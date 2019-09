Arrebatándole sus valores al pueblo

Dentro de esa misma lógica farandulera de casino de Las Vegas de Silvio Rodríguez, en ese mismo marco de privatización de los valores culturales y espirituales del pueblo, Carlos Mejía Godoy pretende arrebatarle sus valores al pueblo, los cuales moralmente ya no le pertenecen.



Como trovador que le dedica una serenata a una muchacha, para 30 años después prohibirle difundir la canción que ella misma inspiró, el serenatero de marras, que no se inspiró en los desiertos del planeta Marte, sino en la gesta heroica del pueblo vanguardizado por el FSLN, pretende “montealegrizar” y privatizar la herencia espiritual y cultural del pueblo.



Para ello está valiéndose de leyes internacionales que no fueron redactadas ni por Sandino, ni por el Che, ni por Bolívar, ni por Fidel, ni por Allende, ni por Martin Luther King, sino por oscuros legalistas y mercantilistas de los derechos culturales de los pueblos.



Así como la mafia anticastista batistiana de Miami en contubernio con la CIA tiene una emisora llamada “José Martí”, usurpándole al pueblo cubano la herencia cultural de ese apóstol del anti-imperialismo, así también Mejía Godoy pretende arrebatarle al pueblo sus valores culturales y espirituales que ese mismo pueblo vanguardizado ayer y hoy por el FSLN, le inspiró.



Mejía Godoy peca de hipócrita al decir que su demanda es moral, porque pretende al igual que Silvio Rodríguez, “las vegas-casino-nizar” su música que moral y espiritualmente ya no le pertenece, sino que le pertenece al pueblo, sin exclusiones.



Tanto que critica las supuestas exclusiones del actual presidente, cuando con odio y arrogancia, indignas en un canta-autor del pueblo, apoyándose en leyes mercantilistas, que aunque tengan asidero jurídico no tienen ningún valor moral, pronostica prepotentemente que irá “hasta las últimas consecuencias”.



Irónicamente a ninguno de los últimos tres gobiernos peleles de los gringos le interesó jamás la música de Mejía Godoy. Ninguno de los últimos tres gobiernos tan corruptos como el que más le dio importancia a la música Sandinista, la cual pensábamos Mejía se la entregaba al pueblo, incondicionalmente y sin exclusiones, pero eran mentiras.



Dicen los mentirosos y demagogos de la oligarquía que ellos luchan por una democracia para todos. Condenan el llamado pacto, olvidando que sus amos los cheles dominan el mundo gracias al pacto entre Demócratas y Republicanos que les permite alternarse en el poder.



En Estados Unidos existe un entendimiento entre los dos principales partidos. ”Bipartisan consensus” le llaman (consenso bipartidario). Mientras en Estados Unidos, el entendimiento político entre los partidos es visto como una muestra de madurez, estabilidad, democracia y tolerancia, en Nicaragua es visto como un crimen de Lesa Humanidad, pero sólo por la oligarquía y sus títeres del MRS.



Mejía Godoy, el cantautor que hizo vibrar a mas de una generación de Sandinistas, ahora pretende privatizar, “despolitizar” y comercializar su impresionante producción musical, arrebatándosela al pueblo para entregársela a Eduardo Montealegre, con el agravante que a este personaje no le interesa oír “esa basura”. La oligarquía vuela patadas de alegría porque Mejía Godoy y la comandanta DOS, le están haciendo el trabajo sucio que ellos, los millonarios, ricachones, saqueadores históricos del pueblo, no pueden hacer.



“No hay peor cuña que la del mismo palo”, dice un adagio popular y la Oligarquía expoliadora, continuadora de las paralelas históricas de timbucos y calandracas, los chupacabras históricos de generaciones de Nicaragüenses, millonarios por siglos, sonríen mostrando sus sanguinolentos colmillos ante el circo de Mejía Godoy y la comandanta Téllez.



La traición, comercialización, privatización y “las vegas-casino-nización” de la música revolucionaria, no las motivaron ni las flores que engalanan los actos presidenciales, ni los planes de asesinato contra los “doce apóstoles” más tapudos de la oposición, ni los vuelos internacionales del presidente, gracias a la solidaridad de gobiernos hermanos, ni el supuesto aire acondicionado oculto en las tarimas que tanto enfada al banquero oligarca, ni las “ofensas” a abusivos diplomáticos de la “cooperación” internacional de migajas, que no se atreverían jamás a criticar a George Bush si fueran embajadores en Washington, ni ninguna calumnia, que no resistiría ni el arranque en un tribunal estadounidense; nada de eso motivó la traición de Mejía Godoy.



El canta autor más famoso de la Revolución hace muchos años traicionó su supremo llamamiento de artista popular, cuando por rencores personales se enredó en los laberintos de su alma, creyendo que sin ese pueblo a quien le cantó, seguiría siendo el ídolo que fue. Desde que traicionó al pueblo, terminó su gloria y murió su inspiración.



Con odio y politiquería, Mejía Godoy excluye a quienes valoran su música, que por principios morales ya no le pertenece; exclusión que pretende defender mediante leyes mercantilistas, que jamás fueron escritas por pensadores revolucionarios. Olvidó su estrofa que decía “Y si ves que retrocedo, allí mismo liquidame”.



El pueblo ha admirado el canto de Mejía Godoy porque recogía con elegancia, sin paralelo, los más puros sentimientos, los más caros anhelos, las más supremas de las esperanzas, los más tiernos sueños, la mejor síntesis moral y espiritual de esa “llama pura del pueblo” hoy aprisionada por los grilletes ideológicos de un trovador que extravió el rumbo.