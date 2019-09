Choque de culturas

Su liberación es el objetivo fundamental de los pueblos oprimidos. Es una lucha histórica, sin plazos, y con término que trasciende la lucha de cada generación. Que sólo termina cuando el opresor pierde la hegemonía, cae, se desploma, producto precisamente de la lucha histórica de los oprimidos, que al final incluye la del propio pueblo del opresor. Marcando así un cambio de época, el tránsito de un estadio histórico a otro. La emergencia de un nuevo sistema de organización social

Por el contrario, el objetivo histórico de los opresores es demostrarle a los oprimidos que la opresión por sí misma es un acto sublime de liberación. Sembrando en el oprimido la idea de que la superioridad del opresor es un paradigma legítimo, que por sí mismo justifica la violencia de su imposición y de su permanencia, hasta que el oprimido iguale al opresor. Una posición dolosa, porque el opresor no está dispuesto a conceder su libertad al oprimido, en ninguna circunstancia.



Porque la política del invasor es de tierra arrasada. Contra todo, empezando por la cultura del invadido. La invasión es la condición necesaria y la destrucción de la cultura es la condición suficiente para convertir al invasor en opresor y al invadido en oprimido. Aquí empieza el problema. Porque lo que queda de la población invadida —discriminada, explotada y marginada, además—, sólo tiene la opción de asumir la cultura del opresor. Reprimiendo la propia, pero sin eliminarla. Preservándola en el inconsciente colectivo. Colocándola en permanente contradicción con la cultura del opresor.



El sincretismo cultural, en efecto, coloca al pueblo oprimido en una lucha permanente entre su cultura originaria contra la impuesta por la fuerza. Una lucha inconsciente. Contra sí mismo. Desgarradora, sobre todo para el mestizo, que reivindica su cuota de sangre del opresor como medio de movilidad social. Porque mientras a nivel consciente el oprimido se resiste a negar la cultura adquirida, la tendencia irrefrenable del inconsciente para concienciar la originaria se le impone. Y lo logra a intervalos históricos impredecibles. Al ritmo de los grandes cambios sociales, entre más profundos más reveladores de la cultura propia. Y los cambios sociales son recurrentes.



En América, por ejemplo, a quinientos años de la invasión, a doscientos de la primera independencia, y después de tantos intentos frustrados, la lucha entre ambas culturas es ya plenamente consciente en la mayoría de la población. Para ella, la cultura originaria es al mismo tiempo fundamento y objetivo prioritario de las luchas por la segunda independencia. Sin renunciar a los valores culturales adquiridos, desde luego —por lo demás imposible—, pero sí relativizándolos. Desplazándolos del centro. Pasando del euro-centrismo al americano-centrismo. De una cultura blanca a otra fundamentalmente indígena, y mestiza que ahora la reivindica.



La otra parte de la población mantiene reprimida la cultura originaria. Refundiéndola aún más en su propio inconsciente, individual y de clase, primero como aristocracia y después como oligarquía. Porque desde siempre se asoció al opresor. Ejerciendo como legítimo el poder subrogado, y apoyando al opresor en su lucha por perennizarlo. Asumiéndose como opresor. Sustituyéndolo en el rol de continuar imponiendo por la fuerza su cultura. Reproduciéndola a través de todos los medios, siempre con la dirección del opresor, en todo sentido. Un factor aparentemente distorsionante.



Porque la lucha por la segunda independencia se presenta en términos radicales contra el opresor blanco-euro-céntrico, aunque éste continúa luchando por presentarla como una lucha interna. Así la asume el opresor subrogado. Otra vez: una posición dolosa, porque ambos están conscientes de que la segunda independencia está planteada en términos culturales. Igual que siempre pero ahora en forma consciente, como vehículo natural de la ideología revolucionaria.



Lo nuevo entonces es la conciencia acerca de la fortaleza de la cultura originaria como medio y como fin de los cambios revolucionarios. Porque sin cultura propia resulta imposible apropiarse de la ideología. En otras palabras, la ideología revolucionaria debe pasar por el tamiz de la cultura originaria para ser apropiada por el pueblo. Esta es una verdad universal, tal como lo demuestra la lucha liberacionista de todos los pueblos del Sur contra sus opresores del Norte. Por eso, ahora, la reacción del Norte es mucho más brutal. Planteada precisamente como choque de culturas.



Ya no se trata de la dominación cultural de los opresores por la vía de la imposición, como fue al principio; o de la transculturización, como lo ha sido a lo largo de casi doscientos años en el caso de América. Se trata de liquidar la cultura renacida y fortalecida de los pueblos del Sur. Estigmatizándola. Criminalizándola. Otra vez por la fuerza, pero ahora definitivamente, sin dejar vestigios que pudieran permitir se renacimiento. Una guerra a muerte del Norte contra el Sur, precisamente por los niveles de conciencia del Sur. Una muerte imposible.



Con el agravante de que ahora también los pueblos del Norte se sienten en riesgo frente a las luchas libertarias del Sur. La potencial pérdida de su nivel de vida los aterra. Demandan acciones contra el Sur. Eligen gobiernos que les den esta garantía. Se han derechizado al máximo. Han decidido superar por la violencia la contradicción planteada por las luchas liberacionistas del Sur. No ven en el Norte la emergencia de una opción que les permita conservar sus privilegios, como pasó durante la primera independencia de América.



Mientras tanto, luchan desesperadamente por reforzar a la pequeña población del Sur que continúa enajenada a la cultura del Norte. ¿Presagio de su caída? ¿Anuncio de la emergencia de un nuevo estadio histórico? ¿De una nueva organización social universal? Así fue entre los siglos dieciocho y diecinueve.