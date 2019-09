El socialismo como farsa

La obsesión por el poder, ha hecho perder frescura mental a los orteguistas y no pueden no quieren o les cuesta advertir las aristas naturales en este proceso político y por lo cual se han proclamado los únicos y legítimos portavoces de los intereses del pueblo nicaragüense. Luego, todo lo que no calza y contradice su visión unilateral y de fija dirección, sólo lo ven como reacción de la derecha y del imperialismo contra su verdad y su mesiánica misión aquí, y en otras partes del continente. De este su bregar obsesivo –y a veces “místico religioso”— es que les emergen ideas de santos varones de una revolución que no encuentra asidero en la realidad.



Su idea de la “revolución” no es acompañada de razonamientos lógicos, y no reconoce la falta de relación entre sus actividades políticas, actitudes personales, errores de apreciación y vicios de procedimiento (ilegalidades), con la estructura de su discurso político. Todo, alejado de una medición justa entre lo posible y lo imaginario. De ahí que les oigamos hablar de avances sociales sobre los cuales sólo ellos parecen estar enterados y, cuando existen, les otorgan unas dimensiones absurdamente desproporcionadas. (Aparte de su manejo ultra confuso de los ingresos por el petróleo venezolano).



Cosas y casos fuera de la realidad, pero reinan en sus cabezas obsesivamente, y que las transmiten por su propaganda –desde los megarótulos hasta las transmisiones por radio y TV—, son:

* El “Poder Ciudadano” como principal factor de su poder, ejercido a través del “pueblo” organizado en los “Consejos del Poder Ciudadano”, a los que presentan rebosantes de hombres y mujeres, desempeñando importantísimas tareas y diseñando las líneas políticas del gobierno. Y lo pregonan oficialmente, con una seriedad digna de mejores causas. Pero, ¿qué se ve en la práctica? Los mismos activistas rezagados del FSLN anterior, vinculados a cargos públicos de menor nivel –pero algunos no de menor cuantía económica, como los negocios con los urinarios de los mercados—, y todos dependiendo de las órdenes de los caciques de barrio en forma ascendente hasta llegar al verdadero centro de su dirección: Rosario Murillo, su máxima jefe, ministra de comunicación y súper ministra del gobierno. De ahí los CPC salen sobre dimensionados en la propaganda oficial como ella quiere que la ciudadanía los vea: el “poder del pueblo en el gobierno”.



* Luego, hacia afuera y hacia abajo, todo su aparato repite el cuento sin faltarle una coma. Refuerzan en sus mentes la idea de que son “el poder”, aunque no producen la mínima idea creadora de nada, sólo obedecen. Esta falla propagandística la han observado los pocos periodistas objetivos que tiene el orteguismo. Saben, y lo insinúan: los CPC sólo son claques listas a hacer acto de presencia para aplaudir al único discurso oficial –el de las tribunas enfloradas—, para después irlo a repetir, y a veces repartidores de cosas entre su misma gente. Han perdido orientación política autónoma, carecen de iniciativas propias y nadie de la cúpula les da lo que ellos tampoco tienen: una formación ideológica que desarrolle la conciencia a partir de las actividades políticas que les ordenan. Se mueven con la emotividad del discurso, automáticamente.



* Con este aparato político de busca-prebendas en barrios, pueblos y ciudades, se han atrevido a poner en la cabezas de sus miembros una idea que es algo así como un cohete impulsando una carreta: el objetivo de la “revolución” es el cambio del sistema, el cual será sustituido por el “socialismo”. A esos periodistas del sandinismo, la idea no les parece fuera de la realidad, sólo admiten que pudiera no llamarse socialismo, sino de cualquiera otra forma, pero en el fondo de se trata de aplicar la idea central: cambiar el sistema neoliberal

A quienes les gusta la idea de cambiar el sistema por el socialismo, la propuesta les obliga a meditar sobre el socialismo como propuesta teórica y el socialismo como respuesta objetiva. Como se sabe, el socialismo europeo oriental terminó en una dictadura burocrática –desvinculada de la idea original marxista-leninista— sobre las clases sociales a las que teóricamente les pertenecía el poder: obreros y campesinos. Fracasada esta experiencia, la burocracia que no se quedó con la riqueza social, fue cómplice de los corruptos que se la apropiaron. Sólo queda la experiencia cubana, a la cual nunca le negaremos nuestra solidaridad, pero no es esta ocasión para analizar la originalidad de su socialismo. Queda, pues, el socialismo como propuesta teórica para cotejarlo con la propuesta “socialista” del orteguismo.



Hacen falta dos condiciones indispensables y básicas para el socialismo. Como la base económica del conflicto social es la explotación del hombre por el hombre, para cambiar esa relación social se requiere terminar con la propiedad privada y socializar los principales medios de producción, para desarrollar la capacidad productiva para ir satisfaciendo las necesidades sociales con justicia y equidad (“de cada cual, según su capacidades, a cual según su trabajo”, reza un principio del socialismo). La capacidad de inversión económica en las áreas más importantes de la producción para dotarla de capacidad técnica y científica (sin depender del FMI, ni sólo del petróleo ajeno, por ejemplo).



Detengámonos aquí para hacer una pregunta, aunque parezca necia: ¿puede el orteguismo con su “revolución” tomar esas medidas fundamentales para “cambiar el sistema” por el socialismo? Lo que sabemos es que sus principales dirigentes están acumulando capital, extendiendo negocios y propiedades rurales y urbanas (y construyéndose mansiones). Esta tarea la comparten con las clases dominantes en un país sobre en ruinas.



Existen también las condiciones subjetivas, sin las cuales es mejor no hablar del tema, y las principales son: un partido de la clase obrera como vanguardia ideológica y política, y fuerza orientadora de la sociedad, bien organizada. Sus miembros requieren cualidades éticas en su vida personal y social para ganarse y merecer la confianza del pueblo; conciencia de clase para ejercer su papel dirigente de forma cabal; dominio de los principios, la táctica y la estrategia de su partido; una base ideológica de avanzada, que hasta hoy, no hay otra más idónea que el marxismo-leninismo, por hoy, un solemne desconocido entre el danielismo.



Lo que quedó del FSLN, ni siquiera llega a partido político verdadero, pues no pasa de ser una cúpula familiar autoritaria, cuyas principales decisiones tienen sus orígenes en la alcoba matrimonial; sin industria ni clase obrera desarrollada; una población semianalfabeta y capacidad técnica y científica cero. Con esta farsa de partido, aunque aún convoque a ciertos sectores populares, sólo puede hablar del socialismo como farsa.