemplo:

* Analizar las cuentas de activo en moneda extranjera, o pactadas con mantenimiento de valor, y el diferencial cambiario de los préstamos u otros pasivos imputarlo al activo si existe. Caso contrario, registrarlo como pérdida cambiaria.



* Justificar debidamente las pérdidas provenientes de malos créditos, o ajustar la provisión de cuentas incobrables.



* Practicar inventario físico de las mercaderías en las empresas dedicadas a su producción o comercialización, elemento esencial para establecer la renta neta.



* Notificar a la DGI los activos sujetos a depreciación acelerada incluidos en la declaración, y constatar la actualización del registro autorizado por el fisco.



* Cuantificar los anticipos mensuales a cuenta del IR para restarlos del IR anual a pagar, y al incorporarlo en el renglón 44 del formulario debe corresponder con lo registrado por la Administración de Rentas o Dirección de Grandes Contribuyentes.



* Crear o ajustar, según el caso, la reserva por indemnización laboral respaldada en los artículos 45 y 47 del Código del Trabajo. Este beneficio fiscal de singular importancia, en ocasiones resulta descuidado, o poco aprovechado, en el quehacer impositivo empresarial.



* Recordar que en el caso de retenciones a no residentes, cuyo entero se omita realizar ante la DGI, automáticamente éstas se convierten en gastos no deducibles.



* Seleccionar cuidadosamente los ingresos no constitutivos de renta preceptuados en el artículo 11 de la Ley de Equidad Fiscal, y registrarlos en el renglón 18 del formulario de Declaración Anual del IR.



* Respaldar los honorarios por servicios profesionales mediante la constancia de retención, el respectivo contrato o factura, y el producto final (documento).



* Registrar y documentar los costos y gastos ocasionados durante el año fiscal, aunque vayan a ser pagados en el siguiente período.



* Identificar los gastos no deducibles indicados en el artículo 17 de la Ley, con el propósito de ubicarlos en el renglón 33 del formulario de manera tal que se incluyan en la respectiva conciliación fiscal.



2. Deducciones de la renta bruta. Una vez tomadas las anteriores previsiones, el contribuyente se encontrará en mejores condiciones técnicas para acometer la aplicación de cuantas deducciones fiscales otorga la legislación vigente, entre otras:

* Las indicadas entre los artículos 12 y 14 de la Ley de Equidad Fiscal, y artículos 23 al 33 del Reglamento.



* El traspaso de las pérdidas de períodos anteriores, que puede efectuarse hasta tres años después de haber sido originadas.



* Las cuotas de amortización o depreciación, según el artículo 19 de la Ley de Equidad Fiscal y artículos 57 al 59 del Reglamento.



* Los montos pagados en concepto de Impuesto Municipal sobre Ingresos e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que también son deducibles de la renta bruta.



* Las ganancias o pérdidas monetarias resultantes del diferencial cambiario, conforme el procedimiento establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.



* También aplican las deducciones existentes en leyes particulares directamente relacionadas con la actividad específica de la empresa (forestal, turismo, minería, etc.).



3. Advertencias puntuales. Complementariamente sugerimos poner atención a ciertos derechos tributarios derivados de situaciones particulares que taxativamente establece la Ley de Equidad Fiscal, por ejemplo:

* Las personas jurídicas sin fines de lucro (ONG) deben presentar Declaración Anual del IR, sin perjuicio de que por ministerio de ley no les corresponde pagar dicho impuesto.



* Del saldo a favor que resulte una vez presentada la Declaración Anual del IR, puede solicitarse a la DGI su compensación o devolución.



* En cuanto a los trabajadores, únicamente quienes laboraron durante el período fiscal para más de un empleador tienen la obligación de presentar la Declaración Anual del IR.



* En el caso de los asalariados con ingresos variables (vendedores o quienes ganan por comisión, entre otros), la sumatoria anual de las retenciones en la fuente realizadas por el empleador, debe coincidir plenamente con el cálculo anual del IR a pagar; de no ser así, tiene cabida la devolución de lo retenido en exceso, conforme al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Equidad Fiscal.



4. Corolario. Estoy de acuerdo con Benjamín Franklin y su memorable cita de que la muerte y los impuestos son inevitables, aunque para nada comparto su pesimismo de brazos cruzados que pareciera renunciar a legítimas batallas técnicas que debemos emprender por la defensa del contribuyente y el ahorro efectivo en el pago de los tributos.