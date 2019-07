¿Quién es “Nicho” Marenco? Licenciada Auxiliadora Marenco G.

13 Noviembre 2007 |

4:59 a.m. |





Licenciada Auxiliadora Marenco G.

Siete hermanos conforman la familia Marenco Gutiérrez, hijos de un probo y honesto matrimonio, cuyos valores morales y principios cristianos fueron pilares que cimentaron y orientaron su formación personal, su vida familiar y comunitaria.

Producto de ello, la familia entera se caracteriza por ser GENTE DE HONOR, donde su nombre, acciones y palabras siempre han estado respaldados por el amor y respeto a sus semejantes, la concordancia entre el decir y el hacer, la solidaridad y apoyo para un amigo, vecino o desconocido, víctima de una enfermedad, de una desventura o una mentira. Se ha caracterizado por su entrega y lucha a favor de pobres y necesitados, sea de pan o de justicia, y todo ello sin andarlo publicando.

Cada uno ha puesto su cuota de humanismo, valores y ejemplos en la vida diaria, como profesionales, personas de bien, como hermanos, como amigos, como compañeros, sin distinguir o discriminar por fortuna, clase social, sexo o raza. No es la casualidad lo que honra a esta familia como personas admiradas, respetadas y queridas.

Han fallecido tres de nuestros hermanos, los cuales desde su adolescencia asumieron la causa sandinista como colaboradores, correos, casas de seguridad, hospital de pueblo, bomberos voluntarios, socorristas, miembros sanitarios de batallones de reserva. Curaron heridas de guerra y consolaron las heridas de la injusticia y la pobreza.

Nicho, el mayor de los hermanos, fue seminarista, dirigente estudiantil, golpeado y preso, ingeniero, combatiente, ideólogo y estratega, negociador durante la guerra, tres veces Ministro, jefe de Campaña, director de televisión, visionario y hábil negociador del Frente Sandinista.

Amigo de 40 años del Daniel Ortega que muchos criticaron y a cuyo lado permaneció en los tiempos buenos y los malos. Amigo de los pocos que señalan los errores y se abstienen de las adulaciones. Amigo que respeta y defiende las causas por encima de las debilidades personales.

FIEL, al costo de cinco bypasses en el corazón producto de trabajar sin horario, sin intereses, la vida entera invertida en riesgos, desvelos y cansancios, ejemplo y bandera de la lucha social.

Militante enemigo de los protagonismos, del figureo. Respetuoso del pensar de los demás y hábil para hablar con amigos y enemigos políticos, a la búsqueda del bienestar de los olvidados.

Es muy grande su obra para ensuciar con una sola palabra su trayectoria consecuente y meritoria. Soy testigo con conocimiento de causa y por los años que me unen a él por la fuerza de la sangre, que poseyendo un talento y un talante superior en lo académico y en lo humano, renunció con las manos limpias a beneficios y componendas que otros jamás hubieran despreciado, y se dedicó con devoción franciscana a la lucha por los pobres y despreciados.

No conoce otra bandera que la roja y negra y no esta interesado en otra cosa más que en darle a Nicaragua una paz hermanable donde quepan moros y cristianos.

Por realista sabe que la revolución se lleva en la sangre y no en las pancartas que el viento de los falsos profetas deshace tarde o temprano.



Por honesto sabe que la conciliación es algo más que un canto a repetir como rebaño. Por inteligente le da a los hecho y las cosas valor y nombre propio; por valiente, un desconocido molotero le lanzó un dardo envenenado llamándolo traidor.

¿Qué está sucediendo en nuestra patria que se avasalla a los honestos, se apuñala a los amigos y se exalta a los descerebrados despreciando amistades probadas?

Los méritos de largos años se convierten en fantasmas y las fortalezas son vistas como debilidades.

NICHO es un revolucionario que sobrevive las divisiones partidarias porque es fiel a la causa y a lo que nuestros padres llamaron HONRAR la pertenencia y la querencia.

Su fortaleza está en su voluntad de servir, su transparencia y su lealtad, virtudes que quisiera ver multiplicadas en todos los que soñamos con un país donde impere la justicia y la verdad.

Al igual que yo, muchos saben que él es eso y MÁS. Me siento orgullosa de ser su hermana y en honor a la verdad, no quiero tener modestia en publicarlo.