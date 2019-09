La autonomía universitaria a sus 50 años ha sido enlodada

Con tristeza, he leído el pronunciamiento emitido por Relaciones Públicas de la UNAN-León, con relación a lo sucedido en la ciudad de León el día jueves 26 de junio. En esta búsqueda de la verdad creo que es muy importante investigar todos los hechos y comparar todas las informaciones. Como parte del grupo de sociedad civil que promovió el foro debate al que fue invitada Dora María Téllez; Alejandro Bolaños Davis, Gabriel Álvarez Arguello y otras personalidades conocedoras del tema: Derechos Electorales y Ciudadanía; me dirijo con mucho respeto al pueblo de Nicaragua y particularmente a la ciudadanía Leonesa, a fin de expresarle lo siguiente:

El Foro Democrático ha tenido una excelente relación con las autoridades universitarias en la realización conjunta de actividades que promueven la pluralidad del pensamiento, el debate de ideas, el respeto, la tolerancia, distribución de libros y material informativo. En diciembre de 2005, fuimos parte del equipo organizador de la I Feria de la Democracia, auspiciada por la Embajada de Suecia. En esta ocasión, la UNAN-León facilitó los auditorios para los Foros Debates, y Dora María Téllez participó como panelista en el foro: “Mujer, Elecciones y Democracia”, efectuado en el Auditorio Ruiz Ayestas.



La actividad del jueves pasado tenía carácter cívico, conducida por organizaciones de la Sociedad Civil de León. Reitero, Dora Maria Téllez y Alejandro Bolaños Davis llegaron en calidad de invitados. Ante la sorpresiva protesta del movimiento estudiantil en horas de la tarde, en el mismo local donde se llevaría acabo el foro debate, recurrimos a la autoridad correspondiente, quien nos hizo entrar al recinto para esperar al administrador, quien llegaría a las tres de la tarde en busca de un local alternativo para que el foro se pudiera realizar.



Intempestivamente, unos 12 jóvenes que estaban viendo televisión en la puerta de la AEC, rodearon la banca donde estaba sentada, obligándome a levantarme a empujones, pellizcos, apretones y burlas para que saliera del recinto, aduciendo que ese lugar les pertenece a ellos, que el 6% es de ellos y sólo ellos mandan ahí.



Por supuesto ofrecí resistencia hasta más no poder y pedí ayuda a civiles, profesores, estudiantes que regresaban a su labor y encontraron el recinto cerrado. Gracias a Dios recibí apoyo, desde afuera les presionaron para que me soltaran. Finalmente fui expulsada, les mostré las lesiones y la carta autorizada. Justamente pasó por el portón saludando a los protestantes Francisco Venegas, del comité político del FSLN del municipio de León, quien salió corriendo cuando un periodista le acusaba de estar confabulado con los protestantes.



Con la llegada de ciudadanos y ciudadanas interesadas en el foro (estudiantes, docentes, periodistas, activistas, etc.), los organizadores planteamos hacer un conversatorio en el atrio del edificio del básico, pues se contaba con permiso de la Policía para realizar un evento cultural después del foro debate. Sin embargo, esto no fue posible porque las personas de la protesta conquistaron al dueño del sonido que habíamos contratado. Los jóvenes asistentes al foro, en una actitud similar a Gandhi: sostenían banderas de la patria y una manta alusiva a la democracia contra la dictadura, cuando de forma vandálica, un puño de jóvenes provenientes del recinto les arrebató su manta, arrastrando a los muchachos que defendían su bien. Dos de ellas fueron lesionadas.



Finalmente arribó Dora Maria Téllez; al enterarse que había una protesta por las becas, nos dijo: “Vamos a solidarizarnos con los muchachos”. Se acercó al portón para hablarles, pero ellos respondieron con baldes de lodo y piedras. En una situación así, ¿cómo hubiera reaccionado alguno de ustedes? Ella insistió en persuadir, pero se arreció la agresión de lodo, piedras, morteros y manguerazos desde adentro. El santuario de la autonomía estaba siendo enlodado. La gente asustada, y los jóvenes que deseaban tener el debate del foro, respondían con consignas: “¡Democracia Sí! ¡Dictadura No!”, y denuncias sobre el conflicto de las becas. También hicieron pintas. Esta acción fue frenada por trabajadores de la universidad en una actitud de cuido al edificio, pero no se percataron que desde adentro se vulgarizaba la cultura y se usufructuaban los recursos del 6% para enlodar y lesionar la autonomía universitaria. La solidaridad se manifestó, como en los viejos tiempos. Una viejita, con lágrimas en los ojos se acercó y con una toalla limpió el rostro enlodado de Dora María. Alguien llevó un sonido para que Dora María le hablara a la concurrencia y el micrófono se hizo público. Nos retiramos como a las cinco de la tarde. Los protestantes de las becas abandonaron el edificio una hora después.



Ésta es mi versión de lo acontecido producto de lo que viví en carne propia. Me invade la rabia y la vergüenza, ante un hecho de lesa humanidad contra la máxima expresión de la cultura, lastimada, enlodada por la torpeza del fanatismo. Ni los paredones de la guardia de Somoza se atrevieron a violar la autonomía universitaria. La universidad tiene soporte soberano, no debería estar supeditada a gobierno o partido alguno. Lo sucedido en León, es grave, es una alerta. Debemos defender la autonomía universitaria que se logró con un valor histórico, político, cultural y costó mucho esfuerzo. Es urgente rescatar la misión histórica de la universidad en la formación de la conciencia crítica, la ética, el respeto al principio de unidad en la diversidad y el compromiso con la sociedad que nos legaran Mariano Fiallos Gil y los mártires del 23 de julio.



*Coordinadora Foro Democrático-León.